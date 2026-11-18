Một trường hợp đặc biệt thu hút sự chú ý là cá thể gấu trúc đỏ đực có tên Futa tại vườn thú Chiba (Nhật Bản) vừa được Sách Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là cá thể gấu trúc đỏ sống lâu nhất trong điều kiện nuôi nhốt.

Thông tin từ vườn thú Chiba, gấu trúc đỏ đực tên Futa đã tròn 23 tuổi và 135 ngày tính đến ngày 17/11, tương đương hơn 100 tuổi ở người.

Gấu trúc đỏ Futa được Guinness công nhận kỷ lục về tuổi thọ. (Ảnh: Chiba Zoological Park)

Kỷ lục trước đó thuộc về một cá thể gấu trúc đỏ tại vườn thú ở bang Montana (Mỹ), sống được 21 năm và 265 ngày.

Futa sinh năm 2003 tại một vườn thú ở tỉnh Shizuoka, miền Trung Nhật Bản, sau đó được chuyển đến vườn thú Chiba vào năm 2004 để phục vụ mục đích nhân giống. Khi còn nhỏ, Futa từng thu hút sự chú ý nhờ thói quen đứng thẳng bằng hai chân sau và đến nay vẫn được nhiều người yêu mến.

Theo tờ The Japan Times, lễ trao chứng nhận Guinness diễn ra ngày 17/11 với sự tham dự của khoảng 180 người, bao gồm đại diện truyền thông và người hâm mộ. Do thời tiết lạnh, Futa không trực tiếp xuất hiện tại buổi lễ. Nhân viên chăm sóc đã thay mặt tiếp nhận chứng nhận nhằm bảo đảm sức khỏe cho con vật.

Gấu trúc đỏ không có quan hệ họ hàng với gấu trúc khổng lồ - loại thường được xem là gấu trúc thực sự và là tài sản thuộc về Trung Quốc. Gấu trúc đỏ thuộc một nhóm phân loại gọi là Ailuridae, có chung đặc điểm với các loài thuộc họ chồn, bao gồm gấu mèo, chồn hôi và chồn sún.

Là loài động vật có vú nhỏ có nguồn gốc từ phía đông dãy Himalaya và Tây Nam Trung Quốc, gấu trúc đỏ hiện bị suy giảm số lượng do hoạt động buôn bán bất hợp pháp, mất môi trường sống, săn trộm và phá rừng. Ngoài ra, nỗ lực bảo tồn gấu trúc đỏ thực sự gặp khó khăn khi các vườn thú đều chứng kiến loài này gặp khó trong việc sinh sản. Gấu trúc đỏ có tên trong danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng của Tổ chức Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Chúng được coi là đã trưởng thành hoàn toàn trong khoảng 18-24 tháng tuổi và sống trung bình khoảng 10 năm tuổi trong môi trường tự nhiên, hoặc thậm chí có thể sống tới hơn 20 năm.

Gấu trúc đỏ chủ yếu ăn tre, nhưng không như gấu trúc khổng lồ chỉ ăn tre, chúng còn ăn cả hoa quả, trứng, côn trùng và thậm chí là chim nhỏ.

Chiếc đuôi dài, rậm rạp không chỉ giúp chúng giữ thăng bằng khi leo trèo mà còn đóng vai trò như một chiếc "chăn" để giữ ấm trong mùa đông lạnh giá.

Gấu trúc đỏ là loài sống về đêm và hoàng hôn. Ban ngày, chúng thường cuộn tròn ngủ trên cành cây hoặc trong các hốc cây để tránh kẻ thù.

Chúng phát ra những tiếng rít nhỏ hoặc tiếng huýt sáo để giao tiếp với nhau. Ngoài ra, chúng còn đánh dấu lãnh thổ bằng cách chà xát tuyến mùi trên đuôi hoặc tiết ra một chất có mùi từ tuyến ở chân.