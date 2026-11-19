Những bài đăng tìm bạn trai, bạn gái trong các hội nhóm trên mạng xã hội thu hút sự chú ý khi người tham gia có cả học sinh nhỏ tuổi. Không chỉ bày tỏ mong muốn có người yêu, một số em còn đưa ra tiêu chí về ngoại hình, chiều cao, tính cách của đối phương, kèm hình ảnh và thông tin cá nhân để tìm người làm quen.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, thạc sĩ Tâm lý học Lê Thị Thanh Hà, giảng viên Khoa Tâm lý giáo dục, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, cho rằng cần nhìn nhận hiện tượng này một cách bình tĩnh và khách quan, tránh hai thái cực: Vội vàng lên án trẻ hư hỏng, yêu đương quá sớm hoặc ngược lại, coi đây là chuyện bình thường và không cần quan tâm.

Giải mã tâm lý đằng sau hành vi của trẻ

Dưới góc độ tâm lý học, theo ThS Lê Thị Thanh Hà, trẻ 11-13 tuổi đang bước vào giai đoạn đầu của tuổi dậy thì. Đây là thời kỳ có nhiều biến đổi mạnh mẽ về cơ thể, cảm xúc và nhận thức. Trẻ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến ngoại hình, ý thức rõ hơn về giới tính, có nhu cầu được người khác chú ý, được công nhận và đặc biệt bắt đầu xuất hiện những rung động tình cảm với bạn khác giới.

“Vì vậy, khi trẻ bắt đầu rung động trước một ai đó, muốn có bạn trai, bạn gái hay tò mò về tình yêu, chúng ta không nên vội vàng xem đó là điều bất thường. Đó đơn giản là một phần tự nhiên trong hành trình trẻ khám phá cảm xúc, các mối quan hệ và chính bản thân mình”, ThS Hà cho hay.

ThS Hà cho rằng cần nhìn nhận hiện tượng trẻ nhỏ lên mạng tìm bạn trai, bạn gái một cách bình tĩnh và khách quan. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, điều cô Hà quan tâm là cách trẻ thể hiện và tìm kiếm tình cảm. Trước đây, những rung động đầu đời thường được giữ trong phạm vi cá nhân hoặc chia sẻ với nhóm thân thiết, nay có thể được đưa lên mạng, trở thành nội dung để nhiều người cùng xem, bình luận và tương tác.

Sự thay đổi này gắn với nhu cầu khẳng định bản thân ngày càng rõ ở trẻ vị thành niên. Các em muốn được chú ý, yêu thích và công nhận. Một bài đăng tìm người yêu nhận được nhiều lượt thích, bình luận hoặc tin nhắn làm quen có thể khiến trẻ cảm thấy mình hấp dẫn, được quan tâm và có giá trị trong mắt người khác.

Ngoài ra, nếu tình cảm không được đáp ứng một cách lành mạnh trong gia đình và các mối quan hệ trực tiếp, trẻ có thể tìm kiếm sự bù đắp từ thế giới mạng.

Bên cạnh đó, ảnh hưởng từ bạn bè cũng góp phần thúc đẩy hành vi này. Ở tuổi 11-13, trẻ thường quan sát, so sánh bản thân với những người cùng trang lứa và dễ bị tác động bởi xu hướng trong nhóm. Khi thấy nhiều bạn tham gia các hội nhóm tìm người yêu, một số em có thể tò mò, muốn thử sức hoặc tham gia để không cảm thấy mình đứng ngoài những trải nghiệm chung, ngay cả khi chưa thực sự hiểu bản thân mong muốn điều gì ở một mối quan hệ.

Việc trẻ đưa ra các tiêu chí lựa chọn đối phương như ngoại hình, chiều cao, tính cách cũng có thể chịu ảnh hưởng từ những hình mẫu tình yêu trên phim ảnh và mạng xã hội.

