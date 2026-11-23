Nhiều trẻ không thích ăn cơm, thường xuyên từ chối thức ăn mà chỉ muốn uống sữa. Thấy con vẫn uống sữa đều đặn, cha mẹ đôi khi chiều theo sở thích này vì nghĩ rằng sữa có thể cung cấp đủ dưỡng chất. Tuy nhiên, thói quen uống sữa thay cơm trong thời gian dài có thực sự tốt cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ?

Sữa cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết nhưng không thể thay thế hoàn toàn các bữa ăn chính. Trẻ uống quá nhiều sữa có thể đối mặt nguy cơ thiếu sắt, kén ăn và phụ thuộc vào sữa. Ảnh: Shutterstock.

Uống sữa thay cơm khiến trẻ dễ thiếu hụt dưỡng chất

Theo Healthy Children, sữa là nguồn cung cấp protein, chất béo, canxi, vitamin D và một số vi chất quan trọng. Tuy nhiên, thành phần dinh dưỡng trong sữa không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu của trẻ, nhất là khi trẻ bước vào giai đoạn ăn dặm và phát triển nhanh.

Nếu cha mẹ thường xuyên cho trẻ uống sữa thay bữa chính, trẻ có thể bỏ lỡ cơ hội tiếp nhận nhiều dưỡng chất từ các nhóm thực phẩm khác như thịt, cá, trứng, rau củ, trái cây và ngũ cốc.

Một trong những nguy cơ đáng chú ý là thiếu sắt. Sữa bò chứa rất ít sắt, trong khi uống quá nhiều sữa có thể khiến trẻ no bụng, không muốn ăn những thực phẩm giàu sắt như thịt đỏ, cá, trứng và các loại đậu. Tình trạng kéo dài làm tăng nguy cơ thiếu sắt, thiếu máu thiếu sắt, ảnh hưởng đến quá trình tạo hồng cầu và sự phát triển nhận thức của trẻ.

Ngoài ra, chế độ ăn thiếu đa dạng còn khiến trẻ khó được cung cấp đủ chất xơ và một số vitamin, khoáng chất cần thiết. Trẻ có thể gặp tình trạng táo bón, ăn uống mất cân đối và không hình thành được thói quen ăn uống lành mạnh.

Theo Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP), một số trẻ mới biết đi có thể hình thành thói quen phụ thuộc vào sữa. Trẻ thường xuyên đòi uống sữa, từ chối thức ăn đặc, chỉ chịu ăn khi được uống sữa hoặc thức dậy giữa đêm để bú bình.

Sữa tạo cảm giác no nhanh, khiến trẻ ít có nhu cầu ăn các loại thực phẩm khác. Nếu cha mẹ tiếp tục dùng sữa để thay thế mỗi khi trẻ bỏ bữa, thói quen này có thể kéo dài, khiến việc điều chỉnh chế độ ăn trở nên khó khăn hơn.

Cha mẹ nên cho trẻ uống sữa thế nào để đủ chất?

Để tránh tình trạng trẻ phụ thuộc vào sữa, cha mẹ cần xây dựng lịch ăn uống hợp lý, phù hợp với độ tuổi và nhu cầu dinh dưỡng của con.

Theo AAP, trẻ từ 1 tuổi nên uống khoảng 473-710 ml sữa mỗi ngày. Tuy nhiên, lượng sữa phù hợp còn phụ thuộc vào việc trẻ có sử dụng thêm sữa chua, phô mai và các sản phẩm từ sữa hay không. Cha mẹ không nên cố cho trẻ uống đủ một lượng sữa nhất định nếu điều đó khiến con bỏ bữa hoặc giảm ăn thực phẩm khác.

Một số nguyên tắc cha mẹ nên lưu ý:

Ưu tiên bữa ăn chính: Cho trẻ ăn các bữa có đủ nhóm chất gồm tinh bột, chất đạm, chất béo, rau củ và trái cây. Không nên dùng sữa để bù vào mỗi bữa trẻ ăn ít hoặc bỏ ăn.

Điều chỉnh thời điểm uống sữa: Nên cho trẻ uống sữa sau bữa ăn, tránh uống quá nhiều ngay trước giờ ăn khiến trẻ no bụng.

Đa dạng thực phẩm giàu sắt: Bổ sung thịt bò, thịt gà, cá, trứng, đậu, đậu lăng và ngũ cốc tăng cường sắt. Có thể kết hợp thực phẩm giàu sắt thực vật với rau củ, trái cây chứa vitamin C để hỗ trợ hấp thu.

Tập cho trẻ uống nước lọc: Nước lọc nên là thức uống chính giữa các bữa ăn, thay vì liên tục cho trẻ uống sữa hoặc nước ngọt.

Hạn chế kéo dài thời gian bú bình: Với trẻ đã lớn, cha mẹ có thể tập cho con uống bằng cốc để kiểm soát lượng sữa và giảm thói quen ngậm bình.