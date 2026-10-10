Điều gì khiến Việt Nam được yêu thích, lọt top 10 quốc gia hấp dẫn nhất thế giới năm 2026?

Mới đây, Tạp chí Condé Nast Traveller (ấn bản Mỹ) vừa công bố danh sách 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Readers' Choice Awards. Việt Nam ghi dấu ấn với vị trí thứ 10, tổng điểm 92,99, vượt qua các điểm đến nổi tiếng cùng khu vực như Thái Lan, Hàn Quốc và Singapore. Kết quả được ghi nhận dựa trên đánh giá của độc giả về trải nghiệm tại các điểm đến.

Điều đáng nói đây là lần thứ 3 Việt Nam góp mặt trong danh sách này, trước đó là năm 2019 (vị trí thứ 10) và 2020 (vị trí thứ 9), đối với ấn bản Mỹ. Năm 2025, ở giải thưởng này, Việt Nam cũng xếp thứ 6 trong danh sách 10 quốc gia thân thiện nhất thế giới và thứ 9 trong danh sách 10 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới.

"Vẻ đẹp mộc mạc quyến rũ của Việt Nam luôn đứng đầu danh sách những điểm đến ưa thích cho kỳ nghỉ dài ngày năm này qua năm khác. Quốc gia này đã đón lượng khách du lịch quốc tế kỷ lục 21,2 triệu người vào năm 2025. Mặc dù con số chưa bằng so với Thái Lan lân cận, nhưng đang tăng lên mỗi năm khi du khách lựa chọn khám phá những bí mật của đất nước và trải nghiệm những vùng đất và nền văn hóa mà du lịch đại chúng chưa thể tiếp cận. Các dịch vụ mới từ các hãng hàng không như Vietnam Airlines đã mở ra nhiều điểm đến hơn cho du khách trong những năm gần đây, biến những nơi từng chỉ dành cho những du khách ba lô sẵn sàng chịu đựng những chuyến tàu dài thành những nơi dễ tiếp cận với những người yêu thích văn hóa ở mọi lứa tuổi. Tóm lại, đây không còn là 'điểm đến để theo dõi' nữa - mà là điểm đến đáng để đặt vé", Condé Nast Traveller viết.

10 điểm đến đứng đầu gồm Hy Lạp (98,14 điểm), Nhật Bản (97,01 điểm), Italy (96,48 điểm), Thổ Nhĩ Kỳ (94,90 điểm), Bồ Đào Nha (94,64 điểm), Costa Rica (94,29 điểm), Croatia (94.01 điểm), Indonesia (93,75 điểm), Kenya (93,57 điểm), Thái Lan (93,26 điểm).

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Kết quả bình chọn của Condé Nast Traveller là dấu ấn mới trong quá trình du lịch Việt Nam mở rộng sự hiện diện trên truyền thông quốc tế.

Điều này giúp nối dài những dấu ấn của du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế, trong bối cảnh lượng khách tăng trưởng mạnh và nhiều điểm đến trong nước liên tiếp được vinh danh.

Theo Cục Thống kê, trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt 874.000 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Mục tiêu 25 triệu lượt khách cả năm hoàn thành gần 71%.

Trung Quốc và Hàn Quốc là 2 thị trường gửi khách lớn nhất, đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế. Trong đó, Trung Quốc dẫn đầu với 3,9 triệu lượt khách, Hàn Quốc góp 3 triệu lượt khách.

Nga đứng thứ 3 với khoảng 1,1 triệu lượt khách, tiếp đến Đài Loan (Trung Quốc) với 964.000 lượt khách và Mỹ với 764.000 lượt khách. Xét theo khu vực, châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất với 55%, sau đó đến châu Phi tăng 29,4%, châu Úc tăng 21%, châu Mỹ tăng 20% và châu Á tăng 7,6%.

Đáng chú ý tính riêng tháng 9, Việt Nam đón khoảng 1,77 triệu lượt khách, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy sức hút của điểm đến và văn hóa Việt Nam đang từng bước chuyển hóa thành lượng khách thực tế.

Tiến gần hơn mục tiêu đến năm 2030, du lịch Việt Nam đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu đạt 80-90 tỷ USD trong Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.