Điều gì sẽ xảy ra sau vụ đánh cắp tiền số trị giá 6,3 tỷ USD tại Binance?

Logo của Binance. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo truyền thông Mỹ ngày 29/10, đến nay, khoảng 3 tỷ USD tài sản tiền điện tử đã được phong tỏa.

Binance cam kết bồi thường toàn bộ thiệt hại. Các nhà phân tích cũng đang đánh giá những rủi ro tài chính tiềm ẩn từ sự việc này.

Liệu số tài sản bị phong tỏa có thể được thu hồi?

Ông Ari Redbord, Giám đốc phụ trách chính sách toàn cầu tại công ty tình báo chuỗi khối TRM Labs, cho biết: “Phong tỏa sẽ ngăn dòng tiền dịch chuyển, còn việc thu hồi phải được thực hiện thông qua các thủ tục pháp lý”.

Ông Redbord nói rằng các cơ quan thực thi pháp luật thường phải có lệnh của tòa án hoặc lệnh tịch thu tài sản trước khi phối hợp với các đơn vị phát hành stablecoin (tiền điện tử ổn định giá) để giải phóng hoặc phát hành lại tài sản, sau đó hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp.

Ông nói: “Stablecoin là loại tài sản có khả năng thu hồi cao nhất trong lĩnh vực tiền điện tử vì đơn vị phát hành kiểm soát hợp đồng token. Tether và Circle có thể phong tỏa, đốt và phát hành lại token, qua đó cho phép hoàn trả số USDT và USDC bị phong tỏa cho nạn nhân”.

Tuy nhiên, việc thu hồi Bitcoin và Ether khó khăn hơn do không có đơn vị phát hành nào có thể trực tiếp phong tỏa các tài sản này. Thay vào đó, các nhà điều tra phải lần theo dòng tiền thông qua các sàn giao dịch và dịch vụ tiền điện tử khác, nơi số tài sản này có thể bị chặn lại.

Ông Eric Jardine, Giám đốc nghiên cứu tại công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis, cho rằng việc hoàn trả tài sản bị phong tỏa đòi hỏi phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật, sàn giao dịch và đơn vị phát hành token. Ông Jardine bình luận: “Không có khung thời gian tiêu chuẩn về thu hồi tài sản. Về mặt kỹ thuật, phong tỏa có thể diễn ra nhanh chóng, nhưng quá trình hoàn trả tiền có thể kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm”.

Ông Jardine cho biết thêm, dù đơn vị phát hành không thể phong toả Bitcoin và Ether, nhưng các giao dịch liên quan vẫn có thể được truy vết và tài sản vẫn có khả năng được thu hồi. Các nhà điều tra có thể theo dõi dòng tiền trên các chuỗi khối công khai và can thiệp khi số tài sản này được chuyển đến một sàn giao dịch hợp tác hoặc nền tảng tập trung khác.

Ai đứng sau vụ tấn công?

Công ty TRM Labs nhận định rằng nhóm tin tặc TraderTraitor đứng sau vụ việc. Nhận định này dựa trên các dữ liệu tình báo thu thập được cả trên và ngoài chuỗi khối.

Theo các phân tích của công ty này, trước đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) từng xác định TraderTraitor gây ra vụ tấn công mạng nhằm vào sàn giao dịch Bybit, khiến khoảng 1,5 tỷ USD bị đánh cắp hồi tháng 2/2025.

TRM Labs cho biết vụ tấn công Binance có nhiều đặc điểm tương đồng với các sự cố trước đây, trong đó có việc chuẩn bị từ rất lâu trước khi thực hiện hành vi đánh cắp và thu thập trước các dấu vết giao dịch.

Công ty này ước tính khoảng 6,36 tỷ USD tài sản kỹ thuật số đã bị chuyển khỏi các ví của Binance thông qua 10 mạng chuỗi khối khác nhau, trong đó phần lớn số tài sản được chuyển đi trong khoảng 20 phút.

Theo TRM Labs, công tác chuẩn bị cho vụ tấn công đã bắt đầu ít nhất 36 giờ trước khi tài sản bị đánh cắp. Trước khi xâm nhập hệ thống, các đối tượng sử dụng Tornado Cash (một dịch vụ trộn tiền điện tử) để nạp tiền vào các ví.

Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành công ty Chainalysis, ông Jonathan Levin, cho biết trên mạng xã hội X rằng, theo đánh giá của công ty, nhóm TraderTraitor nhiều khả năng là thủ phạm vụ tấn công Binance trị giá 6,4 tỷ USD, dựa trên những mối liên hệ với các vụ tấn công trước đây.

Vụ tấn công có gây rủi ro tài chính?

Theo ông Sean Farrell, Giám đốc chiến lược tài sản kỹ thuật số tại công ty Fundstrat Global Advisors, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy vụ tấn công gây ra rủi ro đáng kể đối với khả năng thanh toán của Binance.

Ông Farrell ước tính khoảng 3,3 tỷ USD tài sản vẫn chưa được phong tỏa. Với giả định số stablecoin bị phong tỏa cuối cùng sẽ được hoàn trả, quỹ bảo vệ tài sản người dùng (SAFU) của Binance, trị giá khoảng 1,2 tỷ USD, có thể bù đắp khoảng 1/3 số thiệt hại còn lại. Phần còn lại sẽ do chính sàn giao dịch sử dụng nguồn vốn của mình để bù đắp.

Ông Farrell cho rằng những chỉ dấu quan trọng cần theo dõi là tốc độ Binance khôi phục hoạt động rút tiền và liệu dòng tiền rút khỏi sàn có diễn ra trật tự hay không. Ông cảnh báo tình trạng thiếu tài sản của khách hàng có thể buộc sàn giao dịch phải bán lượng tài sản dự trữ, qua đó có nguy cơ kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường tiền điện tử.

Ông Farrell nói: “Tôi cho rằng đây không phải là kịch bản đang diễn ra, nhưng dấu hiệu quan trọng cần theo dõi sẽ là tốc độ khôi phục hoạt động rút tiền và liệu dòng tiền rút khỏi sàn có duy trì ổn định hay không”.

Vụ tấn công có ý nghĩa gì đối với an ninh tiền điện tử?

Theo ông Chris Perkins tại tập đoàn Franklin Templeton, vụ tấn công Binance cho thấy cần phải tăng cường các tiêu chuẩn an ninh mạng và thúc đẩy phối hợp giữa các chính phủ.

Ông cho rằng ngành tiền điện tử cần giải quyết những thách thức về an ninh mạng để phát huy đầy đủ tiềm năng, đồng thời kêu gọi tăng cường các biện pháp phòng vệ và xây dựng chính sách nhằm buộc tội phạm mạng phải chịu trách nhiệm.

Ông Perkins nhấn mạnh: “Chúng ta cần bảo đảm các tiêu chuẩn an ninh ở mức cực kỳ cao, nhưng đồng thời phải thực sự tập trung vào các đối tượng tội phạm”.

Ông Perkins kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng, đồng thời dẫn ví dụ về sự phối hợp trong công tác quản lý giữa các nước G20 sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu như một mô hình có thể tham khảo.

Ông cũng cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể góp phần cải thiện an ninh mạng thông qua việc xác định và khắc phục các lỗ hổng bảo mật, mặc dù công nghệ này hiện được cả các đối tượng tấn công lẫn lực lượng phòng thủ sử dụng.