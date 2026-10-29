Điều hành an toàn 38 chuyến bay trong buổi sáng đầu khai thác đường băng số 2 tại Phú Quốc

Chuyến bay đầu tiên hạ cánh trên đường băng mới

Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) , lúc 7h04 ngày 29/10 theo giờ Việt Nam (0h04 giờ phối hợp quốc tế), chuyến bay SPQ1955 của Sun PhuQuoc Airways, sử dụng máy bay Airbus A321neo đã hạ cánh trên đường cất hạ cánh số 2, ký hiệu 10L/28R. Đây là chuyến bay đầu tiên hạ cánh trên đường băng mới.

Kíp trực Đài kiểm soát không lưu Phú Quốc điều hành các chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Sau chuyến bay mở đầu, Đài kiểm soát không lưu Phú Quốc tiếp tục điều hành các chuyến bay hạ cánh an toàn, trong đó có các máy bay thân rộng như Airbus A330 và Boeing 787.

Theo đại diện VATM, kết quả khai thác trong những giờ đầu cho thấy công tác chuẩn bị về nhân lực, hệ thống kỹ thuật và phương án điều hành bay đã được triển khai đồng bộ.

Hoạt động điều hành tuân thủ quy trình chuyên môn, đặt yêu cầu bảo đảm an toàn lên hàng đầu, đồng thời có sự phối hợp giữa VATM với các đơn vị liên quan.

Đáng chú ý, trước khi đường băng số 2 đi vào hoạt động, VATM đã chuẩn bị các trang thiết bị phục vụ điều hành bay, ký kết văn bản phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Tài liệu khai thác và phương án điều hành cũng được xây dựng, ban hành phù hợp với hệ thống đường băng, đường lăn và sân đỗ mới.

Công tác đánh giá mức độ sẵn sàng khai thác tập trung rà soát hệ thống kỹ thuật, tài liệu, phương thức khai thác và năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ nhân viên. Những thay đổi liên quan đến hạ tầng và phương thức khai thác được xem xét nhằm nhận diện nguy cơ mất an toàn, đánh giá rủi ro và triển khai các biện pháp kiểm soát trước khi chuyển đổi khai thác.

Tàu bay của Sun PhuQuoc Airways hạ cánh an toàn trên đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Tại Đài Kiểm soát không lưu Phú Quốc, kiểm soát viên không lưu được huấn luyện về phương thức bay, sơ đồ đường băng, đường lăn, sân đỗ mới, phương án điều hành và cách sử dụng các trang thiết bị liên quan. Năng lực chuyên môn của nhân viên được đánh giá nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu tại từng vị trí làm việc.

Đài cũng phổ biến các bản bổ sung thông tin hàng không (AIP SUP) và thông báo hàng không (NOTAM), giúp nhân viên cập nhật những thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động bay. Đồng thời, đơn vị phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra các hạng mục hạ tầng trước khi đưa vào khai thác.

"Trong giai đoạn đầu khai thác, VATM tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình thực tế, duy trì trạng thái sẵn sàng của hệ thống kỹ thuật và nhân lực. Các đơn vị phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, hướng tới duy trì hoạt động bay an toàn, liên tục và thông suốt", đại diện VATM cho hay.

Đồng bộ hạ tầng, nâng cao năng lực điều hành bay

Đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc dài 3.300m, rộng 45m, được đưa vào khai thác ngày 29/10/2026 sau 8 tháng thi công. Công trình đáp ứng tiêu chuẩn Code E của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), phù hợp phục vụ nhiều loại máy bay thân rộng.

Đường băng được trang bị hệ thống hạ cánh bằng thiết bị kết hợp thiết bị đo cự ly (ILS/DME) và hệ thống đèn hiệu cấp II (CAT II). Các hệ thống này cung cấp tín hiệu dẫn hướng, thông tin khoảng cách và tín hiệu ánh sáng, hỗ trợ phi công trong quá trình tiếp cận, hạ cánh theo điều kiện khai thác được phê duyệt.

Cùng với việc đưa đường băng số 2 vào khai thác, phân khu kiểm soát tiếp cận Phú Quốc (APP Phú Quốc) đã hoạt động từ ngày 1/10/2026, góp phần nâng cao năng lực tổ chức, điều hành hoạt động bay tại sân bay. Phân khu này đảm nhiệm điều hành máy bay đến, rời khu vực sân bay, phối hợp với đài kiểm soát không lưu để duy trì luồng bay an toàn, thông suốt.

Việc đồng bộ hạ tầng sân bay với năng lực điều hành bay có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Phú Quốc phát triển du lịch, thu hút đầu tư và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.