Tại Hồng Kông, người ta có thể dễ dàng bắt gặp những chiếc đồng hồ hàng chục nghìn USD trên cổ tay người dân khi chờ xe buýt hay đơn giản là đi mua thực phẩm.

Một phụ nữ lớn tuổi dạo vòng chợ, trên cổ tay là chiếc Rolex Datejust cổ điển với mặt số màu champagne. Một người đàn ông đứng chờ xe buýt, đeo Rolex Submariner cùng chiếc nhẫn signet bằng ngọc bích. Một người đàn ông lớn tuổi khác thong thả đi dạo với chiếc Tudor Black Bay 58 có vành bezel màu đỏ burgundy.

Đây đều là những hình ảnh thực tế được ghi lại bởi nhà sáng tạo nội dung Rico Gerard trong các video ngắn anh đăng tải trên mạng xã hội. Và Rolex là thương hiệu được thấy thường xuyên nhất tại hồng Kông.

Anh Gerard chia sẻ, nếu một người đeo Submariner khi đứng chờ xe buýt ở London hay New York có thể trở thành mục tiêu của những ánh mắt chú ý, thậm chí bị nhắm đến vì giá trị món đồ trên cổ tay, thì tại Hồng Kông, chiếc đồng hồ này đơn giản là một phụ kiện trong cuộc sống hàng ngày của người dân.

THÚ CHƠI ĐỒNG HỒ CỦA NGƯỜI DÂN HỒNG KÔNG

Theo quan sát của Rico Gerard, những mẫu đồng hồ được ưa chuộng thường có di sản thương hiệu lâu đời và dấu ấn nhận diện thị giác mạnh mẽ. Anh lấy ví dụ về dây đeo President và Jubilee của Rolex, thiết kế mặt bát giác đặc trưng của dòng Royal Oak thuộc Audemars Piguet và một cái tên ít được dự đoán hơn là MoonSwatch - sản phẩm hợp tác giữa Omega và thương hiệu cùng tập đoàn Swatch.

“Đây là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Hồng Kông thực sự sở hữu một nền văn hóa đồng hồ lành mạnh và sống động, được duy trì bởi nhiều thế hệ, từ người trẻ đến những người đã nghỉ hưu”, anh Gerard nhận xét.

Datejust, Submariner và GMT-Master, những dòng đồng hồ kinh điển của Rolex, là các mẫu mà Gerard thường xuyên bắt gặp nhất trên cổ tay người lớn tuổi.

Một hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, chỉ ra chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền trên tay tài xế taxi tại Hồng Kông

“Với nhiều người thuộc thế hệ Baby Boomer (những người sinh trong giai đoạn 1946 - 1964), một chiếc đồng hồ cao cấp, đặc biệt là Rolex hay Patek Philippe, gần như là một tài sản lưu trữ giá trị có thể đeo trên cổ tay. Đây là một dạng tài sản đầu tư thay thế, chỉ khác ở chỗ nó được mang theo bên mình. Trong những thời điểm khó khăn hơn, nó thậm chí có thể được sử dụng như một phương tiện trao đổi”, Rico Gerard nêu lên quan điểm mà ông nhận thấy về sự khác biệt rõ rệt giữa các thế hệ trong quan niệm mua và sử dụng đồng hồ.

Còn người mua thuộc thế hệ Gen Z có xu hướng xem đồng hồ như một phần mở rộng của bản thân, một cách thể hiện có chủ đích cá tính, phong cách và sự khác biệt.

Tại một sự kiện gần đây ở Hồng Kông do một nhà kinh doanh đồng hồ cổ Nhật Bản tổ chức, Rico Gerard đặc biệt ấn tượng trước số lượng lớn nhà sưu tầm trẻ tham dự. Thay vì tập trung vào những thương hiệu quen thuộc, họ lại dành sự quan tâm cho Piaget, Franck Muller, Corum, Vacheron Constantin và trên hết là những mẫu Cartier cổ điển.

“Ở nhiều khía cạnh, thế hệ trẻ đang chủ động tránh xa Rolex, AP và Patek Philippe, chính bởi những cái tên này giờ đây đã gắn liền với hình ảnh “thứ mà tất cả mọi người đều đeo’”, anh bình luận.

Với người phụ nữ lớn tuổi tại khu chợ, chiếc Datejust là tài sản lưu trữ giá trị. Còn với nhà sưu tầm trẻ tại một hội chợ đồng hồ cổ, Cartier lại là cách thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân. Theo Gerard, hai cách tiếp cận này hoàn toàn có thể cùng tồn tại.

