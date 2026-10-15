Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ngừng uống rượu?

Ngừng uống rượu có thể mang lại nhiều lợi ích tích cực lâu dài cho cơ thể. Ảnh: Shutterstock.

Rượu tác động đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Uống càng nhiều và càng thường xuyên, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe càng tăng. Khi giảm hoặc ngừng uống, cơ thể có thêm cơ hội phục hồi, đặc biệt ở những người trước đó sử dụng rượu thường xuyên.

Giấc ngủ có thể cải thiện

Theo Health Digest, một ly rượu có thể khiến nhiều người cảm thấy buồn ngủ nhanh hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với một đêm ngủ chất lượng.

Chuyên gia cai nghiện Dean Drosnes cho biết nhiều người sử dụng rượu để dễ đi vào giấc ngủ, nhưng rượu không giúp duy trì giấc ngủ sâu và phục hồi. Khi ngừng uống, một số người có thể khó ngủ trong thời gian đầu, nhưng tình trạng này có thể cải thiện nhanh chóng, sau đó giấc ngủ trở nên sâu và dễ chịu hơn.

Ngủ đủ và ngủ sâu hơn cũng có thể giúp cơ thể tỉnh táo hơn vào ban ngày, giảm cảm giác mệt mỏi và cải thiện khả năng tập trung.

Gan có thêm cơ hội phục hồi

Gan là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc chuyển hóa rượu. Khi uống quá nhiều, quá trình này tạo ra các chất có thể gây tổn thương và viêm tế bào gan.

Sử dụng rượu lâu dài có thể dẫn đến gan nhiễm mỡ do rượu, viêm gan do rượu và cuối cùng là xơ gan. Trong đó, xơ gan gây hình thành mô sẹo và làm suy giảm nghiêm trọng chức năng gan.

Khi ngừng uống rượu, gan không còn phải liên tục xử lý cồn và có điều kiện phục hồi tốt hơn, đặc biệt nếu tổn thương chưa tiến triển đến giai đoạn không thể hồi phục. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng bỏ rượu có thể đảo ngược mọi tổn thương gan. Với người đã mắc bệnh gan do rượu, khả năng hồi phục phụ thuộc vào mức độ tổn thương và việc điều trị.

Những tổn thương ở gan có thể hồi phục dần sau khi ngừng uống rượu. Ảnh: Science Daily.

Huyết áp và tim mạch được hưởng lợi

Uống nhiều rượu có liên quan đến tăng huyết áp và làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh tim mạch.

Rượu cũng có thể ảnh hưởng đến nhịp tim. Một số người xuất hiện tình trạng tim đập nhanh hoặc rối loạn nhịp sau những lần uống nhiều rượu, hiện tượng đôi khi được gọi là "holiday heart".

Giảm lượng rượu hoặc ngừng uống có thể giúp huyết áp được kiểm soát tốt hơn. Với những người đang bị tăng huyết áp, đây có thể là một trong nhiều thay đổi lối sống có lợi bên cạnh ăn uống lành mạnh, duy trì cân nặng phù hợp và vận động thường xuyên.

Đầu óc tỉnh táo hơn

Rượu tác động đến não bộ, trong đó có vùng vỏ não trước trán - khu vực đóng vai trò quan trọng trong suy nghĩ và khả năng đưa ra quyết định.

Theo bác sĩ Dean Drosnes, khi không còn rượu trong cơ thể, não có thể hoạt động hiệu quả hơn, khả năng suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn và tình trạng uể oải, đau đầu sau khi uống cũng biến mất.

Rượu cũng là chất gây ức chế thần kinh trung ương. Việc lạm dụng rượu có thể làm trầm trọng thêm tình trạng trầm cảm ở những người vốn đã mắc vấn đề sức khỏe tâm thần.

Tuy nhiên, nếu một người đang dùng rượu để che lấp các triệu chứng trầm cảm hoặc lo âu, việc ngừng uống không nhất thiết giải quyết được nguyên nhân. Khi đó, họ có thể cần sự hỗ trợ của chuyên gia sức khỏe tâm thần.

Dạ dày bớt kích ứng

Rượu có thể kích thích niêm mạc dạ dày và làm tăng các triệu chứng khó chịu ở đường tiêu hóa. Một số người có thể gặp đau bụng, buồn nôn, đầy hơi, ợ hơi hoặc tiêu chảy sau khi uống.

Rượu cũng có thể làm trầm trọng thêm triệu chứng trào ngược dạ dày - thực quản. Khi đó, axit từ dạ dày đi ngược lên thực quản, gây cảm giác nóng rát vùng ngực, ợ chua hoặc khó chịu sau ăn.

Vì vậy, ở những người thường xuyên gặp các triệu chứng này, giảm hoặc ngừng uống rượu có thể giúp hệ tiêu hóa dễ chịu hơn.

Dạ dày là một trong những cơ quan có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi rượu. Ảnh: Shutterstock.

Nguy cơ một số loại ung thư giảm

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, rượu được xác định là yếu tố nguy cơ của nhiều loại ung thư, trong đó có ung thư miệng, họng, thực quản, gan, đại trực tràng và ung thư vú. Nguy cơ này liên quan đến nhiều cơ chế, trong đó cồn có thể được chuyển hóa thành acetaldehyde - chất có khả năng gây tổn thương DNA. Rượu cũng có thể ảnh hưởng đến hormone và làm thay đổi khả năng hấp thu một số chất dinh dưỡng.

Giảm hoặc ngừng uống rượu có thể giúp giảm nguy cơ ung thư liên quan đến rượu theo thời gian. Tuy nhiên, nguy cơ không biến mất ngay sau khi bỏ rượu và còn phụ thuộc vào lượng rượu từng sử dụng, thời gian uống cùng nhiều yếu tố khác như tuổi, hút thuốc, chế độ ăn và tiền sử gia đình.

Bác sĩ Roopali Parikh, chuyên gia về tâm thần tại phòng khám chuyên khoa ở Manhasset (Mỹ), cho biết một số dữ liệu cho thấy nguy cơ ung thư gan có thể giảm khoảng 6-7% mỗi năm sau khi ngừng uống rượu.

Da có thể bớt khô và xỉn màu

Rượu có thể góp phần làm cơ thể mất nước và ảnh hưởng đến vẻ ngoài của làn da. Sau khi uống nhiều, một số người nhận thấy da khô, xỉn màu hoặc mắt có vẻ mệt mỏi hơn.

Một nghiên cứu trên tạp chí Clinical and Aesthetic Dermatology cho thấy uống từ 8 đơn vị rượu trở lên mỗi tuần có liên quan đến một số dấu hiệu lão hóa trên khuôn mặt như nếp nhăn vùng trán, bọng mắt, nếp gấp quanh miệng, giảm thể tích vùng má và giữa mặt, đồng thời các mạch máu trên da dễ nhìn thấy hơn.

Khi giảm hoặc ngừng uống, việc duy trì đủ nước, ngủ tốt hơn và ăn uống lành mạnh có thể giúp làn da trở nên khỏe khoắn hơn.