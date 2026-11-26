Dự án phải đủ khả thi để nhà đầu tư và ngân hàng chấp nhận

Với TP. Hồ Chí Minh, nhu cầu huy động nguồn lực tư nhân cho các dự án hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị, không chỉ đặt ra bài toán về quy mô vốn mà còn đòi hỏi cách thức tổ chức và cấu trúc dự án phù hợp. Theo đó, cần làm rõ dịch vụ hạ tầng sẽ được cung cấp, nguồn thu và cơ chế thanh toán, trách nhiệm của các bên cũng như cách thức phân bổ rủi ro trong suốt quá trình thực hiện.

Từ góc nhìn này, bà Giang Mỹ Hương, Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Dự án Đầu tư và Cơ sở hạ tầng, PwC Việt Nam, cho rằng PPP cần được nhìn nhận là phương thức Nhà nước mua sắm dịch vụ công dựa trên nền tảng hạ tầng, chứ không đơn thuần là đầu tư xây dựng một công trình.

Theo bà Hương, dự án cần được cấu trúc xoay quanh dịch vụ và chất lượng đầu ra mà Nhà nước yêu cầu trong suốt vòng đời dự án. Ngay từ khâu chuẩn bị, các bên phải làm rõ phạm vi dịch vụ, kết quả cần đạt được, chủ thể thực hiện thanh toán và tính bền vững của nguồn thu.

Đối với các dự án đường sắt đô thị tại TP. Hồ Chí Minh, yêu cầu này còn gắn với quy hoạch và chiến lược tài chính của toàn mạng lưới, từ trình tự triển khai đến các điểm kết nối và dư địa tài khóa. Riêng với việc khai thác giá trị gia tăng từ phát triển đô thị gắn với giao thông (TOD), cần phân biệt giữa giá trị kinh tế được tạo ra, nguồn thu của Thành phố và phần nguồn lực thực tế, hợp pháp có thể phân bổ cho dự án. Bởi giá trị kinh tế được tạo ra chưa đồng nghĩa với việc dự án có ngay dòng tiền để phục vụ đầu tư và hoàn vốn.

Bên cạnh phương án tài chính, phân bổ rủi ro cũng là yếu tố quyết định khả năng tham gia của khu vực tư nhân. Bà Hương nhấn mạnh: “Nguyên tắc quan trọng trong PPP là phân bổ rủi ro tối ưu, không phải chuyển tối đa rủi ro từ Nhà nước sang khu vực tư nhân”.

Theo đó, mỗi rủi ro cần được xem xét trên cơ sở xác định nguyên nhân, chủ thể chịu trách nhiệm và bên có khả năng quản lý hiệu quả nhất. Việc phân bổ cũng cần tính đến tác động đối với nghĩa vụ tài chính của Nhà nước, quy mô và chi phí vốn vay, cũng như khả năng trả nợ của nhà đầu tư trong những kịch bản bất lợi.

Bà Hương cho rằng khả năng huy động vốn của dự án (bankability) được hình thành hoặc mất đi ngay từ quá trình cấu trúc ban đầu. Vì vậy, dự án cần được chuẩn bị đồng bộ, minh bạch và tham vấn thị trường sớm để xác định mức độ quan tâm của nhà đầu tư, tổ chức cho vay. Không phải dự án nào cũng phù hợp với PPP; trong một số trường hợp, đầu tư công truyền thống có thể hiệu quả hơn, bởi PPP chưa chắc có chi phí thấp hơn nếu tính trên toàn bộ vòng đời dự án.

Dẫn kinh nghiệm từ dự án đường sắt nhẹ tại Malaysia trước những năm 2000, bà Hương cho biết những đánh giá chưa sát về lượng hành khách, doanh thu vé cùng quy hoạch thiếu đồng bộ đã khiến cấu trúc tài chính của dự án không bền vững, sau đó phải tái cấu trúc và chuyển giao cho doanh nghiệp nhà nước thực hiện. Trường hợp này cho thấy việc thu hút tư nhân tham gia cần đi cùng với đánh giá thận trọng về khả năng vận hành và tính bền vững tài chính của dự án.

