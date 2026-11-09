Điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, tạo động lực bứt phá tăng trưởng

Đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh) trả lời phỏng vấn của phóng viên. Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN

Bên hành lang Quốc hội, một số đại biểu đánh giá cao công tác điều hành tài chính - ngân sách Nhà nước và dư địa từ các chính sách tài khóa linh hoạt thời gian qua. Việc chủ động miễn, giảm thuế, phí và điều chỉnh giá các mặt hàng thiết yếu đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời tạo nguồn lực quan trọng thúc đẩy đầu tư công và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đánh giá về dự toán ngân sách nhà nước vừa được Quốc hội thông qua, đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh) nhấn mạnh, mục tiêu huy động vào ngân sách đạt trên 20% GDP là tỷ lệ rất cao, vượt trội so với các năm trước. Nguồn thu ngân sách tích cực kết hợp với việc kiểm soát tốt lạm phát đã tạo dư địa quan trọng cho Chính phủ thực hiện các chính sách tài khóa hỗ trợ nền kinh tế. Nhờ đó, Chính phủ đã chủ động giảm các loại thuế như: thuế giá trị gia tăng, thuế xăng dầu, thuế tiêu thụ đặc biệt, cũng như giảm giá điện và một số mặt hàng do Nhà nước định giá.

Đại biểu Trần Văn Lâm bày tỏ tin tưởng: "Nếu tiếp tục duy trì mức huy động tích cực này, Chính phủ sẽ có thêm nguồn lực đẩy mạnh đầu tư công quy mô lớn, tạo động lực bứt phá tăng trưởng, đồng thời bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát an toàn nợ công và lạm phát".

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đồng quan điểm về hiệu quả của các chính sách tài khóa, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) đánh giá cao việc Chính phủ linh hoạt giảm thuế, phí và giá các mặt hàng thiết yếu. Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, những giải pháp này đã kịp thời giảm bớt chi phí đầu vào cho sản xuất, kích cầu tiêu dùng và chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn phục hồi kinh tế… Đại biểu đánh giá cao mục tiêu tiết kiệm ngay khi phân bổ ngân sách từ đầu năm 5% chi đầu tư công để bổ sung cho các dự án trọng điểm, cấp thiết và 10% chi thường xuyên để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội.

“Làm sao phấn đấu cố gắng mức chi thường xuyên ở mức thấp nhất. Ví dụ chi thường xuyên 100 nghìn tỷ đồng thì giảm xuống 80 nghìn tỷ đồng, còn 20 nghìn tỷ đồng để dành cho an sinh xã hội. Hiện nay việc đảm bảo an sinh xã hội là rất cần thiết. Giá cả sinh hoạt tăng, người làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, người già, người khuyết tật, người đồng bào dân tộc thiểu số đời sống còn khó khăn”, đại biểu Phạm Văn Hòa nhấn mạnh.

Bên cạnh bài toán tài chính - ngân sách, phát triển hệ thống giao thông đường bộ cao tốc là chủ đề được đại biểu đặc biệt quan tâm, hướng tới giải quyết các nút thắt phát triển ở cả hai đầu đất nước.

Đại biểu Phạm Văn Hòa chỉ ra rằng những tỉnh biên giới như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về an ninh - quốc phòng nhưng thu ngân sách còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao. Do vậy, cần ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư tuyến cao tốc kết nối Thủ đô Hà Nội lên Lai Châu, cắt qua các tỉnh miền núi phía Bắc. Tuyến đường cao tốc này sẽ không chỉ mở ra không gian phát triển kinh tế, thúc đẩy giao thương và giảm nghèo cho vùng Tây Bắc, mà còn củng cố vững chắc thế trận quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Đối với các địa phương khu vực phía Nam, đại biểu Phạm Văn Hòa đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện và mở rộng mạng lưới đường bộ cao tốc tại các tỉnh phía Nam, nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, hạ tầng giao thông vùng phía Nam thời gian qua tuy đã được quan tâm nhưng vẫn cần những bước đột phá mạnh mẽ hơn. Việc bổ sung nguồn lực, tăng tốc đầu tư các tuyến cao tốc trọng điểm ở phía Nam sẽ giúp khơi mạch tăng trưởng toàn vùng, tháo gỡ điểm nghẽn về logistics, kết nối nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long với các trung tâm kinh tế lớn và cảng biển quốc tế.

“Đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ từ miền núi phía Bắc đến các tỉnh phía Nam chính là chìa khóa then chốt để phân bổ lại nguồn lực, thúc đẩy liên kết vùng và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước”, đại biểu Phạm Văn Hòa khẳng định.