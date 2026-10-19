Điều gì giúp doanh nghiệp Cà Mau vững tin bứt phá

Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định sự phát triển của doanh nghiệp là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng cho vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Môi trường minh bạch

Cà Mau tập trung hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện thông tin, Cà Mau luôn tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tỉnh chỉ đạo các ban ngành, UBND các xã, phường nâng cao trách nhiệm chủ động tổ chức thực hiện chính sách đối với các doanh nghiệp theo quy định pháp luật, đem lại hiệu quả thiết thực.

Với sự quan tâm đó đã tạo đà cho khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng đóng góp ngân sách ở tỉnh Cà Mau. Năm 2025, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp ngân sách 2.267 tỷ đồng, chiếm 19,4% tổng thu ngân sách nội địa, đạt 163,6% dự toán được giao. Trong những tháng đầu năm 2026, đóng góp khoảng trên 1.500 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ trọng thu ngân sách từ khu vực kinh tế tư nhân đạt 17,8%, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại Công ty TNHH MTV Petrolimex Cà Mau với hệ thống có 92 cửa hàng xăng dầu cùng 50 đại lý, chi nhánh bán lẻ trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Những tháng vừa qua, dù chịu áp lực của thị trường nguyên liệu tăng giảm liên tục nhưng công ty vẫn luôn được sự hỗ trợ, quan tâm từ các sở ngành tỉnh Cà Mau, qua đó đảm bảo tăng trưởng ổn định.

Nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh Cà Mau được quan tâm hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Ông Diệp Lâm Duy Phương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Cà Mau cũng cho hay, nhờ sự đồng hành hỗ trợ kịp thời, linh hoạt tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, cũng như các chính sách từ chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định, an tâm phát triển sản xuất kinh doanh.

“Đây không chỉ là nguồn động viên to lớn giúp doanh nghiệp tự tin mở rộng quy mô, khẳng định môi trường đầu tư kinh doanh tại Cà Mau minh bạch thân thiện. Doanh nghiệp cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương” - ông Diệp Lâm Duy Phương bày tỏ.

Còn đối với Công ty Minh Phú - Khánh An (Tập đoàn Thủy sản Minh Phú) mới đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất chế biến thủy sản tại Khu công nghiệp Khánh An vào cuối tháng 6/2026. Với diện tích sử dụng đất 4,95 ha, khu nhà xưởng rộng khoảng 24.500 m², tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng. Tuy mới thành lập còn vướng phải một số khó khăn ban đầu nhưng doanh nghiệp cũng được sự hỗ trợ từ chính quyền tỉnh Cà Mau từng bước ổn định kinh doanh.

Tỉnh Cà Mau hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về bao bì nhãn mát cho sản phẩm OCOP. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Ông Phan Văn Tâm, Phó Giám đốc Công ty Minh Phú - Khánh An cho biết, nhờ sự quan tâm hỗ trợ rất lớn từ chính quyền địa phương về thủ tục hành chính, tiềm kiếm nguồn nhân lực,… từ đó tạo điều kiện cho nhà máy đi vào hoạt động tăng doanh thu ổn định cho công ty. Hiện đang phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng vùng nguyên liệu, trong đó chú trọng mô hình nuôi tôm lúa, tôm rừng,… nhằm xây dựng thương hiệu tôm sạch của Việt Nam.

Tiếp sức để bứt phá

Theo Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, hiện toàn tỉnh Cà Mau có 10.130 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 130.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò là trụ cột trong phát triển kinh tế, đóng góp tích cực cho tăng trưởng trên địa bàn.

Các doanh nghiệp được quan tâm hỗ trợ mở rộng quy mô sản xuất. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Để tiếp sức cho doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung cắt giảm thủ tục hành chính, hỗ trợ pháp lý, xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp được tiếp cận vốn tín dụng, hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào sản xuất,… từ đó giúp doanh nghiệp tỉnh Cà Mau phát triển.

Là doanh nghiệp mới thành lập trong hoạt động sản xuất chế biến sản phẩm nông sản. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hương Bảo Châu (xã U Minh) mới đây đã nhận được chứng chỉ tiêu chuẩn HACCP (hệ thống chứng nhận quốc) tạo điều kiện quan trọng để doanh nghiệp nâng chất lượng sản phẩm, tìm kiếm cơ hội xuất khẩu.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Giám đốc Công ty TNHH Hương Bảo Châu cho biết, để đạt chứng chỉ doanh nghiệp phải mất nhiều thời gian để thực hiện các thủ tục về hồ sơ. Nhờ chương trình hỗ trợ của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau) về hồ sơ thủ tục, kinh phí nên doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều về kinh phí, thời gian làm thủ tục hành chính.

Cà Mau đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

“Có được chứng chỉ HACCP, sản phẩm muối cua và chà bông cua bước vào những thị trường uy tín trên toàn quốc và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu. Đây chính là sự quan tâm ngành chức năng, chính quyền địa phương hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển” - Bà Nguyễn Thị Lan Hương khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời thông tin, tỉnh Cà Mau vừa tập trung tiếp sức cho doanh nghiệp để bứt phá phát triển, vừa khai thác toàn diện tiềm năng lợi thế ở địa phương để đưa vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc vươn mình phát triển. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 20.000 doanh nghiệp hoạt động, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên, tỷ trọng kinh tế số chiếm từ 20% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trở lên. Kinh tế tư nhân phấn đấu tăng trưởng bình quân 10 - 12%/năm, đóng góp khoảng 55 - 58% GRDP và giải quyết việc làm cho khoảng 84 - 85% tổng số lao động.

Doanh nghiệp sản xuất chế biến thủy sản xuất khẩu ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cho hay, Cà Mau đang tập trung triển khai các nghị quyết, chỉ thị trung ương về phát triển kinh tế tư nhân; trong đó tập trung Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đi vào chiều sâu, sát với thực tế ở địa phương. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 35 ngày 4/8/2025 nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng môi trường pháp lý và thủ tục thông thoáng. Từ đó, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Tỉnh Cà Mau thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trên các lĩnh vực xã hội, trong đó ứng dụng nhiều mô hình đổi mới sáng tạo vào sản xuất từng bước hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng. Đồng thời, quan tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông trọng điểm, phát triển năng lượng tái tạo xem đây là những trụ cột quan trọng giúp Cà Mau vươn mình ra biển lớn.