Điều gì khiến Nhà Trắng phải đảo ngược kế hoạch phát trực tiếp vụ hành quyết?

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tạp chí The Atlantic, sự phản đối mạnh mẽ từ nội bộ Nhà Trắng cùng những cuộc điện thoại liên tiếp của các nghị sĩ đã buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump phải xem xét lại kế hoạch phát trực tiếp vụ hành quyết Nidal Malik Hasan, cựu thiếu tá Lục quân Mỹ bị kết án tử hình vì vụ xả súng tại căn cứ Fort Hood năm 2009.

Một nguồn tin thân cận với ông Trump cho biết nhiều người bạn và cố vấn đã cảnh báo Tổng thống rằng ý tưởng phát trực tiếp vụ hành quyết do Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đề xuất là một quyết định tồi tệ. Một quan chức chính quyền nói với The Atlantic rằng kế hoạch này vấp phải sự phản đối gần như tuyệt đối tại Nhà Trắng.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với nhà bình luận bảo thủ Jack Posobiec ngày 8/10, ông Hegseth đã bảo vệ quyết định hành quyết Hasan tại chính căn cứ quân sự nơi xảy ra vụ thảm sát. Ông tuyên bố Hasan sẽ bị xử bắn bởi một đội hành quyết quân sự, đồng thời cho rằng công chúng cần được chứng kiến để hiểu những hậu quả nghiêm trọng của hành vi khủng bố.

Sau tuyên bố này, Bộ Chiến tranh Mỹ xác nhận vụ hành quyết sẽ được phát trực tiếp. Ông Trump ban đầu công khai ủng hộ kế hoạch, nhưng sau đó nhanh chóng thay đổi thái độ trước làn sóng phản đối và những thông tin bất lợi trên truyền hình, theo một cố vấn của Tổng thống.

Phó Tổng thống J.D. Vance và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nằm trong số những nhân vật cấp cao của đảng Cộng hòa bày tỏ sự không đồng tình. Ông Vance nói với các phóng viên rằng nếu vụ hành quyết thực sự được phát trực tiếp, ông sẽ không theo dõi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Theo The Atlantic, nhiều nghị sĩ Cộng hòa khác cũng gọi điện cho ông Trump và các trợ lý để đề nghị hủy kế hoạch. Họ cảnh báo việc phát trực tiếp một vụ hành quyết có thể gây tổn hại thêm cho đảng này trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Một số người cũng đặt câu hỏi về tính phù hợp của kế hoạch khi Hasan hiện bị liệt từ thắt lưng trở xuống và phải sử dụng xe lăn sau khi trúng đạn trong lúc bỏ chạy khỏi lực lượng chức năng năm 2009.

Một quan chức chính quyền cho biết các cố vấn còn lo ngại hình ảnh hành quyết công khai một người Hồi giáo có thể bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm cực đoan khác khai thác để tuyên truyền, tuyển mộ thành viên.

Ngày 16/10, ông Trump thông báo sẽ không có buổi phát trực tiếp vụ hành quyết. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ cho rằng việc công khai vụ hành quyết có thể giúp thế giới chứng kiến cách Mỹ xử lý những kẻ khủng bố, song thừa nhận nhiều người có thiện chí không muốn xem cảnh một người bị hành quyết.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định Nhà Trắng và Bộ Chiến tranh thống nhất trong việc bảo đảm công lý được thực thi đối với Hasan. Một phát ngôn viên cho biết ông Hegseth và ông Trump đã trao đổi trước khi Tổng thống đưa ra thông báo, đồng thời khẳng định hai người hoàn toàn đồng quan điểm. Lầu Năm Góc chưa phản hồi yêu cầu bình luận của The Atlantic.

Theo kế hoạch được công bố, Hasan sẽ bị xử bắn tại căn cứ Fort Hood ngày 3/12. Nhà Trắng cho biết thân nhân trực hệ của các nạn nhân có thể đến chứng kiến nếu muốn. Đây sẽ là vụ hành quyết đầu tiên do quân đội Mỹ thực hiện trong hơn 6 thập kỷ và là vụ xử bắn đầu tiên của Lục quân Mỹ kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai.

Ngày 5/11/2009, Hasan, khi đó là bác sĩ tâm thần trong Lục quân Mỹ, đã nổ súng tại một trung tâm xử lý hồ sơ quân nhân ở căn cứ Fort Hood, khiến 13 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Trong vụ tấn công, đối tượng hô vang cụm từ tiếng Arab “Allahu akbar”, có nghĩa là “Thượng đế vĩ đại”.

Trước vụ việc, Hasan từng trao đổi thư điện tử với Anwar al-Awlaki, một giáo sĩ Hồi giáo cực đoan sau đó bị tiêu diệt trong cuộc không kích bằng thiết bị bay không người lái của Mỹ tại Yemen. Tại phiên tòa quân sự, Hasan thừa nhận trách nhiệm về vụ thảm sát và tuyên bố hành động của mình nhằm bảo vệ những người Hồi giáo khác trước các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan.