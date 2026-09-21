Điều gì xảy ra với một người ngủ gật khi xe đang chạy vận tốc 97km/h?

Cảnh sát ở California, Mỹ, đã bắt giữ một người đàn ông được cho là đã ngủ gật trên ghế lái khi đang lái xe trên đường cao tốc với với chức năng "Tự lái hoàn toàn (FSD)" của Tesla được kích hoạt. Vào thời điểm đó, chiếc xe đang di chuyển với tốc độ 60 dặm/giờ (khoảng 97 km/giờ).

Một sĩ quan cảnh sát giao thông California (CHP) đi tuần tra trên đường cao tốc đã phát hiện ra điều này, tiến đến gần xe để kiểm tra tình trạng của người lái và ngay lập tức dừng xe. CHP đã lập biên bản vi phạm giao thông đối với người lái vì tội chạy quá tốc độ.

CHP đã đăng tải một video về vụ việc lên mạng xã hội, kèm theo lời bình luận: "Tốc độ an toàn khi người lái ngủ gật là bao nhiêu? 0 dặm/giờ".

CHP cũng đưa ra thông tin quan trọng mà người lái xe cần biết. Họ giải thích rằng các tính năng như FSD không phải là "lái xe tự động" mà là "Hệ thống hỗ trợ lái xe cấp độ 2" được thiết kế để hỗ trợ lái xe. Về mặt pháp lý, chúng chỉ hỗ trợ người lái chứ không thay thế họ.

Họ cũng nhấn mạnh rằng ngủ gật khi lái xe là bất hợp pháp và việc kích hoạt công nghệ lái xe tự động không chuyển giao trách nhiệm lái xe hợp pháp cho phương tiện. Chừng nào xe còn đang di chuyển, người lái vẫn là người lái hợp pháp, và ngủ gật khi lái xe là vi phạm luật an toàn giao thông California. Người lái xe phải luôn mở mắt và sẵn sàng điều khiển vô lăng bất cứ lúc nào.

Cảnh sát giao thông California (CHP) khuyến cáo người lái xe nên "ngủ một giấc ngắn ở nơi đỗ xe, chứ không phải trên ghế lái", và khuyên họ "tỉnh táo, lái xe cẩn thận và đến nơi an toàn".

Trong khi đó, Tesla cũng không xếp FSD vào loại hệ thống lái tự động hoàn toàn. Công ty khuyến cáo người lái xe phải luôn tỉnh táo khi sử dụng FSD và sẵn sàng điều khiển xe ngay lập tức nếu cần thiết.