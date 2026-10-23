Điều khiến MU lo ngại về Conte

MU lo ngại phong cách làm việc quyết liệt của Conte.

Theo truyền thông Anh, tương lai của Carrick ngày càng bất ổn khi MU trải qua chuỗi 7 trận không thắng và chỉ giành hai chiến thắng trong 11 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa. Đáng chú ý, nhà cầm quân người Anh mới được trao hợp đồng có thời hạn hai năm hồi tháng 5.

Trong khi đó, Conte chưa dẫn dắt đội bóng nào sau khi chia tay Napoli vào hè 2026. Chiến lược gia 57 tuổi giúp đội bóng thành Naples vô địch Serie A năm 2025, đồng thời sở hữu bảng thành tích ấn tượng với các chức vô địch quốc gia cùng Juventus, Inter Milan và Napoli. Tại Anh, ông đưa Chelsea lên ngôi Premier League năm 2017 và giành FA Cup một năm sau đó.

Tuy nhiên, cá tính mạnh mẽ cùng phong cách làm việc quyết liệt của Conte được cho là rào cản lớn. Theo các nguồn tin từ Italy, MU không mặn mà với phương án bổ nhiệm nhà cầm quân này và muốn tìm kiếm một HLV có hồ sơ phù hợp hơn với định hướng của CLB. Hai bên chưa tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào.

Trong khi đó, Fabian Hurzeler của Brighton được một số nhân vật cấp cao tại MU đánh giá là ứng viên nổi bật nhất trong nhóm HLV làm việc ở Premier League. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford có thể phải chi khoản phí bồi thường đáng kể nếu muốn đưa chiến lược gia này về dẫn dắt đội bóng.

Eddie Howe và Kieran McKenna cũng nằm trong danh sách những cái tên từng được MU cân nhắc. Cả hai được cho là đang tự do sau khi chia tay Newcastle và Ipswich Town vào mùa hè.

MU đặt mục tiêu chấm dứt cơn khát vô địch Premier League vào năm 2028, nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập CLB. Nhưng trước khi nghĩ đến tham vọng lớn, đội bóng cần giải quyết bài toán trên băng ghế huấn luyện.