Khi thường xuyên tiếp xúc với nội dung đề cao vẻ ngoài, sự nổi bật hoặc những hình ảnh lãng mạn được lý tưởng hóa, trẻ dễ hình thành cách nhìn đơn giản về tình cảm, coi việc đáp ứng một số tiêu chí là cơ sở để lựa chọn người yêu.

Những tổn thương phía sau chuyện tìm người yêu trên mạng

Theo ThS Lê Thị Thanh Hà, những rung động đầu đời có thể mang lại cho trẻ những trải nghiệm tích cực, giúp các em học cách quan tâm, chia sẻ, đồng cảm và tôn trọng người khác. Tuy nhiên, khi bước vào một mối quan hệ tình cảm, trẻ cũng phải đối diện với những cảm xúc phức tạp mà bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý.

Chẳng hạn, trẻ có thể hạnh phúc khi được người mình thích quan tâm nhưng cũng dễ buồn bã, lo lắng, ghen tuông hoặc tổn thương khi bị từ chối, phớt lờ hay xảy ra mâu thuẫn. Với người lớn, đây có thể chỉ là những chuyện nhỏ trong tình cảm tuổi học trò, nhưng với trẻ, chúng đôi khi trở thành nỗi bận tâm lớn, chi phối tâm trạng và sinh hoạt hàng ngày. Nếu kéo dài, những cảm xúc tiêu cực có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập, giấc ngủ và các mối quan hệ xung quanh.

Một hệ quả khác là trẻ dễ rơi vào trạng thái phụ thuộc cảm xúc, để thái độ của đối phương chi phối tâm trạng và cách nhìn nhận bản thân. Khi mối quan hệ không diễn ra như mong muốn, các em có thể tự ti, nghi ngờ giá trị của mình. Những biểu hiện này càng đáng lưu ý khi trẻ chưa biết cách thiết lập giới hạn và bảo vệ cảm xúc cá nhân.

Các hội nhóm của trẻ vị thành niên xuất hiện trên mạng xã hội.

Đáng lo ngại hơn là những rủi ro từ việc kết nối với người chưa rõ danh tính trên mạng. Khi công khai hình ảnh, năm sinh và thông tin cá nhân để tìm kiếm người yêu, trẻ khó xác định chính xác người đang trò chuyện với mình là ai. Một tài khoản tự giới thiệu là học sinh cùng độ tuổi có thể thực chất thuộc về người trưởng thành, tài khoản giả mạo hoặc đối tượng có ý đồ xấu.

Các đối tượng này không nhất thiết bộc lộ mục đích ngay từ đầu mà có thể tiếp cận bằng những lời hỏi han, quan tâm, chia sẻ để tạo dựng lòng tin. Sau khi khiến trẻ cảm thấy thân thiết và lệ thuộc, họ có thể từng bước yêu cầu cung cấp thông tin riêng tư, hình ảnh nhạy cảm hoặc thực hiện những hành vi không phù hợp.

Theo ThS Hà, trẻ ở độ tuổi này thường có nhu cầu được yêu thương rất lớn nhưng kinh nghiệm nhận diện sự thao túng lại còn hạn chế. Các em có thể nhầm lẫn giữa sự quan tâm và hành vi kiểm soát, giữa yêu thương và chiếm hữu. Thậm chí, trẻ có thể nghĩ rằng phải làm theo yêu cầu của đối phương mới chứng minh được tình cảm của mình.

Vì vậy, những rung động và sự quan tâm dành cho bạn khác giới ở lứa tuổi thiếu niên cần được nhìn nhận phù hợp với đặc điểm phát triển tâm lý, trước hết nên được xem là tình bạn khác giới thay vì vội vàng gắn với khái niệm tình yêu. Điều quan trọng, người lớn cần giúp trẻ hiểu về các mối quan hệ lành mạnh, biết đặt ra giới hạn, bảo vệ bản thân và ứng xử an toàn trên không gian mạng.