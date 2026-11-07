Điều gì khiến tỷ phú Musk đột nhiên chia sẻ lại bài viết gây tranh cãi về Ukraine?

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo truyền thông Ukraine ngày 7/11, động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích tầm ảnh hưởng chính trị quá lớn của ông Musk trong cuộc phỏng vấn với chương trình ZDF Magazin Royale của truyền hình Đức. Ông Zelensky phát biểu ngày 5/11: "Quyền lực đang nằm trong tay một người quá giàu có. Tập trung quyền lực như vậy rất nguy hiểm".

Cũng trong ngày này, ông Musk chia sẻ lại trên mạng xã hội X bài viết chỉ trích phát biểu của Tổng thống Ukraine. Thay vì trực tiếp đề cập đến quan điểm của ông Zelensky về khối tài sản khổng lồ của mình, bài viết cho rằng Ukraine lẽ ra không nên được tiếp cận hệ thống vệ tinh Starlink.

Bài viết có đoạn: "Nhìn lại, việc SpaceX gửi cho Ukraine hàng nghìn thiết bị Starlink miễn phí và cung cấp dịch vụ miễn phí trị giá hàng triệu USD mỗi tháng vào thời điểm đầu cuộc xung đột là một sai lầm. Nỗ lực ban đầu nhằm cung cấp Internet cho dân thường đã biến thành nền tảng chủ chốt cho các thiết bị bay không người lái tự động thực hiện các cuộc tấn công. Giờ đây, nếu họ không hỗ trợ mục đích quân sự thì lại bị truyền thông chỉ trích gay gắt".

Ông Musk chia sẻ lại bài viết mà không đưa ra bình luận.

Ukraine sử dụng rộng rãi cả các thiết bị Starlink thương mại và phiên bản quân sự hóa Starshield. Hồi giữa tháng 10, tốc độ kết nối của dịch vụ Starshield tại Ukraine bất ngờ bị giới hạn mà không có thông báo trước, gây gián đoạn khả năng đánh chặn các thiết bị bay không người lái (UAV) Nga.

Ông Musk từ chối nhận trách nhiệm về quyết định này, song công khai cáo buộc Ukraine vi phạm các điều khoản sử dụng khi dùng thiết bị Starlink thương mại để tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV.

Ukraine bác bỏ cáo buộc của ông Musk, khẳng định nước này chỉ sử dụng hệ thống Starshield để hỗ trợ các hoạt động tác chiến nhằm vào lực lượng Nga trên lãnh thổ Ukraine. Ukraine cũng cho biết dịch vụ Starlink thương mại không hoạt động trên lãnh thổ Nga nên không thể sử dụng để tấn công các mục tiêu tại nước này.

Mặc dù dịch vụ Starshield tại Ukraine đã được khôi phục tốc độ tối đa, nhưng Tổng thống Zelensky cho rằng thời gian hạn chế tốc độ kéo dài đối với hệ thống quân sự quan trọng này đã khiến dân thường thiệt mạng.

Cơ quan giám sát của Lầu Năm Góc đã bác bỏ đề nghị mang tính lưỡng đảng của các thượng nghị sĩ Mỹ về việc tiến hành điều tra sự cố gián đoạn dịch vụ Starlink/Starshield.

Ông Musk đã đóng vai trò tích cực trong chính quyền nhiệm kỳ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đi đầu trong cắt giảm các cơ quan chính phủ và các chương trình viện trợ nước ngoài thiết yếu với tư cách người đứng đầu Ban Hiệu quả Chính phủ (DOGE).

Doanh nhân này cũng đã chi gần nửa tỷ USD để ủng hộ các ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua, lập mức chi tiêu kỷ lục. Tuy nhiên, bất chấp khoản tiền khổng lồ này, đảng Dân chủ đã giành chiến thắng áp đảo, kiểm soát cả hai viện của Quốc hội.

Nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ cam kết đưa các hoạt động kinh doanh và mối quan hệ của ông Musk với chính phủ vào diện điều tra.