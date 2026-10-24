Điều gì xảy ra với gan khi bạn uống bia thường xuyên?

Theo Eating Well, mức độ ảnh hưởng gan phụ thuộc vào lượng cồn tiêu thụ và tần suất uống. Dung tích lon bia và nồng độ cồn cũng là những yếu tố cần lưu ý.

Gan phải xử lý chất độc từ cồn

“Gan đảm nhiệm phần lớn công việc phân giải cồn”, bác sĩ gia đình Scott Nass (Mỹ) cho biết.

Khi uống bia, các enzyme trong gan chuyển hóa cồn thành acetaldehyde, hợp chất độc hại có thể làm tổn thương ADN và protein bên trong tế bào. Sau đó, một enzyme khác chuyển acetaldehyde thành acetate, chất ít độc hơn mà cơ thể có thể tiếp tục phân giải và đào thải.

Tuy nhiên, acetaldehyde vẫn có thể gây hại trước khi được loại bỏ hoàn toàn. Vì phần lớn lượng cồn được chuyển hóa tại gan, các tế bào gan liên tục tiếp xúc với chất này mỗi khi bạn uống rượu bia. Theo thời gian, tổn thương có thể gây viêm và làm tăng nguy cơ ung thư, đặc biệt ở người uống nhiều trong thời gian dài.

Uống bia nhiều và thường xuyên không có lợi cho gan. Ảnh: Ban Mai

Chất béo tích tụ, gan có thể bị xơ hóa

Khi xử lý cồn, gan tạm thời giảm tập trung vào các chức năng chuyển hóa khác, trong đó có phân giải chất béo. Điều này có thể khiến triglyceride tích tụ trong tế bào gan, dẫn đến gan nhiễm mỡ do rượu.

“Nếu một người thường xuyên tiêu thụ rượu bia, một trong những thay đổi sớm nhất là gan nhiễm mỡ”, chuyên gia dinh dưỡng Alexander LeRitz (Mỹ) giải thích. Ở giai đoạn này, người bệnh có thể không có triệu chứng. Vì vậy, cảm thấy cơ thể vẫn khỏe mạnh không đồng nghĩa gan không bị ảnh hưởng.

Nếu tiếp tục uống rượu bia, một số người có thể bị viêm, tổn thương tế bào gan và hình thành mô sẹo. Tình trạng này được gọi là xơ hóa gan, có thể tiến triển thành xơ gan khi mô sẹo lan rộng.

Tin tốt là gan nhiễm mỡ ở giai đoạn đầu có thể hồi phục nếu người bệnh ngừng uống rượu bia, tạo điều kiện để gan loại bỏ lượng chất béo tích tụ.

Cách giảm tác hại đối với gan

Người mắc bệnh gan, phụ nữ mang thai hoặc người đang dùng thuốc có tương tác tới cồn cần kiêng rượu bia. Bên cạnh đó, duy trì hoạt động thể chất thường xuyên và ăn uống cân bằng sẽ hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa.

Cà phê và trà xanh là những lựa chọn đồ uống đáng cân nhắc. Một số nghiên cứu cho thấy uống cà phê có liên quan đến nguy cơ mắc một số bệnh gan mạn tính thấp hơn, trong khi uống nhiều trà xanh có liên quan đến nguy cơ ung thư gan thấp hơn. Tuy nhiên, các kết quả về trà xanh chưa đồng nhất và cần thêm nghiên cứu.

Các chuyên gia lưu ý không nên sử dụng sản phẩm được quảng cáo là thải độc gan vì chưa có bằng chứng chứng minh hiệu quả. Một số loại thảo dược thậm chí có thể gây tổn thương gan. Người dùng nên trao đổi với nhân viên y tế trước khi sử dụng thực phẩm bổ sung, đặc biệt khi đã mắc bệnh gan.