Điều gì khiến một cổ phiếu xây lắp tăng trần 4 phiên liên tiếp, lập đỉnh lịch sử?

Cổ phiếu L10 của CTCP Lilama 10 kết phiên ngày 22/10 trong sắc tím với mức giá 29.200 đồng/cp. Đây là phiên thứ 4 liên tiếp cổ phiếu này tăng kịch trần, đưa L10 chạm mức giá đỉnh trong lịch sử giao dịch và tăng gần 40% sau một tuần giao dịch

Lilama 10 hoạt động trong các lĩnh vực lắp máy và xây dựng như xây dựng công trình công nghiệp, đường dây tải điện, lắp ráp máy móc thiết bị, máy móc cho các công trình; gia công chế tạo, lắp đặt, sửa chữa thiết bị cơ, điện... Hiện tại Tổng Công ty lắp máy Việt Nam đang nắm giữ tới 36% cổ phần; Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Long là cá nhân nắm giữ nhiều nhất với 40% cổ phần của Lilama 10, tiếp đó là một thành viên của HĐQT nắm giữ trên 10%.

Ảnh minh hoạ

Với 9,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành và cơ cấu sở hữu tập trung, lượng cổ phiếu giao dịch mỗi phiên của L10 khá khiêm tốn. Tính trung bình trong một tháng qua, mỗi ngày chỉ có khoảng hơn 600 cổ phiếu L10 được khớp lệnh. Riêng tuần qua, với 4 phiên tăng trần liên tiếp, khối lượng trao tay của L10 mỗi phiên tăng vượt trội, đạt hơn 2.200 cổ phiếu được trao tay mỗi phiên.

Thực tế, với nền thanh khoản thấp, việc đánh giá mức độ lan tỏa của lực cầu cũng như khả năng duy trì thị giá của cổ phiếu của nhà đầu tư càng phải thận trọng hơn.

Một trong những nguyên nhân tạo hiệu ứng tích cực cho L10 đến từ kết quả kinh doanh vượt trội của CTCP Lilama 10. Quý 3 năm nay, doanh thu của công ty đạt 404 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm 2025 là 419 tỷ đồng. Dù vậy, giá vốn hàng bán cũng giảm từ 379 tỷ đồng trong quý 3/2025 xuống 254 tỷ đồng giúp lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ của công ty đạt trên 150 tỷ đồng, tăng 3,7 lần so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp của L10 cũng giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 30% so với cùng kỳ.

Nhờ các yếu tố trên, L10 ghi nhận những con số tăng trưởng nổi bật. Lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2026 đạt 110 tỷ đồng, tăng 781% so với cùng kỳ và tính chung 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế cũng tăng tới 511%. Đây là những con số ấn tượng trong mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3.

Lý giải về thành quả ấn tượng trên, ban lãnh đạo Lilama 10 cho biết, 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cao từ các công trình như: Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng, Nhà máy Thủy điện Snowy, Thủy điện Nậm Phak;...

Việc quản lý hiệu quả các khoản chi phí giúp chi phí bán hàng giảm 34,9% là các nguyên nhân khiến cho lợi nhuận sau thuế quý 3 tăng mạnh. Công ty cũng lưu ý về các rủi ro có thể tạo áp lực chodoanh nghiệp như rủi ro về tỷ giá, lãi suất, thanh khoản.

Kết phiên giao dịch ngày 22/10, thị trường tiếp tục tăng điểm. VN-Index lấy lại gần 22 điểm, tăng 1,2% so với phiên liền trước trước các thông tin tích cực từ mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp niêm yết cũng như động thái chỉ đạo cứng rắn hạ lãi suất ngân hàng từ phía Ngân hàng Nhà nước.

Nhóm cổ phiếu liên quan đến tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, kéo thị trường đi lên. VIC và VHM đã đóng góp hơn 18 điểm cho chỉ số chung đồng thời cũng kéo nhóm cổ phiếu bất động sản tăng dẫn đầu thị trường với mức tăng 3,29%.