Theo các chuyên gia, muốn hút vốn tư nhân vào hạ tầng, cần tạo niềm tin từ cấu trúc dự án. Ảnh: Lê Toàn

Cơ chế rõ ràng tạo niềm tin cho nhà đầu tư

Từ góc độ pháp lý và huy động vốn, ông Nguyễn Duy Hiếu, Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH EY Việt Nam, cho rằng ngân hàng giữ vai trò quan trọng đối với khả năng triển khai dự án PPP. Trong nhiều dự án, vốn vay có thể chiếm khoảng 70% tổng vốn đầu tư. Vì vậy, nếu ngân hàng không chấp nhận phương án tài chính và các điều kiện của dự án thì nhà đầu tư cũng khó có thể thu xếp đủ vốn để thực hiện.

Theo ông Hiếu, cơ chế chia sẻ rủi ro không thể áp dụng theo một công thức chung cho mọi dự án. Đặc thù của từng lĩnh vực như năng lượng, giao thông, cấp nước, bệnh viện hay trường học rất khác nhau, từ cấu trúc dự án, bảo đảm nguồn thu đến phương án cấp vốn. Do đó, cần có cách tiếp cận phù hợp với từng loại hình dự án.

Ông Hiếu cũng cho rằng, khi Nhà nước đã trao quyền và tạo độ mở nhất định cho cơ quan quản lý, các đơn vị này cần chủ động tham gia đàm phán, xây dựng cơ chế hợp đồng phù hợp với nhà đầu tư và bên cho vay. Bản chất của PPP là một cơ chế hợp đồng; điều quan trọng là các bên phải tìm được cách thức để dự án có thể triển khai trên thực tế.

Ông Hiếu dẫn kinh nghiệm từ dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3. Trong quá trình đàm phán, nhà đầu tư BP từng đặt ra hai điều kiện quan trọng là luật áp dụng và cơ chế giải quyết tranh chấp tại Singapore. Sau quá trình thương lượng, các điều kiện này được chấp thuận. Dự án đã vận hành theo hình thức BOT trong 25 năm mà không phát sinh tranh chấp. “Trường hợp này cho thấy việc xác lập cơ chế phù hợp ngay từ đầu có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định của quan hệ hợp tác giữa Nhà nước và nhà đầu tư”, ông nói.

Ở góc nhìn nhà đầu tư nước ngoài, luật sư Lê Schneider, Giám đốc và Đại diện tại Việt Nam Công ty Luật Luther Việt Nam, Trọng tài viên VIAC, cho rằng ba yếu tố quan trọng để thu hút nhà đầu tư Đức và châu Âu tham gia các dự án PPP là tính rõ ràng trong cấu trúc, sự công bằng và khả năng dự đoán của chính sách.

Ông Schneider phân tích, PPP, đặc biệt là các dự án theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), thường thiết lập mối quan hệ hợp tác dài hạn, có thể kéo dài 20-30 năm. Vì vậy, nhà đầu tư không chỉ cần hiểu rõ đối tác mà còn phải biết điều gì sẽ xảy ra khi phát sinh vấn đề. Các rủi ro, mức độ tin cậy và hệ quả có thể xảy ra đều cần được tính đến khi quyết định đầu tư.

Để nhà đầu tư có thể yên tâm tham gia, các cơ chế trong pháp luật PPP và hợp đồng cần được thiết lập rõ ràng, có thể dự đoán và đủ tin cậy để các bên tính toán rủi ro. Trong đó, điều khoản giải quyết tranh chấp, các biện pháp trung gian, tính chính xác về kỹ thuật và việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế là những yếu tố cần được quan tâm.

Ông Schneider cho rằng, Việt Nam đang từng bước cải thiện các điều kiện này, song vẫn cần tiếp tục hoàn thiện để nhà đầu tư có đủ niềm tin vào quy trình và kết quả thực hiện dự án. Dẫn kinh nghiệm tại Đức và nhiều nước châu Âu, ông cho biết các dự án đường bộ và công trình công cộng được đầu tư theo hình thức PPP, vận hành trong khoảng 20 năm trước khi chuyển giao. Điểm khác biệt quan trọng là tính tin cậy của hệ thống đã được hình thành và kiểm chứng qua thời gian./.