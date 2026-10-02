Điều hành an toàn hơn 251 nghìn chuyến bay trong quý III

Cùng với đà tăng trưởng sản lượng, tổng doanh thu quý III của VATM ước đạt hơn 1.266 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt hơn 75% kế hoạch năm.

Kíp trực điều hành bay tại sân bay Tân Sơn Nhất (ảnh: VATM).

Trong quý III, các cơ quan, đơn vị thuộc VATM tập trung thực hiện nhiệm vụ với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, duy trì cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, đồng thời triển khai các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản trị và phát triển nguồn nhân lực.

Kết quả này cũng đặt ra yêu cầu VATM tiếp tục rà soát, cập nhật các kịch bản điều hành sản xuất, kinh doanh và tài chính trong những tháng cuối năm.

Bước sang quý IV, nhiệm vụ xuyên suốt của VATM là tiếp tục cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hòa, hiệu quả đối với toàn bộ chuyến bay trong vùng trách nhiệm.

Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi diễn biến thời tiết, tăng cường phối hợp, hiệp đồng và kiểm soát nguy cơ tại các cơ sở điều hành bay, hệ thống kỹ thuật trọng yếu.

VATM đồng thời tiếp tục chú trọng phát huy văn hóa báo cáo trung thực, thực hiện đầy đủ các khuyến cáo an toàn và hành động khắc phục.

Về kế hoạch và tài chính, Tổng công ty tập trung rà soát toàn bộ chỉ tiêu năm 2026, thống nhất cơ sở số liệu, xây dựng dự báo có căn cứ và xác định rõ điều kiện hoàn thành từng nhiệm vụ.

Các kịch bản về sản lượng, doanh thu, chi phí và dòng tiền được cập nhật theo tháng. VATM cũng tăng cường kiểm soát công nợ, thu hồi tạm ứng, đẩy nhanh quyết toán các dự án hoàn thành; ưu tiên nguồn lực cho an toàn, vận hành liên tục và các nhiệm vụ cấp bách.

Đầu tư xây dựng và giải ngân tiếp tục được VATM xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm.

Tổng công ty tập trung nguồn lực tháo gỡ các điểm nghẽn tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh, các dự án radar cùng Đài Kiểm soát không lưu Cà Mau, Đồng Hới.

Việc rà soát tiến độ phải gắn với xác định cụ thể nguyên nhân chậm trễ, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và nhà thầu. Trên cơ sở đó, VATM đề ra biện pháp xử lý kịp thời, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Song song với đầu tư xây dựng, Tổng công ty tiếp tục chuẩn bị nguồn nhân lực, năng định và huấn luyện chuyển đổi phục vụ các cơ sở hiện hữu cũng như các dự án trọng điểm.

VATM cũng triển khai phương án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy giai đoạn 1; chuẩn bị đồng bộ các quy chế nội bộ khi Điều lệ Tổng công ty được phê duyệt.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu, các kế hoạch tháo gỡ điểm nghẽn tiếp tục được triển khai, hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng cung cấp dịch vụ.