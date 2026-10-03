Điều gì khiến tình trạng rụng tóc gia tăng ở người trẻ?

Nước chiếm khoảng 60% cơ thể con người. Chính vì vậy, chỉ một món đồ uống, thứ mà ta thường tiêu thụ một cách ngẫu nhiên, chẳng mấy khi đắn đo lại có thể tạo ra tác động to lớn, không chỉ đối với sức khỏe thể chất nói chung mà còn đối với sức khỏe mái tóc của bạn.

Đặc biệt, các loại đồ uống có ga và đồ uống chứa nhiều đường, thường được dùng theo thói quen để giải khát hoặc làm sạch vị giác sau bữa ăn được xác định là những "thủ phạm" chính gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe da đầu và nang tóc của con người hiện đại.

Thói quen ăn uống tiêu thụ nhiều đường bổ sung là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng hói đầu kiểu nam giới xuất hiện ở độ tuổi ngày càng trẻ, một vấn đề trước đây vốn chỉ được xem là nỗi lo của người trung niên và cao tuổi. Khi việc tiêu thụ hằng ngày các loại nước ngọt có ga, nước tăng lực và nước ép trái cây có đường trở nên phổ biến, các chuyên gia chỉ ra rằng việc nạp quá nhiều đường sẽ làm gián đoạn chu kỳ phát triển của tóc.

Những lo ngại này đã được xác thực bởi các nghiên cứu dịch tễ học quy mô lớn. Một nghiên cứu do nhóm chuyên gia tại ĐH Thanh Hoa (Trung Quốc) thực hiện được công bố trên tạp chí quốc tế Nutrients và đưa tin bởi trang tin sức khỏe Healthline của Mỹ, cho thấy việc uống chỉ một lon nước ngọt mỗi ngày làm tăng đáng kể nguy cơ bị hói đầu kiểu nam giới.

Lý do chính khiến đồ uống có đường góp phần gây rụng tóc nằm ở việc chúng kích hoạt hoạt động bất thường trong "con đường chuyển hóa polyol" của cơ thể. Các tế bào nang tóc cần glucose làm nguồn năng lượng chính để hoạt động. Tuy nhiên, khi một lượng lớn đường đơn từ nước ngọt đi vào cơ thể, hệ thống sẽ kích hoạt một cơ chế chuyển hóa thay thế khẩn cấp được gọi là "con đường polyol" để xử lý lượng đường dư thừa.

Trong quá trình này, glucose bị chuyển hóa thành các chất như sorbitol và fructose, mà nang tóc không thể sử dụng được. Hệ quả là, dù cơ thể có dư thừa đường, các tế bào nang tóc vẫn không nhận được năng lượng có thể sử dụng, dẫn đến tình trạng "suy dinh dưỡng" thực sự. Khi nguồn cung cấp dưỡng chất bị cắt đứt, chân tóc mất đi sự vững chắc về cấu trúc, khiến tóc trở nên mỏng và dễ rụng. Tình trạng tiết bã nhờn quá mức và viêm da đầu cũng đóng vai trò quan trọng.

Viêm da đầu cũng là một yếu tố góp phần gây bệnh. Các loại đồ uống nhiều đường kích thích quá mức việc tiết bã nhờn trên da đầu. Mặc dù một lượng bã nhờn vừa phải có tác dụng như một lớp màng bảo vệ và giữ ẩm, nhưng lượng bã nhờn dư thừa lại gây bít tắc lỗ chân lông và tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Điều này có thể dẫn đến các bệnh lý như viêm da tiết bã và viêm nang lông, có nguy cơ gây tổn thương vĩnh viễn cho các nang tóc.

Tuy nhiên, mặc dù thừa nhận tác động của chế độ ăn uống đối với sức khỏe toàn thân, chẳng hạn như huyết áp và quá trình chuyển hóa lipid, một số người trong giới y khoa cho rằng, cần có thêm các nghiên cứu dọc có kiểm soát các biến số như chủng tộc và lối sống để xác định rõ ràng mối quan hệ nhân quả trực tiếp giữa đồ uống có đường và tình trạng rụng tóc.