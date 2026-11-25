Ông Jensen Huang, CEO Nvidia. (Ảnh: Getty Images).

Ông Jensen Huang trở lại đỉnh cao danh vọng

Tỷ phú Jensen Huang đã có màn tái xuất ngoạn mục tại trụ sở của Nvidia ở California vào ngày 23/11, chưa đầy hai tuần sau khi ông từ chức giữa những bê bối tình ái. Giữa tiếng reo hò của đông đảo nhân viên, vị doanh nhân 63 tuổi hứa hẹn: “Lần này tôi sẽ là một CEO tốt hơn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dành nhiều lời khen ngợi ông Huang. Người đàn ông giàu nhất thế giới Elon Musk cũng hoan nghênh sự trở lại của nhà sáng lập Nvidia. Cổ phiếu Nvidia tăng vọt 31,5%, thúc đẩy đà tăng chung trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Việc ông Huang nhanh chóng lấy lại quyền điều hành Nvidia cho thấy tầm ảnh hưởng sâu rộng của ông đối với Washington, các thị trường tài chính, ngành AI và cả địa chính trị.

Ông Eric Schiffer, Chủ tịch công ty đầu tư tư nhân Patriarch Organization, nhận xét: “Nhà đầu tư công nghệ hâm mộ ông Jensen Huang còn hơn cả những người yêu âm nhạc thần tượng ông hoàng nhạc rock Elvis Presley”.

Là nhân vật trung tâm của cơn sốt AI, vai trò của ông Huang vượt xa phạm vi điều hành Nvidia. Thông qua việc xây dựng và vun đắp quan hệ với các nhà lập pháp, đối tác, khách hàng và nhà cung cấp trên toàn cầu, ông đã góp phần tạo dựng nguồn lực tài chính thúc đẩy quá trình mở rộng quy mô khổng lồ của ngành AI.

Theo lời chia sẻ của Chủ tịch tập đoàn Oracle Larry Ellison vào năm 2024, ngay cả những tỷ phú như ông hay Elon Musk cũng từng phải "năn nỉ ông Jensen Huang cung cấp GPU".

Tuy nhiên, màn trở lại đầy ấn tượng của ông Huang cũng làm nổi bật những rủi ro xoay quanh sự phụ thuộc của Nvidia vào một cá nhân, cũng như hàng tỷ USD công ty đã rót vào các startup AI vốn là khách hàng mua chip của mình.

Ngay cả trước khi từ chức, ông Huang đã phải đối mặt với sức ép phải kiềm chế việc sử dụng dòng tiền của Nvidia để thúc đẩy tăng trưởng cho chính hệ sinh thái của công ty. Nhiều chuyên gia Phố Wall cảnh báo mô hình này tạo ra một mạng lưới tài trợ vòng tròn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Sự ra đi của ông Huang từng làm dấy lên câu hỏi liệu hệ sinh thái AI có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ khi thiếu vắng ông hay không. Thông tin ông trở lại lập tức xoa dịu những lo ngại đó. Ngày 23/11, cổ phiếu của các doanh nghiệp có liên quan đến Nvidia tại Mỹ đồng loạt tăng mạnh, chứng khoán châu Á nối dài đà đi lên trong sáng 24/11.

“Chúng ta có thể thấy ông Huang đã trở thành gương mặt đại diện cho toàn ngành AI. Khi ông ấy rời đi, mọi thứ trở nên rối tung, rồi đột nhiên ông ấy quay trở lại và cổ phiếu lại phục hồi”, ông Bill Gunderson, đối tại tại GCG Advisory Partners, chỉ ra.

Ông Huang cũng chính là rủi ro của Nvidia

Ông Huang là cổ đông lớn thứ 5 của Nvidia với tỷ lệ sở hữu khoảng 3,6%. Tuy nhiên, ông không nắm trong tay cổ phiếu có quyền biểu quyết đặc biệt, công cụ giúp những nhà sáng lập như Mark Zuckerberg của Meta Platforms hay Elon Musk của SpaceX duy trì quyền kiểm soát chặt chẽ đối với công ty của họ.

Ông Huang nổi tiếng với phong cách quản lý trực tiếp. Ông đích thân đi sâu vào các vấn đề tại Nvidia và quản lý khoảng 60 quản lý cấp cao báo cáo trực tiếp. Những người này hầu hết đều đảm nhận các vai trò kỹ thuật, bao gồm những chuyên gia về chip nhớ, mạng, đồ họa và bộ xử lý trung tâm.

Trong một chương trình podcast hồi tháng 3, ông Huang chia sẻ: “Sơ đồ tổ chức của rất nhiều công ty trông giống hệt nhau. Với tôi, điều đó chẳng hợp lý chút nào. Cấu trúc của một công ty nên phản ánh môi trường mà nó hoạt động”.

Theo chia sẻ của các nhà sáng lập startup, nhà đầu tư mạo hiểm và cựu nhân viên Nvidia, ông Huang còn trực tiếp hỗ trợ các startup được công ty rót vốn. Ông giúp họ tìm kiếm khách hàng, thậm chí tham gia các buổi gọi vốn nhằm thu hút thêm nhà đầu tư.

Tầm ảnh hưởng của ông Huang được thể hiện rõ vào ngày 23/11, khi ông Trump tuyên bố bản thân đóng vai trò then chốt trong việc đưa vị doanh nhân trở lại, đồng thời công khai bày tỏ sự ủng hộ bất chấp những bê bối đang bủa vây ông. Tổng thống Mỹ khẳng định ông Huang “không làm gì sai”, đồng thời gọi ông là “thiên tài”.

Sự trở lại của ông Huang khiến nhiều người bối rối. Các nhà lập pháp Mỹ từ cả Đảng Cộng hòa lẫn Đảng Dân chủ đều phản đối mạnh mẽ việc ông được phục chức. Tuy nhiên, điều này cũng củng cố quan điểm rằng một số CEO công nghệ đang được coi là không thể thay thế - một rủi ro lớn đối với một công ty đóng vai trò then chốt trong ngành công nghiệp AI.

Ông Nada Kakabadse, Giáo sư quản trị doanh nghiệp và đạo đức tại Trường Kinh doanh Henley ở Anh, nhận định: “Khi một CEO trở nên 'quá quan trọng để có thể sa thải', nhiệm vụ của HĐQT không phải là sa thải ông ta, mà là đặt ra các giới hạn để kiểm soát ông ta”.