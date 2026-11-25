Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông FIFA, nhà cầm quân người Brazil dùng hai từ “tự hào” khi nhìn lại hành trình của U17 Việt Nam sau hai trận đấu đầu tiên. Với ông, giá trị lớn nhất không đơn thuần nằm ở kết quả mà còn ở thái độ thi đấu, sự tuân thủ chiến thuật và nỗ lực vượt qua giới hạn của từng cầu thủ.

Đây là lần đầu tiên U17 Việt Nam góp mặt tại một kỳ World Cup bóng đá 11 người. Vì vậy, sân chơi này không chỉ là nơi kiểm chứng năng lực chuyên môn mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong quá trình trưởng thành của thế hệ cầu thủ trẻ.

Những dấu ấn kỹ thuật và dấu ấn chiến thuật

“Những gì các cầu thủ làm được thật phi thường. Cách họ cam kết thực hiện và hoàn thành những gì chúng tôi đã lên kế hoạch trong từng trận đấu đối với tôi là điều tuyệt vời. Với chúng tôi, lần đầu tiên có mặt tại đây thật sự rất đáng quý. Đây là cơ hội để các em học hỏi, trưởng thành và ngày càng có tính cạnh tranh cao hơn ở những giải đấu như thế này”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

HLV Cristiano Roland hài lòng với cái cách mà các học trò thể hiện qua từng trận đấu. Ảnh: VFF

Nhắc đến trận ra quân gặp U17 Bỉ, HLV Cristiano Roland đặc biệt ấn tượng với hai bàn thắng của Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực.

Bàn mở tỷ số của Sỹ Bách từ tình huống phạt góc mang ý nghĩa lịch sử khi trở thành bàn thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại một kỳ World Cup bóng đá 11 người. Trong khi đó, pha đá phạt góc thành bàn của Nguyễn Lực tiếp tục cho thấy khả năng xử lý kỹ thuật và sự sáng tạo của các cầu thủ.

Theo nhà cầm quân người Brazil, những tình huống cố định là một trong những nội dung được ban huấn luyện đầu tư nhiều thời gian.

Nhận thức rõ bất lợi về thể hình trước các đối thủ quốc tế, U17 Việt Nam chủ động xây dựng những phương án phối hợp, tận dụng tốc độ di chuyển và khả năng thoát kèm để tạo ra khác biệt.

Dù kết quả chưa thật sự như ý nhưng các cầu thủ U17 Việt Nam (áo đỏ) luôn thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Ảnh: VFF

Đây cũng là cách tiếp cận cho thấy sự chuẩn bị có tính toán của ban huấn luyện. Thay vì đối đầu trực diện với những cầu thủ vượt trội về thể chất, U17 Việt Nam tìm cách khai thác khoảng trống, tạo bất ngờ bằng những pha phối hợp được tập luyện kỹ lưỡng. Hai bàn thắng vào lưới U17 Bỉ là minh chứng cho hiệu quả của những phương án này.

HLV Cristiano Roland cũng nhấn mạnh vai trò của cầu thủ trong việc hiện thực hóa ý tưởng chiến thuật. Huấn luyện viên có thể xây dựng phương án, nhưng khả năng xử lý và quyết định trên sân mới là yếu tố trực tiếp tạo nên bàn thắng.

“Tinh thần Việt Nam” và bài học trưởng thành

Nếu cuộc đối đầu với U17 Bỉ cho thấy phẩm chất kỹ thuật, trận hòa U17 New Zealand lại bộc lộ rõ bản lĩnh và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Ba lần bị dẫn trước và ba lần tìm được bàn gỡ, U17 Việt Nam không buông xuôi ngay cả khi đối thủ có ưu thế đáng kể về thể hình, thể lực.

HLV Cristiano Roland tự hào về những gì mà các học trò đã thể hiện. Ảnh: VFF

HLV Cristiano Roland gọi đó là “tinh thần Việt Nam”, yếu tố giúp các học trò duy trì quyết tâm và chiến đấu đến những phút cuối cùng. Ông nhìn nhận đây là phẩm chất đáng quý, đồng thời là nền tảng để đội tuyển tiếp tục cạnh tranh ở sân chơi quốc tế.

Dù tự hào về tinh thần thi đấu, HLV Cristiano Roland không né tránh những hạn chế của đội nhà. U17 Việt Nam vẫn còn những sai sót trong tổ chức chiến thuật và xử lý cá nhân. Khả năng duy trì sự tập trung sau những tình huống bất lợi, kể cả khi không còn quyền yêu cầu xem lại bằng công nghệ FVS, cũng là điều các cầu thủ cần cải thiện.

Theo chiến lược gia sinh năm 1976, ban huấn luyện thường xuyên tạo ra những tình huống giả định trong tập luyện để cầu thủ học cách kiểm soát cảm xúc, không phản ứng tiêu cực mà tập trung trở lại vào nhiệm vụ chuyên môn và mục tiêu chung.

Dù kết quả tại giải có ra sao thì những gì mà các cầu thủ U17 Việt Nam thể hiện xứng đáng nhận được những lời ngợi khen. Ảnh: VFF

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Brazil đánh giá công nghệ FVS là giải pháp mới của FIFA nhằm hỗ trợ trọng tài, góp phần giúp bóng đá ngày càng hoàn thiện và bảo đảm quyền lợi cho các đội bóng cũng như người hâm mộ.

Sau hai lượt trận, U17 Việt Nam có 1 điểm và vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp. Trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp U17 Mali ngày 26.11 sẽ mang ý nghĩa quyết định đối với hành trình của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Dù kết quả phía trước ra sao, những gì U17 Việt Nam thể hiện trước Bỉ và New Zealand đã mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Quan trọng hơn, các cầu thủ đang có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành về bản lĩnh và hiểu rõ hơn khoảng cách cần vượt qua để nâng cao năng lực cạnh tranh ở đấu trường quốc tế.