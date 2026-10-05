Điều gì khiến Mỹ vội vã rút toàn bộ oanh tạc cơ B-1B khỏi Anh?

Theo New York Times, Mỹ đã đưa 12 chiếc B-1B rời khỏi căn cứ RAF Fairford tại Anh sau khi các chỉ huy nhận được thông tin liên quan đến những cảnh báo an ninh mới. Động thái này được đánh giá là bất thường, bởi việc di chuyển một lực lượng máy bay ném bom khỏi căn cứ của một đồng minh tại một quốc gia thời bình thường không diễn ra với tốc độ như vậy.

Máy bay ném bom B-1B Lancer của Không quân Mỹ. (Ảnh: Getty Images)

Một số máy bay và phi hành đoàn thậm chí đã rời Fairford trong khi các máy bay tiếp dầu trên không được điều động để hỗ trợ hành trình trở về Mỹ. Ít nhất 3 chiếc B-1B đã hạ cánh xuống căn cứ chính tại Nam Dakota vào ngày 4/10.

Các quan chức Mỹ không tiết lộ chi tiết về thông tin tình báo mới khiến các chỉ huy quyết định đưa lực lượng B-1B trở về nước. Tuy nhiên, một quan chức cho biết những cảnh báo mới có liên quan đến các mối đe dọa tương tự từng xuất hiện khoảng 3 tuần trước, nhưng mức độ và tính cấp bách đã tăng mạnh trong vòng 24 giờ.

Một số chiếc B-1B trong số này mới đến Fairford trong tuần trước, cùng đợt luân chuyển lực lượng thường xuyên nhằm duy trì sự hiện diện của máy bay ném bom Mỹ tại châu Âu.

Động thái rút B-1B diễn ra chỉ khoảng một tuần sau một vụ việc nghiêm trọng gần căn cứ. Năm người đàn ông đã bị bắt sau khi bị nghi ngờ lái các xe tải chở chất nổ hướng về phía RAF Fairford. Những người này sau đó được tại ngoại vì nhà chức trách không tìm thấy chất nổ trên các phương tiện.

Tuy nhiên, cuộc điều tra chống khủng bố vẫn tiếp tục. Cảnh sát Anh cho biết họ đang xem xét khả năng vụ việc có liên quan đến sự can thiệp của một quốc gia nước ngoài.

Mối lo ngại về an ninh tại Fairford không hoàn toàn mới. Iran từng trực tiếp đe dọa căn cứ này hồi tháng 7, sau khi Fairford được sử dụng làm điểm xuất phát cho các hoạt động quân sự tấn công Iran.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran, có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), từng tuyên bố rằng việc Mỹ sử dụng B-1B xuất phát từ Fairford để tiến hành các cuộc tấn công khiến căn cứ này trở thành mục tiêu.

RAF Fairford vì thế có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động quân sự của Mỹ tại châu Âu. Căn cứ này thường xuyên tiếp nhận các khí tài chiến lược như máy bay ném bom và máy bay trinh sát U-2, đồng thời là điểm trung chuyển cho nhiều máy bay quân sự khác hoạt động giữa Mỹ và châu Âu.

Việc B-1B rời căn cứ nhanh chóng đã được những người theo dõi hoạt động hàng không và các nhiếp ảnh gia địa phương phát hiện từ sáng 4/10

Theo tài khoản DefenceGeek trên X, các máy bay được điều động rời Fairford theo nhiều đợt. Dù vậy, một quan chức quốc phòng Mỹ nhấn mạnh rằng việc rút B-1B khỏi Anh không làm ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu tổng thể của lực lượng máy bay ném bom Mỹ. "Các phi công vận hành lực lượng máy bay ném bom của Mỹ, bao gồm B-1, B-2 và B-52, luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ tấn công chính xác trên toàn cầu", vị quan chức này cho biết.

Khi được hỏi về nguyên nhân khiến B-1B rời RAF Fairford, Lầu Năm Góc không xác nhận bất kỳ vấn đề an ninh cụ thể nào. Bộ Chiến tranh Mỹ chỉ cho biết do yêu cầu về an ninh hoạt động, họ không thể xác nhận việc di chuyển lực lượng theo thời gian thực. Lầu Năm Góc xác nhận toàn bộ máy bay ném bom Mỹ được triển khai tại RAF Fairford đã trở về các căn cứ chính ở Mỹ.