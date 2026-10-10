Điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội: Kết nối khác biệt, tiếp nối sáng tạo

Khai mạc Triển lãm điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

Triển lãm được khai mạc ngày 10/10, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội. Qua các tác phẩm với nhiều cách tiếp cận về ngôn ngữ tạo hình và chất liệu, triển lãm mở ra cơ hội để nghệ sĩ hai miền nhìn lại thực hành sáng tác, học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm những hướng phát triển mới cho nghệ thuật điêu khắc.

Theo họa sĩ Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo trong nghệ thuật, với Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là hai trung tâm đại diện cho những chuyển động tích cực. Tinh thần này được các thế hệ nghệ sĩ đi trước vun đắp và tiếp tục truyền lại cho sinh viên, nghệ sĩ trẻ hôm nay.

Ông Nguyễn Trung Tín cũng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các nhà điêu khắc hai miền. Theo ông, triển lãm không đơn thuần là nơi giới thiệu tác phẩm mà còn thể hiện sự tương tác, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình sáng tạo. Sự kết nối ấy tạo nên một cộng đồng nghề nghiệp có khả năng chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích những tìm tòi mới và cùng thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật điêu khắc.

Các tác phẩm điêu khắc mang lại nhiều ấn tượng cho công chúng.

Ở góc độ thực hành sáng tác, điêu khắc gia Bùi Hải Sơn cho biết mục đích của triển lãm không chỉ là trưng bày những tác phẩm đã hoàn thành, mà còn tạo cơ hội để nghệ sĩ quan sát hoạt động của đồng nghiệp, nhìn lại công việc của chính mình và tìm hướng thay đổi, hoàn thiện. Việc đặt các tác phẩm cạnh nhau giúp người làm nghề nhận diện rõ hơn những xu hướng đang diễn ra, từ đó tìm kiếm động lực sáng tạo trong sự tương đồng và khác biệt.

Đây cũng là ý nghĩa đáng chú ý của một triển lãm quy tụ số lượng lớn nhà điêu khắc đến từ hai thành phố. Thay vì đặt nặng sự so sánh hay đánh giá hơn kém, cuộc gặp gỡ mở ra cơ hội để nghệ sĩ trao đổi về ngôn ngữ tạo hình, cách tiếp cận chất liệu và những vấn đề đặt ra trong thực hành nghệ thuật đương đại.

Không gian triển lãm cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn ngôn ngữ biểu đạt, từ những cách tiếp cận hiện đại, đương đại đến các thể nghiệm mới trên nhiều chất liệu như đá, gỗ, kim loại, thạch cao, gốm và vật liệu tổng hợp. Sự khác biệt giữa các tác phẩm không chỉ phản ánh cá tính sáng tạo của từng nghệ sĩ mà còn gợi mở những hướng tiếp cận khác nhau đối với điêu khắc hiện nay.

Không gian trải nghiệm tương tác thu hút nhiều các bạn trẻ.

Theo ông Trần Minh Công, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng TP Hồ Chí Minh, triển lãm được tổ chức trong không khí kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội, mang đến không gian nghệ thuật với nhiều tác phẩm có màu sắc đương đại, đồng thời thể hiện sự kế thừa và tiếp nối giữa các thế hệ. Thời gian tới, bảo tàng định hướng tổ chức thêm các buổi tọa đàm, trò chuyện và trưng bày chuyên đề để công chúng có thêm cơ hội tiếp cận, tìm hiểu nghệ thuật điêu khắc.

Trong gần 20 năm kết nối và giao lưu, nhóm nghệ sĩ tham gia triển lãm đã góp mặt trong nhiều hoạt động, dự án nghệ thuật, qua đó tạo điều kiện để các nhà điêu khắc trẻ tiếp cận môi trường sáng tác và học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Điêu khắc gia Khổng Đỗ Tuyền cho biết những nghệ sĩ đại diện cho nhóm ở hai miền vẫn duy trì tinh thần xây dựng, theo dõi hoạt động sáng tác và lựa chọn những gương mặt trẻ có hướng đi tích cực để mời tham gia.

Triển lãm “Điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội” diễn ra đến ngày 19/10 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh.