Bước vào vòng tròn khiêu vũ tự phát trước khu vực phố cổ Đồng Văn, người ta dễ dàng nhận ra du lịch ở đây chẳng hề có sự sắp đặt. Không sân khấu giàn dựng cầu kỳ, không hàng rào ngăn cách giữa nghệ nhân và khán giả. Ngay cạnh tôi, một cô gái người Mông xúng xính váy lanh rực rỡ đang nắm chặt tay một nam du khách châu Âu cao lớn; phía đối diện là nhóm bạn trẻ người Việt vừa trải qua hành trình hàng trăm cây số đường đèo đầy bụi bặm, nay lại hò reo, nhún nhảy cuồng nhiệt cùng những vị khách đến từ Úc, Hàn Quốc… Sự đồng điệu ấy chẳng cần đến bất kỳ người phiên dịch nào; nó được nối lại bằng ánh mắt lấp lánh niềm vui, bằng những cái nắm tay siết chặt và bằng nhịp đập chung của những người đang tự do tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.

Đứng giữa vòng tròn náo nhiệt ấy là Sùng Mạnh Hùng - chàng cán bộ trẻ người Mông, người được du khách quốc tế gọi vui là "người thắp lửa" phố cổ. Nhìn cách Hùng cầm micro, vừa nói tiếng Anh lưu loát vừa dẫn dắt đám đông hòa nhịp giữa điệu múa khèn truyền thống với vũ điệu hiện đại suốt nhiều tiếng đồng hồ, ai cũng thắc mắc Hùng lấy đâu ra nguồn năng lượng lớn đến thế để đêm nào cũng có thể "cháy" hết mình? Thực ra, cái sự bền bỉ ấy không đến từ việc gồng mình biểu diễn, mà nảy nở từ chính niềm vui khi thấy bản sắc quê hương mình được bạn bè năm châu đón nhận một cách tự nhiên nhất, điều đã mang lại danh hiệu "Thanh niên sống đẹp" đầy thuyết phục cho chàng trai chọn quay về với đá xám thay vì ở lại phố thị.

Nhìn rộng ra từ một góc sân phố cổ, sức hút bền bỉ của Đồng Văn nằm ở chỗ văn hóa ở đây không bị nhốt vào tủ kính. Nhiều điểm đến dễ rơi vào cái bẫy trình diễn công nghiệp, biến văn hóa bản địa thành những tiết mục lặp đi lặp lại vô hồn để bán vé. Ở Đồng Văn thì khác, văn hóa vẫn sống và thở cùng nhịp sống thường nhật của người dân: từ mái ngói âm dương trăm tuổi, nếp váy lanh chàm của người Mông, người Lô Lô,... cho đến sự hiếu khách mộc mạc. Hơn thế nữa, sức sống ấy còn được tiếp thêm lửa bởi những cách làm rất mới, rất đời của chính những người đứng đầu cơ sở. Hình ảnh vị Chủ tịch xã hàng ngày vẫn đều đặn livestream trên mạng xã hội, tự mình trò chuyện, giới thiệu từ cảnh sắc, nếp sinh hoạt của bà con cho đến những hoạt động văn hóa đêm phố cổ đã tạo nên một sự gần gũi lạ thường.

Chính sự gặp gỡ giữa nền tảng di sản trầm tích hàng trăm năm với tinh thần dấn thân của những người trẻ như Sùng Mạnh Hùng và tư duy cởi mở, bắt nhịp thời đại của những cán bộ như Chủ tịch xã đã tạo nên một sức hút rất riêng cho vùng đất này. Du khách quốc tế tìm đến miền cực Bắc không chỉ để ngắm cảnh đẹp, họ tìm kiếm sự kết nối thật sự giữa người với người - điều ngày càng trở nên hiếm hoi trong cuộc sống hiện đại. Khi tiếng nhạc tạm lắng và đám đông dần tản ra trong làn sương đêm bảng lảng, thứ đọng lại trong lòng mỗi người lữ khách không chỉ là những đoạn video triệu lượt xem trên điện thoại, mà là cảm giác ấm áp của sự thấu hiểu. Đó minh chứng cho sức sống của một vùng văn hóa biết mở lòng với thế giới mà vẫn giữ trọn vẹn cốt cách của riêng mình.