Điều gì khiến giá phòng nghỉ dưỡng ven Hà Nội ngày càng đắt đỏ?

Chỉ cách trung tâm Hà Nội một quãng di chuyển ngắn, các khu nghỉ dưỡng, homestay ven đô mang đến lựa chọn đổi gió thuận tiện cho gia đình và nhóm bạn. Tuy nhiên, giá phòng cuối tuần lên tới vài triệu đồng, cộng thêm chi phí ăn uống và đi lại, khiến một chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày trở thành khoản chi không nhỏ.

GIÁ PHÒNG CUỐI TUẦN CHẠM NGƯỠNG VÀI TRIỆU

Không cần di chuyển quá xa hay dành nhiều ngày cho một chuyến du lịch, nhiều người dân Hà Nội lựa chọn các khu nghỉ dưỡng, homestay ở vùng ngoại thành để nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần. Không gian xanh, cảnh quan gần gũi thiên nhiên cùng các tiện ích như bể bơi, khu vui chơi và không gian sinh hoạt riêng giúp loại hình này trở thành lựa chọn phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc nhóm khách muốn tạm rời nhịp sống đô thị.

Các khu nghỉ dưỡng ven Hà Nội thu hút du khách nhờ không gian xanh và lợi thế di chuyển thuận tiện trong những chuyến đi ngắn ngày

Cùng với sức hút của du lịch nghỉ dưỡng ngắn ngày, giá lưu trú tại một số cơ sở ven Hà Nội cũng trở thành vấn đề khiến du khách cân nhắc, đặc biệt khi đặt phòng vào thứ Bảy hoặc các dịp cao điểm.

Khảo sát giá tham khảo tại một số cơ sở cho thấy, mức chi cho một đêm nghỉ có thể dao động từ hơn 1 triệu đồng đến trên 6 triệu đồng, tùy loại phòng, quy mô căn lưu trú và phân khúc dịch vụ.

Cụ thể, căn hai phòng ngủ tại Lily's Home & Retreat có giá tham khảo 6,5 triệu đồng vào ngày thứ Bảy. Cơ sở này áp dụng phụ thu 300.000 đồng/giờ đối với nhu cầu nhận phòng sớm hoặc trả phòng muộn. Trong khi đó, phòng hai giường tại Wynn Mountain có giá 2,6 triệu đồng/đêm, còn căn VIP tại Tomodachi Retreat - Làng Mít được tham khảo ở mức 6,66 triệu đồng/căn/đêm. Tại khu vực Sóc Sơn, một số lựa chọn lưu trú có mức giá thấp hơn, khoảng 1,6–1,8 triệu đồng/đêm.

Khu Mộc Hương tại Lily's Home & Retreat

Mặt bằng giá trên cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa các cơ sở, ngay cả trong nhóm sản phẩm nghỉ dưỡng ven đô. Với những căn lưu trú có nhiều phòng ngủ, không gian riêng hoặc tiện ích phục vụ sinh hoạt chung, tổng chi phí có thể tăng nhanh khi du khách lựa chọn thời điểm cuối tuần.

Đáng chú ý, giá phòng mới chỉ là khoản chi đầu tiên, du khách còn phải tính đến chi phí di chuyển, ăn uống, đồ uống, vé tham quan hoặc các dịch vụ phát sinh tại điểm nghỉ dưỡng. Nếu lựa chọn thuê nguyên căn để cả gia đình cùng sinh hoạt, khoản tiền thực tế phải bỏ ra có thể cao hơn đáng kể so với mức giá quảng bá ban đầu.

NHU CẦU NGHỈ DƯỠNG CUỐI TUẦN TẠO ÁP LỰC LÊN GIÁ LƯU TRÚ

Mặt bằng giá phòng nghỉ dưỡng ven Hà Nội chịu tác động từ nhu cầu lưu trú tăng cao vào dịp cuối tuần. Lợi thế về khoảng cách giúp các điểm nghỉ dưỡng ven đô trở thành lựa chọn của du khách trong thời gian ngắn mà không cần lên kế hoạch cho những chuyến đi dài ngày.

