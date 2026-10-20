Điều khá hy hữu trong vụ án 'Shark' Thủy lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Dùng cả nhà đất để thanh toán tiền mua cổ phần “ảo”

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, Nguyễn Ngọc Thủy (tức “Shark” Thủy, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup – Công ty Egroup) bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”. 28 bị cáo liên quan bị truy tố về 2 tội danh này hoặc một trong hai tội là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Một điều khá đặc biệt trong vụ án là bị hại không chỉ trực tiếp dùng tiền hoặc chuyển khoản khi mua cổ phần “ảo” của Công ty Egroup mà còn dùng cả tài sản là nhà đất làm vật thanh toán. Ngoài ra, nhiều người khác còn dùng bất động sản của mình làm tài sản bảo đảm cho “Shark” Thủy và đồng phạm vay vốn ngân hàng…

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức "Shark" Thủy) thời điểm chưa bị khởi tố.

Cụ thể, tài liệu tố tụng cho thấy, từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân là Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame) để huy động tiền từ các nhà đầu tư dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup.

Thực hiện hành vi gian dối, Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup) cùng bộ phận kế toán doanh nghiệp nâng khống vốn điều lệ Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng, tương ứng với cổ phần từ 32 triệu lên 962,5 triệu cổ phần.

“Shark” Thủy cũng chỉ đạo bộ phận kinh doanh quảng bá, khuếch trương hình ảnh doanh nghiệp, giới thiệu các dự án trường học, đưa ra thông tin về hiệu quả kinh doanh nhằm thu hút khách hàng đầu tư mua cổ phần.

Theo dữ liệu Cơ quan điều tra thu thập, tổng số tiền thu vào từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần thể hiện trên các phiếu thu của Công ty Egame là hơn 51.400 tỷ đồng, tương ứng hơn 91.200 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với 19.404 nhà đầu tư. Trong đó, hơn 14.200 tỷ đồng được ghi nhận dưới hình thức nộp tiền mặt, hơn 3.000 tỷ đồng chuyển vào tài khoản Công ty Egame.

Ngoài ra, 37 nhà đầu tư đã sử dụng 60 bất động sản, trị giá hơn 815 tỷ đồng để thanh toán tiền mua cổ phần Công ty Egroup… Đối với hình thức thanh toán này, Công ty Egame lập phiếu thu tiền bằng giá trị bất động sản theo thỏa thuận giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp, tương ứng 60 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Bên cannhj đó, hơn 33.300 tỷ đồng được ghi nhận dưới hình thức tái đầu tư. Đây là khoản tiền từ các hợp đồng đến hạn thanh toán nhưng khách hàng không rút vốn mà tiếp tục dùng số tiền này đầu tư vào Công ty Egroup dưới dạng nhận chuyển nhượng cổ phần để lấy lãi.

Đối với những trường hợp nêu trên, Công ty Egame vẫn lập phiếu chi tất toán hợp đồng cũ, đồng thời lập phiếu thu cho hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng cho rằng thực chất không có việc thu, chi tiền.

Vợ “Shark” Thủy không biết mánh khóe của chồng

Cũng theo cáo trạng và tài liệu tố tụng, liên quan đến hành vi của “Shark” Thủy và đồng phạm còn 33 bất động sản được dùng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại ngân hàng. Trong số này, có 5 bất động sản của Nguyễn Ngọc Thủy và 28 bất động sản có nguồn gốc là tài sản của 29 bị hại.

Theo cơ quan tố tụng, 29 bị hại đã thực hiện thủ tục chuyển nhượng hoặc ủy quyền đối với 28 bất động sản cho các cá nhân, doanh nghiệp trong hệ sinh thái Egroup. Sau đó, Thủy chỉ đạo sử dụng 32 bất động sản dùng để thế chấp ngân hàng, bảo đảm các khoản vay nợ cho 4 doanh nghiệp với tổng cộng hơn 626 tỷ đồng.

Một bất động sản khác được thế chấp tại ngân hàng để bảo đảm khoản vay 7 tỷ đồng của Nguyễn Ngọc Khánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Egroup. Bất động sản bảo đảm cho khoản vay này là ô đất số 44, lô nhà vườn, Khu đô thị mới Việt Hưng, Hà Nội.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định có 5 công chứng viên thực hiện việc công chứng các hợp đồng chuyển nhượng, ủy quyền đối với 28 bất động sản có nguồn gốc từ 29 bị hại. Các giao dịch này được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 26-8-2016 đến ngày 7-6-2021, liên quan đến 7 cá nhân và 3 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Egroup.

Trong số những người nhận chuyển nhượng, nhận ủy quyền có “Shark” Thủy, Nguyễn Thị Dung (em gái “Shark” Thủy), bà Lê Thị Thanh Hiền (vợ “Shark” Thủy), Nguyễn Ngọc Khánh và một số cá nhân khác.

Kết quả điều tra xác định, việc công chứng được thực hiện đúng quy trình, quy định. Tại thời điểm ký hợp đồng, các bên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, tự nguyện giao kết, không có dấu hiệu lừa dối, ép buộc. Những công chứng viên liên quan không hưởng lợi bất hợp pháp.

Đối vợ “Shark” Thủy là bà Lê Thị Thanh Hiền và ông Nguyễn Ngọc Khánh – những người đã ký các hợp đồng nhận chuyển nhượng 6 bất động sản của 9 bị hại, rồi ký hợp đồng thế chấp các tài sản này tại ngân hàng, kết quả điều tra xác định hai người thực hiện theo yêu cầu, chỉ đạo của “Shark” Thủy.

Do hai người nêu trên không biết, không liên quan đến hành vi bán cổ phần “ảo” nhằm chiếm đoạt tiền của các bị hại, đồng thời không hưởng lợi từ hành vi này nên được cơ quan tố tụng kết luận là không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.

Cơ quan tố tụng xác định, thông qua thủ đoạn nâng khống vốn điều lệ, bán cổ phần không có thật và sử dụng tiền huy động sai mục đích, “Shark” Thủy cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 người bị hại.