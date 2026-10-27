Điều khiến Đại sứ EU hài lòng ở thôn xa xôi của tỉnh Quảng Trị

Với ông Thảo, sự khác biệt giữa trước và sau khi có hệ thống điện mới thể hiện rõ ở những đồ điện gia dụng trong nhà.

Từ năm 2020, khi hệ thống điện của thôn được đầu tư, nâng cấp, gia đình ông có điều kiện mua sắm thêm máy giặt, điều hòa, máy bơm nước, TV, nồi cơm điện và các thiết bị phục vụ sinh hoạt. Chiếc xe điện mua cho con cũng là một trong những thay đổi dễ nhận thấy trong cuộc sống thường ngày.

“Trước đây điện yếu, lúc có lúc không. Có những lúc phải thắp đèn dầu, nấu cơm bằng bếp củi. Bây giờ điện mạnh hơn, đời sống cũng phát triển hơn”, ông Thảo nói.

Trước khi được đầu tư hệ thống điện mới, đường dây điện cung cấp cho các hộ dân ở Bồng Lai hoạt động thiếu ổn định, thường xuyên xảy ra sự cố. Chỉ cần cành cây quệt vào đường dây, cả khu vực phải chịu cảnh mất điện.

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier (giữa) trò chuyện với nông dân Nguyễn Văn Thảo (phải) tại sân nhà. Ảnh: Thu Loan

Ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng thôn Bồng Lai, cho biết toàn thôn hiện có 412 hộ với 1.571 nhân khẩu được hưởng lợi từ dự án.

Không chỉ dừng lại ở những tiện nghi trong nhà, nguồn điện ổn định còn tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế. Trong chăn nuôi và sản xuất, điện giúp giảm bớt những bất tiện trước đây, hỗ trợ vận hành các thiết bị và nâng cao hiệu quả công việc. Một số hộ dân nhờ đó mạnh dạn đầu tư, mở rộng trang trại.

Dấu ấn hợp tác EU – Việt Nam

Những đổi thay ở Bồng Lai là một trong những kết quả thực tế của chương trình hỗ trợ điện khí hóa nông thôn có sự tham gia của EU.

Trong chuyến công tác tìm hiểu thực tế tại tỉnh Quảng Trị, ngày 16/10, điều khiến Đại sứ Julien Guerrier hài lòng là được tận mắt chứng kiến niềm vui của người dân Bồng Lai,

“Thành công lớn nhất của dự án là chúng tôi đã thực hiện cùng với cộng đồng địa phương. Người dân mong muốn dự án được triển khai, tích cực đóng góp và chính họ đã góp phần làm nên thành công của dự án”, Đại sứ chia sẻ với báo chí.

Đại sứ cho rằng kết quả tại Quảng Trị, cũng như tại nhiều địa phương khác, cho thấy ý nghĩa thiết thực của việc mở rộng điện khí hóa nông thôn, nhất là đối với những cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa.

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier nghe giới thiệu về hiệu quả của dự án cấp điện nông thôn ở thôn Bồng Lai. Ảnh: Thu Loan

Theo thông tin về dự án, EU đã hỗ trợ 60 tỷ đồng vốn viện trợ không hoàn lại cho Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tại tỉnh Quảng Bình trước đây, nay thuộc tỉnh Quảng Trị. Ngân sách địa phương đóng góp 12,9 tỷ đồng vốn đối ứng, nâng tổng mức đầu tư được phê duyệt lên 72,9 tỷ đồng.

Triển khai trong giai đoạn 2019 - 2020, tiểu dự án thực hiện xây dựng mới và cải tạo hệ thống cấp điện tại 6 xã thuộc hai huyện Bố Trạch và Minh Hóa. Các hạng mục gồm 10,351 km đường dây trung áp, 84,906 km đường dây hạ áp, xây dựng mới 16 trạm biến áp với tổng dung lượng 2.200 kVA, đồng thời cải tạo và di dời 5 trạm biến áp hiện có.

Còn hàng nghìn hộ dân thiếu điện

Dù hạ tầng điện đã được cải thiện tại nhiều khu vực, bài toán tiếp cận điện năng ở Quảng Trị vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết.

Theo thông tin của UBND tỉnh Quảng Trị, hiện trên địa bàn tỉnh còn 19 thôn, bản với tổng số 1.066 hộ chưa được tiếp cận điện lưới quốc gia. Bên cạnh đó, 18 thôn, bản với tổng số 232 hộ đã có điện nhưng chất lượng cấp điện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Tình trạng thiếu điện diễn ra khi tỉnh Quảng Trị có tiềm năng lớn về điện gió và điện gió ngoài khơi và các nguồn năng lượng tái tạo khác. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiến nghị Bộ Công Thương và EU hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để hoàn thiện mạng lưới điện nông thôn và miền núi; tạo điều kiện về cơ chế và chính sách để Quảng Trị thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, từng bước trở thành trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung.

Đoàn của Bộ Công Thương và EU làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị ngày 26/10. Ảnh: Thu Loan

Đại sứ Julien Guerrier cho rằng khi nhu cầu điện tăng cùng quá trình phát triển kinh tế, Việt Nam cần tiếp tục đầu tư vào những nguồn năng lượng an toàn, sạch và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng. Trong đó, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư là một trong những điều kiện quan trọng.

Thông qua Quan hệ Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP), các đối tác quốc tế hướng tới huy động nguồn vốn, công nghệ và hỗ trợ nâng cao năng lực để Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo, đồng thời từng bước giảm phụ thuộc vào sản xuất điện từ than và xây dựng hệ thống năng lượng phát thải thấp hơn.

JETP đặt mục tiêu huy động 15 tỷ euro cho quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam, với nguồn lực dự kiến đến từ cả khu vực công và khu vực tư nhân. EU đã cam kết 2,8 tỷ euro hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Một số dự án cụ thể cũng đang được triển khai trong khuôn khổ hợp tác năng lượng, trong đó có Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái và dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Trị An.