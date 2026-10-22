Điều gì xảy ra với lượng đường trong máu khi uống vitamin D mỗi ngày?

Việc bổ sung vitamin D có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết và làm chậm quá trình tiến triển bệnh đái tháo đường ở người lớn có nguy cơ cao mắc bệnh đái tháo đường type 2. Tuy nhiên, không phải tất cả các nghiên cứu đều nhất trí rằng vitamin D có những tác dụng này ở hầu hết mọi người.

Độ nhạy cảm với insulin có thể được cải thiện khi bổ sung vitamin D

Thực tế các nghiên cứu về tác dụng của việc bổ sung vitamin D đối với lượng đường trong máu vẫn còn nhiều mâu thuẫn. Ảnh minh họa Pexels

Bổ sung vitamin D liều cao có thể cải thiện khả năng đáp ứng của cơ thể với insulin (độ nhạy insulin) và giảm tình trạng kháng insulin.

Một nghiên cứu năm 2022 cho thấy cứ mỗi đơn vị tăng thêm lượng vitamin D3 hấp thụ, nguy cơ kháng insulin giảm khoảng 18%.

Hiện vẫn chưa rõ cơ chế tác dụng của việc bổ sung vitamin D trong việc giảm kháng insulin. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy điều này có thể liên quan đến khả năng giảm viêm trong cơ thể của vitamin D3.

Mức đường huyết có thể được cải thiện

Vitamin D có thể giúp giảm lượng đường trong máu ở người mắc bệnh đái tháo đường, đặc biệt là ở những người thiếu vitamin D.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ sung vitamin D có thể giúp giảm cả lượng đường huyết lúc đói (FBG) và HbA1c (một chỉ số đo lượng đường huyết trung bình trong hai đến ba tháng gần đây).

Tuy nhiên, các nghiên cứu về tác dụng của việc bổ sung vitamin D đối với lượng đường trong máu vẫn còn nhiều mâu thuẫn.

Một số nghiên cứu cho thấy vitamin D có thể giúp giảm lượng đường trong máu nhưng tác dụng này không đáng kể.

Một nghiên cứu năm 2023 lưu ý rằng tác dụng của vitamin D đối với lượng đường trong máu rõ rệt hơn khi dùng liều cao trong thời gian ngắn.

Một số thử nghiệm lâm sàng không ghi nhận sự cải thiện về mức đường huyết ở những người mắc hoặc không mắc bệnh đái tháo đường.

Giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường

Việc bổ sung vitamin D hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường. Một nghiên cứu năm 2023 cho thấy nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường giảm 14% ở những người bổ sung vitamin D để tăng lượng vitamin D trong cơ thể.

Một số nhà nghiên cứu cũng khuyến cáo bổ sung vitamin D hàng ngày cho người mắc bệnh đái tháo đường type 1 và những người có nguy cơ cao mắc bệnh đái tháo đường type 1, đặc biệt nếu người đó bị thiếu vitamin D.

Vitamin D cũng có thể làm chậm quá trình tiến triển của bệnh đái tháo đường ở người lớn có nguy cơ cao mắc bệnh đái tháo đường type 2.

Nghiên cứu cho thấy gì về vitamin D và đường huyết?

Nhiều thập kỷ nghiên cứu cho thấy những người có nồng độ vitamin D thấp có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 1 và 2 cao hơn.

Mức vitamin D thấp cũng được phát hiện là ảnh hưởng đến cách cơ thể phản ứng với glucose (không dung nạp glucose) và có thể làm tăng tình trạng kháng insulin (khiến các tế bào không phản ứng với insulin).

Trong một nghiên cứu năm 2018 theo dõi khoảng 900 người lớn tuổi trong khoảng 12 năm, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng so với những người có mức vitamin D thấp hơn (dưới 30 nanogram trên mililit (ng/ml)), những người có mức vitamin D trên 30 ng/ml có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường thấp hơn.

Theo nghiên cứu, nồng độ vitamin D từ 30 ng/ml trở lên có liên quan đến việc giảm 1/3 nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường. Những người có nồng độ vitamin D cao hơn nữa - từ 50 ng/ml trở lên - có nguy cơ giảm 1/5.

Hiện vẫn chưa rõ mức vitamin D trong máu thấp gây ra tình trạng không dung nạp glucose hoặc kháng insulin như thế nào. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho rằng nó có thể liên quan đến tình trạng viêm nhiễm và điều hòa hệ thống miễn dịch.

Lời khuyên của chuyên gia

Việc bổ sung vitamin D nhìn chung là an toàn và có thể có lợi cho việc kiểm soát đường huyết nhưng nó không thể thay thế các phương pháp đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường.

Người có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường cao, bác sĩ có thể khuyên dùng thuốc hoặc thay đổi chế độ ăn uống và lối sống để giảm nguy cơ này.

Người có các bệnh lý nền khác, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng liều cao vitamin D bổ sung.