Theo một chủ homestay tại khu vực ven Hà Nội, lượng khách thường tập trung đông vào cuối tuần. Nhu cầu tăng cao khiến công suất phòng vào những ngày này thường tốt hơn so với ngày thường.

“Khách thường ưu tiên đi từ thứ Sáu đến Chủ nhật, trong đó thứ Bảy là ngày được hỏi đặt phòng nhiều nhất. Giá phòng vì thế cũng có sự chênh lệch giữa ngày thường và cuối tuần”, chủ homestay chia sẻ.

Theo người này, chi phí vận hành cũng là yếu tố cần tính đến khi xây dựng giá phòng. Ngoài tiền đầu tư ban đầu, cơ sở lưu trú phải chi trả cho nhân viên, vệ sinh và giặt là, điện nước, chăm sóc cảnh quan, bảo dưỡng thiết bị cũng như chuẩn bị phòng sau mỗi lượt khách. Đối với những nơi có nhiều tiện ích, các khoản chi này càng cần được cân đối để duy trì chất lượng dịch vụ.

. Bên cạnh chi phí lưu trú, du khách cần tính toán thêm tiền ăn uống, đi lại và các dịch vụ phát sinh trong kỳ nghỉ

Bên cạnh nhu cầu và chi phí vận hành, giá phòng còn phụ thuộc vào loại hình lưu trú và những tiện ích đi kèm. Một căn nghỉ dưỡng có nhiều phòng ngủ, khu vực sinh hoạt riêng, sân vườn hoặc bể bơi sẽ có cấu trúc chi phí khác với phòng nghỉ cơ bản. Những cơ sở đầu tư vào cảnh quan, thiết kế và trải nghiệm riêng cũng thường hướng đến phân khúc khách hàng có mức chi tiêu cao hơn.

Ngoài ra, mức giá công bố có thể thay đổi theo ngày đặt phòng, số lượng khách, thời gian lưu trú và chính sách phụ thu. Do đó, việc so sánh giá giữa các cơ sở cần đặt trong cùng điều kiện về thời gian, loại phòng, số người và dịch vụ bao gồm trong gói nghỉ.

Dù vậy, đối với khách hàng có ngân sách hạn chế, mức giá vài triệu đồng cho một đêm lưu trú vẫn là khoản chi cần cân nhắc, nhất là khi chuyến đi chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

NGHỈ DƯỠNG GẦN NHƯNG CHƯA CHẮC TIẾT KIỆM

Với những gia đình trẻ, nghỉ dưỡng ven Hà Nội có ưu điểm về khoảng cách và thời gian di chuyển. Tuy nhiên, khi cộng đầy đủ các khoản chi, lợi thế tiết kiệm thời gian chưa chắc đồng nghĩa với tiết kiệm ngân sách.

Chị Minh Ngọc (27 tuổi) cho biết cô muốn tìm một địa điểm nghỉ dưỡng gần Hà Nội để cả gia đình gồm hai người lớn và một em bé có thể thư giãn trong hai ngày một đêm. Ưu tiên của chị Ngọc là nơi có không gian thoáng, phòng nghỉ sạch sẽ, thuận tiện cho trẻ nhỏ và không mất quá nhiều thời gian di chuyển. Tuy nhiên, khi tìm hiểu giá phòng tại một số cơ sở ven đô, cô nhận thấy ngân sách dành cho chuyến đi không hề nhỏ.

“Ban đầu, tôi nghĩ đi gần Hà Nội thì sẽ tiết kiệm hơn vì không mất nhiều tiền và thời gian di chuyển. Nhưng khi tìm phòng, có những nơi giá đã vài triệu đồng một đêm. Nếu tính thêm tiền ăn uống, đi lại và các khoản phát sinh thì tổng chi phí cho hai ngày một đêm cũng không thấp”, chị Ngọc chia sẻ.

