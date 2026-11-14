Điều ít biết về nữ diễn viên sinh năm 1997 sắp lấy chồng đại gia

Mới đây, HK01 đưa tin, thiệp mời đám cưới của nữ diễn viên Na Nhiên và doanh nhân Hoắc Khải Sơn được công bố. Theo đó, tiệc cưới của hai người dự kiến diễn ra ngày 12/12, từ 16h30 đến 19h30 tại đại sảnh khách sạn Grand Hyatt ở Hong Kong (Trung Quốc).

Nữ diễn viên Na Nhiên. Ảnh: Weibo

Na Nhiên, tên đầy đủ là Narana Erdynéeva, mang hai dòng máu Nga và Mông Cổ. Cô sinh ra tại Nga, sở hữu chiều cao khoảng 1,73m cùng gương mặt có những đường nét sắc sảo. Trước khi bước chân vào điện ảnh, Na Nhiên hoạt động với vai trò người mẫu, từng làm việc tại nhiều thị trường như: Singapore, Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản.

Năm 2016, cô được chú ý khi xuất hiện trong MV Love Confession (Tỏ tình) của ca sĩ Châu Kiệt Luân. Trong sản phẩm âm nhạc này, Na Nhiên gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo, nữ tính.

Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự trong sự nghiệp của Na Nhiên đến khi cô được lựa chọn vào vai Tô Đát Kỷ trong dự án điện ảnh Phong Thần: Tam bộ khúc. Đây là dự án quy mô lớn của đạo diễn Ô Nhĩ Thiện, chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển Phong Thần diễn nghĩa.

Na Nhiên trong vai Tô Đát Kỷ. Ảnh: Weibo

Trong phim, Na Nhiên xuất hiện với mái tóc đen dài, trang phục cổ trang cầu kỳ và những biểu cảm giàu tính tạo hình. Nhan sắc nổi bật giúp cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý sau khi phim ra mắt năm 2023.

Dẫu vậy, màn thể hiện của nữ diễn viên cũng tạo ra những ý kiến khác nhau. Bên cạnh lời khen về ngoại hình, một số khán giả cho rằng cô chưa thể hiện trọn vẹn vẻ quyến rũ, ma mị vốn gắn với hình tượng Đát Kỷ. Dù còn tranh luận về diễn xuất, vai diễn vẫn giúp Na Nhiên có bước tiến đáng kể, đưa tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng.

"Đát Kỷ" Na Nhiên được cho là sắp kết hôn với doanh nhân Hoắc Khải Sơn. Ảnh: tvbs

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Na Nhiên cũng được truyền thông quan tâm. Người được cho là bạn trai của nữ diễn viên là doanh nhân Hoắc Khải Sơn (SN 1983).

Hoắc Khải Sơn là cháu nội của cố tỷ phú Hoắc Anh Đông và là con trai thứ của ông Hoắc Chấn Đình. Anh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Tập đoàn Hoắc Anh Đông.

Theo truyền thông Trung Quốc, Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn quen biết từ khoảng năm 2015 thông qua công việc người mẫu. Khi đó, Hoắc Khải Sơn có cổ phần tại công ty quản lý mà Na Nhiên đầu quân. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ được cho là chỉ dừng ở mức công việc, ít có tương tác riêng tư.

Sau khi Na Nhiên nổi tiếng với vai Đát Kỷ năm 2023, cả hai nối lại liên lạc và dần nảy sinh tình cảm. Năm 2024, họ được cho là bắt đầu hẹn hò nhưng giữ kín chuyện riêng tư, hiếm khi chia sẻ hình ảnh chung trên mạng xã hội.

Hoắc Khải Sơn vốn khá kín tiếng về đời tư. Tuy nhiên, trong năm qua, anh đã đưa Na Nhiên tham dự một số sự kiện quan trọng của gia đình. Năm ngoái, khi em trai anh là Eric Fok tổ chức đám cưới tại Vân Nam, Na Nhiên cũng có mặt với vai trò phù dâu. Tại hôn lễ, nữ diễn viên còn được sắp xếp ngồi ở bàn chính của gia đình họ Hoắc và cùng các thành viên nâng ly chúc mừng.

Dịp Tết năm nay, Na Nhiên tiếp tục đồng hành cùng gia đình họ Hoắc trong chuyến đi Italy. Cô được cho là đã chu đáo tháp tùng cha của bạn trai khi tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 80 của ông.

Gia đình họ Hoắc có 3 người con trai. Hoắc Khải Sơn là con thứ 2 trong gia đình. Anh từng có mối tình kéo dài khoảng 3 năm với diễn viên Chương Tử Di. Tuy nhiên, cả 2 chia tay do bất đồng về định hướng tương lai, bao gồm việc Chương Tử Di không muốn từ bỏ sự nghiệp diễn xuất. Sau mối quan hệ này, doanh nhân được cho là độc thân trong nhiều năm.