“Trong một thị trường trưởng thành như Hồng Kông, định nghĩa về sự xa xỉ vẫn luôn linh hoạt. Có người sưu tầm theo đuổi sự khan hiếm, có người ưu tiên thiết kế, trong khi những người khác tập trung vào giá trị. Thành phố này có đủ không gian cho tất cả những lựa chọn đó”, anh nói.

Dù khác biệt trong lựa chọn thương hiệu, hai thế hệ lại có chung một xu hướng, đó là ưu tiên những chiếc đồng hồ có kích thước mặt nhỏ hơn, mang phong cách truyền thống hơn. Rico Gerard dẫn chứng sự trở lại của Cartier, mẫu Octo Finissimo 37 mm mới của Bvlgari và mối quan tâm ngày càng lớn đối với đồng hồ dress watch (đồng hồ thanh lịch) và cocktail watch (đồng hồ trang sức thường có thiết kế nhỏ gọn, thiên về tính thẩm mỹ).

Theo anh, những dấu hiệu này cho thấy thời kỳ thống trị của các mẫu đồng hồ thể thao cỡ lớn đang dần đi đến hồi kết.

MẢNH ĐẤT “MÀU MỠ” CỦA NGÀNH ĐỒNG HỒ XA XỈ

Hồng Kông hiện nằm trong nhóm những thị trường đồng hồ lớn nhất thế giới. Theo Euromonitor, doanh thu bán lẻ đồng hồ tại đây đạt 27,7 tỷ HKD (khoảng 3,55 tỷ USD) trong năm 2025, trong đó 92% giao dịch diễn ra tại các cửa hàng vật lý. Riêng Rolex chiếm 27% thị phần đồng hồ truyền thống và đồng hồ kết nối tại đây, bao gồm cả đồng hồ thông minh.

Việc tìm mua những chiếc đồng hồ xa xỉ tại Hồng Kông không hề quá khó khăn. Thành phố hiện có hơn 20 nhà bán lẻ và cửa hàng chính thức của Rolex, với các địa điểm tại Landmark Atrium và trung tâm thương mại IFC Mall ở khu Central, cũng như những trung tâm thương mại ở khu vực ngoại ô như Yoho Mall tại Yuen Long, New Town Plaza tại Sha Tin và V City tại Tuen Mun.

Nhiều nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ cũng đang gia tăng lượng hàng xuất khẩu sang thị trường này. Theo Liên đoàn Công nghiệp Đồng hồ Thụy Sĩ, kim ngạch xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ sang Kông trong tháng 10/2026 tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 178,2 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 211,6 triệu USD). Nhờ đó, Hồng Kông trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của ngành đồng hồ Thụy Sĩ trong tháng, chỉ sau Mỹ và Pháp.

Hồng Kông là một trong những thị trường đồng hồ xa xỉ sôi động nhất châu Á

Đáng chú ý, vào ngày 18 - 19/9/2026, nhà đấu giá Sotheby's cũng đã ghi nhận phiên đấu giá đồng hồ có giá trị lớn nhất từng được tổ chức tại châu Á. Phiên đấu giá “Important Watches” đã thu về 426 triệu HKD (khoảng 54,6 triệu USD) - tổng giá trị cao nhất từ trước đến nay đối với một phiên đấu giá đồng hồ trong lịch sử nhà đấu giá này.

Kết quả trên vượt qua kỷ lục 414,2 triệu HKD (khoảng 53,1 triệu USD) mà chính Sotheby's thiết lập tại Hồng Kông hồi tháng 4.

Nhà đấu giá Phillips cũng từng lập kỷ lục tại thành phố này trong năm nay. Phiên “Hong Kong Watch Auction: XXII” diễn ra trong hai ngày 30 - 31/5/2026 thu về 403,8 triệu HKD (khoảng 51,8 triệu USD), mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay đối với một phiên đấu giá đồng hồ của Phillips tại châu Á.

Cả hai phiên đấu giá lập kỷ lục đều thu hút người tham gia từ ít nhất 50 quốc gia, cho thấy các phiên đấu giá tại Hồng Kông đang trở thành điểm đến của giới sưu tầm quốc tế, vượt xa phạm vi thị trường nội địa.

Theo chia sẻ của Phillips, một phần sức hút đến từ chính những lợi thế của thành phố này: “Vị trí chiến lược giúp Hồng Kông kết nối các nhà sưu tầm trên khắp châu Á với phần còn lại của thế giới. Trong khi đó, hệ thống logistics hiệu quả cùng môi trường thuế tương đối thấp khiến thành phố trở thành một thị trường hấp dẫn đối với cả người mua và người bán quốc tế”.