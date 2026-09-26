Điều gì xảy ra khi trẻ vận động 60 phút mỗi ngày?

Vận động hàng ngày giúp trẻ cải thiện chiều cao. Ảnh: Shutterstock.

Bên cạnh dinh dưỡng, vận động đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển chiều cao của trẻ. Để đạt chiều cao tối ưu, trẻ cần được cung cấp đủ đạm, canxi, khoáng chất và vitamin D từ thực phẩm. Vận động cũng có vai trò gián tiếp trong việc cung cấp vitamin D bởi khi vận động ngoài trời, trẻ có cơ hội tiếp xúc với ánh nắng và chuyển hóa vitamin D.

Nhiều phụ huynh cho rằng các môn như bóng rổ, bơi lội hay bóng chuyền sẽ giúp trẻ cao hơn vì có nhiều động tác bật nhảy. Tuy nhiên, theo bác sĩ chuyên khoa II Đinh Trần Ngọc Mai, khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, tất cả môn thể thao đều có tác động đến chiều cao miễn là trẻ vận động, không giới hạn ở một môn cụ thể.

“Không phải chỉ có bóng rổ, bơi lội hay bóng chuyền mới tốt cho chiều cao. Tất cả môn thể thao đều có tác động đến chiều cao của bé, miễn là bé có vận động”, bác sĩ Mai nói.

Dù vậy, phụ huynh nên hạn chế cho trẻ đang trong giai đoạn phát triển tập luyện với tạ nặng. Khi đó, xương trẻ còn yếu, các đầu xương chưa cốt hóa hoàn toàn. Việc tập tạ nặng, tập trung phát triển cơ bắp quá nhiều có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển chiều cao và kết cấu xương.

Thay vào đó, trẻ có thể tham gia những hoạt động như đá bóng, bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội, cầu lông, chạy nhảy ngoài sân hoặc tập võ.

Điều quan trọng là trẻ cần vận động khoảng 60 phút mỗi ngày và duy trì trạng thái năng động trong suốt cả ngày.

Bác sĩ Mai nhấn mạnh vận động không chỉ là chơi thể thao. Một trẻ có thể chơi thể thao khoảng một giờ mỗi ngày nhưng nếu dành phần lớn thời gian còn lại để ngồi yên một chỗ thì vẫn không có lợi cho quá trình phát triển.

“Có những bé chơi thể thao khoảng một tiếng mỗi ngày nhưng trong ngày lại ngồi yên một chỗ. Chính điều đó cũng không tốt, làm giảm chuyển hóa và không kích thích được xương phát triển bằng việc bé năng động cả ngày”, bác sĩ Mai cho hay.

Phụ huynh nên khuyến khích trẻ năng động hơn, hạn chế thời gian sử dụng điện thoại và ngồi một chỗ quá lâu. Những hoạt động có nhảy, vận động và đặc biệt là hoạt động ngoài trời có thể giúp trẻ tăng cơ hội hấp thu vitamin D.

Theo bác sĩ, trẻ có thể lựa chọn bất kỳ môn thể thao nào phù hợp, miễn là duy trì vận động thường xuyên. Đồng thời, cần hạn chế những môn đòi hỏi sử dụng tạ nặng hoặc yêu cầu thể lực quá mức trong giai đoạn xương đang phát triển.

Bên cạnh việc lựa chọn môn thể thao, phụ huynh cũng cần chú ý đến mức độ vận động trong sinh hoạt hàng ngày. Trẻ nên được tạo điều kiện để vận động, vui chơi, đọc sách và hạn chế thời gian ngồi một chỗ trước màn hình.