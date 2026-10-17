Điều gì khiến iPhone Duo cháy hàng sau 30 phút?

Nhiều khách hàng cho biết lịch nhận máy bị lùi lại sang tháng 1/2027, dù đã chọn trước màu sắc và dung lượng trên trang chủ Apple để thanh toán nhanh hơn. Tình trạng trễ hẹn này xảy ra với tất cả phiên bản màu sắc và bộ nhớ, từ 256 GB đến 2 TB.

Tại các cửa hàng bán lẻ của Apple, suất nhận máy trong ngày ra mắt cũng hết sạch ngay khi cổng đặt hàng mở lúc 8h ngày 16/10 tại New York, Mỹ.

So với đợt mở bán iPhone 18 Pro và Pro Max hồi tháng 9, việc mua iPhone Duo khó khăn hơn đáng kể. Tuy nhiên, theo Bloomberg, Apple thường dành một lượng máy nhất định cho khách mua trực tiếp tại cửa hàng. Vì vậy, cảnh người dùng xếp hàng dài chờ mua iPhone, vốn quen thuộc mỗi dịp sản phẩm mới ra mắt, có thể tiếp tục tái diễn.

iPhone Duo là một trong những sản phẩm quan trọng đầu tiên được giới thiệu dưới thời CEO John Ternus, người tiếp quản vị trí lãnh đạo Apple vào tháng 9.

iPhone Duo có thiết kế gập mở như quyển sách, với kích thước khi mở tương đương một cuốn hộ chiếu. Sản phẩm có giá khởi điểm 1.999 USD tại Mỹ, cao hơn khoảng 50% so với iPhone 18 Pro Max và tương đương giá một chiếc MacBook Pro.

Các phiên bản dung lượng cao hơn có giá 2.599 USD cho bản 1 TB và 3.199 USD cho bản 2 TB. Mức giá kỷ lục này biến iPhone Duo thành mẫu iPhone đắt nhất lịch sử.

Tuy nhiên, việc iPhone Duo nhanh chóng khan hàng ngay sau khi mở đặt trước cho thấy sức hút của sản phẩm, đồng thời nguồn cung ban đầu có thể chưa theo kịp nhu cầu. Người dùng có thể tiếp tục gặp khó khăn khi tìm mua mẫu điện thoại gập này vào ngày mở bán 23/10 và trong những tuần tiếp theo.

Tiêu chuẩn khắt khe khiến sản xuất chậm lại?

Theo Nikkei Asia đưa tin trước đó, Apple đang gặp một số khó khăn trong quá trình sản xuất iPhone màn hình gập, một phần do các yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng và độ bền.

“Apple đặt ra các tiêu chuẩn chất lượng rất cao và đã bổ sung một đợt chạy thử vào tháng 8 trước khi bước vào sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, sản lượng vẫn tăng chậm, chỉ đạt vài trăm máy mỗi ngày cuối tháng 8. Với tốc độ này, nguồn cung ban đầu có thể khó đáp ứng nhu cầu thị trường”, một lãnh đạo chuỗi cung ứng am hiểu vấn đề nói với Nikkei Asia.

iPhone Duo bị lùi thời gian giao hàng sang tháng 1/2027. Ảnh: Reuters, WSJ.

Apple đặt mục tiêu sản xuất 8-10 triệu chiếc iPhone màn hình gập trong năm nay, kỳ vọng thiết kế mới sẽ tạo sức bật cho dòng sản phẩm và thúc đẩy doanh thu. Tuy nhiên, hãng khó có thể đạt mục tiêu nếu không đẩy nhanh tốc độ sản xuất, khiến khách hàng phải chờ nhận máy lâu hơn dự kiến. Theo các chuyên gia, để đáp ứng kế hoạch, sản lượng iPhone gập cần đạt hàng chục nghìn chiếc mỗi ngày.

Trước đó, Apple được cho là gặp một số trục trặc trong quá trình phát triển kỹ thuật và thử nghiệm iPhone gập. Hãng đặt ra các tiêu chuẩn về chất lượng và độ bền khắt khe hơn nhiều đối thủ, từ thử nghiệm trong điều kiện khắc nghiệt hơn, tăng gấp nhiều lần số lượt gập và đòi hỏi màn hình phải phẳng hơn.

“Độ phẳng của màn hình và khả năng vận hành của bản lề là những yếu tố Apple yêu cầu cải thiện để nâng cao năng suất sản xuất”, một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết.

Hai nguồn tin thân cận tiết lộ Apple đã tiến hành thêm một đợt thử nghiệm vào tháng 8 nhằm bảo đảm iPhone gập có thể được sản xuất hàng loạt theo thiết kế đã đề ra. Việc này khiến quá trình sản xuất thương mại chậm lại vài tuần.

Apple và các nhà cung cấp đang nỗ lực tăng sản lượng hằng ngày. Tuy nhiên, quá trình này cần thêm thời gian, trong khi các đợt thử nghiệm và kiểm định trước đó đã ảnh hưởng tiến độ. Apple chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Nikkei Asia.

Áp lực nguồn cung trong ngành smartphone

Theo Nikkei Asia, ngành công nghiệp smartphone toàn cầu cũng đang chịu sức ép từ tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và các linh kiện điện tử khác, trong bối cảnh các doanh nghiệp đẩy mạnh xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo dự báo mới nhất của IDC, lượng smartphone xuất xưởng trên toàn cầu có thể giảm 16,7% trong năm nay, trong khi tình trạng thiếu hụt bộ nhớ sẽ đẩy giá bán trung bình của các thiết bị lên khoảng 27,6%.

Các sản phẩm Samsung Galaxy Z Fold8 và Huawei Mate XT 2 cạnh tranh với Apple. Ảnh: SCMP, YONHAP.

Apple ít chịu ảnh hưởng hơn nhiều đối thủ Trung Quốc vốn nhạy cảm với giá bán, như Xiaomi, Oppo và Vivo. Các hãng này đã phải cắt giảm đáng kể dự báo do hạn chế về nguồn cung bộ nhớ và linh kiện điện tử.

Theo IDC, thị phần smartphone toàn cầu của Apple đạt 20,2% trong quý II, tăng từ mức 16,3% cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này phản ánh lợi thế từ sức mạnh đàm phán với nhà cung cấp và danh mục sản phẩm cao cấp của hãng.

Để tối ưu hóa việc phân bổ bộ nhớ và nguồn lực tiếp thị, Apple cũng tập trung vào ba mẫu iPhone cao cấp nhất trong năm nay. Trong khi đó, thời điểm ra mắt mẫu iPhone tiêu chuẩn đã được lùi sang mùa xuân năm sau, theo thông tin Nikkei Asia công bố trước đó.

Theo các nhà phân tích Anurag Rana và Josh Christensen của Bloomberg Intelligence, doanh số iPhone Duo trong năm tài chính 2027 có thể vượt dự báo trước đó là 14 triệu chiếc, tương ứng 28 tỷ USD doanh thu.

Nếu thuyết phục được người dùng iPhone Pro và Pro Max chuyển sang thiết bị gập, Apple còn có cơ hội nâng đáng kể giá bán trung bình của dòng iPhone.

Dù vậy, tình trạng khan hàng ban đầu chưa đủ để khẳng định thành công của iPhone Duo. Doanh số mẫu máy này vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng lượng hơn 250 triệu chiếc iPhone Apple dự kiến xuất xưởng năm nay. Tuy nhiên, khả năng biến sức hút ban đầu thành doanh số bền vững sẽ là phép thử quan trọng đối với chiến lược mở rộng phân khúc cao cấp và tham vọng tăng trưởng của Apple trong những năm tới.