Với các gia đình có trẻ nhỏ, lựa chọn điểm nghỉ dưỡng ven Hà Nội đòi hỏi sự cân đối giữa ngân sách, tiện nghi và chất lượng trải nghiệm

Theo chị Ngọc, việc đi nghỉ cùng trẻ nhỏ khiến gia đình phải cân nhắc nhiều yếu tố ngoài giá phòng, từ không gian sinh hoạt, tiện nghi đến các dịch vụ đi kèm. Trong khi những lựa chọn bình dân chưa chắc đáp ứng đầy đủ nhu cầu, các khu nghỉ dưỡng có nhiều tiện ích lại dễ khiến ngân sách vượt dự tính.

“Với số tiền thuê phòng ở ven Hà Nội cho một đêm, tôi nghĩ gia đình cũng có thể cân nhắc những chuyến đi xa hơn như Mai Châu, Mộc Châu. Nếu chọn homestay cơ bản, giá phòng ở đó có thể đủ để ở vài đêm. Dù phải tính thêm chi phí đi lại, tôi vẫn muốn so sánh tổng chi phí của cả chuyến đi để xem phương án nào hợp lý hơn”, nhân vật nói.

Thực tế, so sánh chi phí giữa nghỉ dưỡng ven đô và những điểm đến xa hơn cần tính đến nhiều yếu tố, từ giá phòng, phương tiện di chuyển đến số ngày lưu trú và các dịch vụ sử dụng. Một chuyến đi xa có thể phát sinh thêm tiền nhiên liệu, vé xe hoặc chi phí thuê phương tiện, trong khi nghỉ dưỡng ven đô thường giúp tiết kiệm thời gian di chuyển. Tuy nhiên, nếu giá phòng tại điểm đến gần nhà cao, khoản tiết kiệm từ quãng đường ngắn có thể không còn đáng kể.

Với gia đình có trẻ nhỏ, bài toán ngân sách còn gắn với yêu cầu về chất lượng và sự thuận tiện. Lựa chọn một nơi lưu trú có không gian phù hợp, dịch vụ ăn uống sẵn có và tiện ích dành cho trẻ em có thể giúp chuyến đi nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng làm tăng số tiền phải chi trả.

Nghỉ dưỡng ven đô có lợi thế về khoảng cách, giúp du khách tiết kiệm thời gian di chuyển và tận dụng những ngày nghỉ ngắn để thư giãn. Tuy nhiên, khi giá phòng tại một số cơ sở lên tới vài triệu đồng mỗi đêm, việc lựa chọn điểm lưu trú không còn đơn thuần dựa trên vị trí hay cảnh quan, mà còn phụ thuộc vào khả năng cân đối ngân sách và chất lượng trải nghiệm.

Những căn nghỉ dưỡng có không gian riêng, nhiều phòng ngủ và tiện ích đi kèm thường có mức giá cao hơn so với phòng lưu trú cơ bản

Trên thực tế, giá phòng thấp chưa chắc đồng nghĩa với tổng chi phí tiết kiệm nếu du khách phải chi trả riêng cho ăn uống, vui chơi và các tiện ích khác. Ngược lại, những khu nghỉ dưỡng có mức giá cao cần mang lại dịch vụ và trải nghiệm tương xứng để thuyết phục khách hàng.

Bởi vậy, bên cạnh cảnh quan và hệ thống tiện ích, tính minh bạch về giá, các khoản phụ thu và dịch vụ đi kèm cũng là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đặt phòng. Khi chi phí nghỉ dưỡng trở thành mối bận tâm, du khách có xu hướng so sánh tổng ngân sách giữa các lựa chọn, thay vì chỉ nhìn vào giá thuê phòng mỗi đêm.

Về phía các cơ sở lưu trú, duy trì sức hút không chỉ nằm ở việc đầu tư không gian hay tiện nghi, mà còn ở khả năng xây dựng mức giá phù hợp với giá trị dịch vụ cung cấp. Đây cũng là yếu tố quyết định liệu nghỉ dưỡng ven đô có tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn đối với những gia đình muốn tìm một chuyến đi ngắn ngày mà vẫn kiểm soát được chi tiêu.