Điêu khắc 'Ấn tượng Huế' hội tụ bên sông Hương

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhấn mạnh, các tác phẩm tham gia năm nay đều trải qua quá trình tuyển chọn, thẩm định kỹ lưỡng, từ bản vẽ phác thảo đến mô hình tỷ lệ 1/10 của hội đồng chuyên môn.

Điêu khắc quốc tế "Ấn tượng Huế" hội tụ bên bờ sông Hương.

Bằng tài năng, tâm huyết và sức sáng tạo, các nghệ sĩ mang đến những góc nhìn độc đáo về con người, văn hóa và vùng đất Huế. Thông qua sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, các tác phẩm tại trại sáng tác được kỳ vọng sẽ góp phần làm phong phú diện mạo không gian đô thị, phát huy giá trị di sản Cố đô và đưa nghệ thuật điêu khắc đến gần hơn với công chúng.

Không chỉ hướng đến việc tạo nên những tác phẩm điêu khắc có giá trị nghệ thuật cao, trại sáng tác còn là dịp để các nghệ sĩ giao lưu, kết nối, tăng cường sự thấu hiểu và mở ra cơ hội hợp tác nghệ thuật lâu dài giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Huế 2026 quy tụ 29 nghệ sĩ, với 29 tác phẩm, đến từ 7 quốc gia.

Qua đó, sự kiện góp phần khẳng định hình ảnh Huế là đô thị văn hóa – nghệ thuật đặc sắc, xứng tầm thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Cố đô Huế đối với du khách trong và ngoài nước.

Chương trình diễn ra từ ngày 5-15/11, trong khuôn khổ Festival Huế 2026, quy tụ 29 nghệ sĩ, với 29 tác phẩm đến từ 7 quốc gia. Trong đó có 10 nghệ sĩ quốc tế đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Ai Cập, Iran, Thái Lan, Lào và 19 nghệ sĩ Việt Nam.