Điều hòa AI ngày càng phổ biến, nhưng đây là lý do bạn chưa chắc cần mua

Thị trường điều hòa không khí ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), với kỳ vọng mang đến khả năng vận hành thông minh hơn và tiết kiệm điện hơn. Thay vì chỉ làm lạnh theo mức nhiệt được cài đặt, thiết bị có thể thu thập thông tin về nhiệt độ, sự hiện diện của người dùng và điều kiện trong phòng để tự điều chỉnh hoạt động.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của AI cũng kéo theo một vấn đề đáng quan tâm: người tiêu dùng có thực sự cần những tính năng này hay đang phải trả thêm tiền cho một công nghệ chưa chắc phát huy hết giá trị trong thực tế?

Điều hòa AI đắt hơn bao nhiêu?

Một trong những rào cản dễ nhận thấy nhất là giá bán. Theo khảo sát thị trường chung, một mẫu điều hòa cửa sổ công suất 8.000 BTU có giá khoảng 245 USD, phù hợp với không gian khoảng 32 m². Trong khi đó, các mẫu tích hợp AI có giá khởi điểm khoảng 380 USD, cao hơn 50%.

Khoản chênh lệch này chủ yếu đến từ các công nghệ và cảm biến được tích hợp vào thiết bị. Các nhà sản xuất đang đưa ra nhiều cách ứng dụng AI khác nhau.

Chẳng hạn, Midea có chế độ AI ECO được giới thiệu với khả năng điều chỉnh nhiệt độ dựa trên biến động nhiệt độ trong ngày. Trong khi đó, một số dòng điều hòa của Samsung được quảng bá với khả năng tiết kiệm năng lượng lên đến 30%.

Ngoài việc tối ưu nhiệt độ, một số thiết bị còn có khả năng phát hiện sự hiện diện của con người trong phòng, thậm chí phân biệt người với thú cưng. Từ đó, điều hòa có thể điều chỉnh cách vận hành tùy theo tình trạng sử dụng thực tế.

Về lý thuyết, đây là những tính năng có thể giúp thiết bị hoạt động hiệu quả hơn. Nhưng với người mua, câu hỏi quan trọng hơn là: mức tiết kiệm điện thực tế có đủ để bù lại khoản tiền bỏ thêm khi mua máy hay không?.

Các mẫu điều hòa tích hợp AI có giá khởi điểm khoảng 380 USD, cao hơn 50%

Không phải ai cũng cần điều hòa AI

Nếu mục tiêu chính chỉ là làm mát căn phòng, người dùng chưa nhất thiết phải chọn một mẫu điều hòa tích hợp AI.

Một chiếc điều hòa thông thường, nếu được lựa chọn đúng công suất và sử dụng hợp lý, vẫn có thể đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản. Những biện pháp tưởng đơn giản như đóng kín cửa phòng để hạn chế thất thoát hơi lạnh cũng có tác động trực tiếp đến hiệu quả làm mát.

Trong trường hợp muốn điều khiển thiết bị thuận tiện hơn, người dùng cũng có thể cân nhắc điều hòa có kết nối Wi-Fi. Tính năng này cho phép lập lịch hoặc điều khiển từ xa mà không nhất thiết phải sử dụng các hệ thống AI phức tạp.

Đặc biệt, với những người không có nhu cầu về các tính năng nâng cao, điều hòa truyền thống có thể giúp tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu.

Một lựa chọn khác là giữ lại chiếc điều hòa hiện có nhưng bổ sung khả năng điều khiển thông minh.

Hiện nay, người dùng có thể sử dụng bộ phát hồng ngoại để biến điều hòa thông thường thành một thiết bị thông minh với chi phí dưới 100 USD. Đây có thể là phương án đáng cân nhắc với những người chủ yếu muốn điều khiển điều hòa từ xa hoặc thiết lập lịch hoạt động, thay vì cần toàn bộ hệ thống AI.

Cách làm này cũng cho thấy không phải mọi nhu cầu về một căn phòng "thông minh" đều bắt buộc phải giải quyết bằng cách mua một thiết bị AI mới.

Khi nào điều hòa AI đáng để đầu tư?

Điều hòa AI có thể phù hợp hơn với những người thực sự cần khả năng tự động hóa cao, thường xuyên sử dụng điều hòa trong thời gian dài hoặc muốn tối ưu cách thiết bị vận hành dựa trên điều kiện thực tế trong phòng.

Ngược lại, nếu ngân sách hạn chế và nhu cầu chủ yếu là làm mát, người dùng nên ưu tiên những yếu tố thiết thực hơn như công suất phù hợp với diện tích phòng, khả năng tiết kiệm điện, độ bền và chi phí sử dụng lâu dài.

Quan trọng hơn, không nên chỉ nhìn vào chữ "AI" trên sản phẩm để đánh giá khả năng tiết kiệm điện. Hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào cách sử dụng, điều kiện căn phòng và thời gian vận hành.

Điều hòa tích hợp AI vẫn là một xu hướng tương đối mới. Vì vậy, người tiêu dùng có thể cân nhắc chờ công nghệ phổ biến hơn, giá thành cạnh tranh hơn và có thêm dữ liệu thực tế về hiệu quả sử dụng trước khi bỏ ra khoản tiền lớn.

Nói cách khác, AI có thể khiến điều hòa thông minh hơn, nhưng chưa chắc khiến mọi người dùng tiết kiệm hơn. Với nhiều gia đình, một chiếc điều hòa phù hợp nhu cầu và được sử dụng đúng cách có thể vẫn là khoản đầu tư hợp lý hơn.