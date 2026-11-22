Tác giả: Cameron R. Hanes / Alpha BooksNXB Công Thương

Vượt qua giới hạn

Vượt qua giới hạn là cuốn hồi ký chân thực của Cameron Hanes – một thợ săn cung và vận động viên siêu marathon hàng đầu thế giới. Cuốn sách phơi bày trần trụi cuộc chiến chống lại sự lười biếng thông qua hành trình khắc nghiệt của Cameron Hanes – những chặng chạy siêu marathon kiệt sức và các chuyến săn cung nghẹt thở giữa vùng hoang dã – để chứng minh một điều: Giới hạn chỉ là ảo tưởng.

Điều gì giúp con người lấy lại bình tĩnh sau thất bại?

Sau một đêm mất ngủ vì sai lầm, Cameron Hanes đứng trước cơ hội sửa chữa. Lần này, điều quyết định không chỉ là kỹ năng mà còn là khả năng kiểm soát cảm xúc.

Đó sẽ là một cú bắn ở cự ly rất xa, nhưng tôi đã đo được khoảng cách chính xác. Tôi đã lắp sẵn một mũi tên lên dây cung, vì vậy tôi nhanh chóng chỉnh thước ngắm và kéo căng dây cung. Tôi đặt chốt ngắm vào phần xương sườn khi nó đứng chếch lưng về phía mình. Nó cứ đi vài bước rồi dừng lại, lấy đà rồi đi thêm vài bước nữa. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế kéo căng dây cung, chờ nó dừng hẳn.

Lúc này, tôi hoàn toàn thả lỏng và cảm thấy thật vững vàng, tôi đang giữ chặt cung ở điểm kéo tối đa. Tôi nhích chốt ngắm lên vài inch trên cơ thể nó, vì con nai đã di chuyển thêm một hoặc hai mét lên đồi so với khi tôi đo khoảng cách, rồi từ từ thả mũi tên đi.

Mũi tên vút lên cao theo đường cong, bay một khoảng xa trước khi găm vào vị trí chính xác, xuyên sâu vào phần xương sườn và hướng về phía phổi của con nai đực. Lần này, cú bắn của tôi hoàn hảo. Tôi hối hả lên núi nhanh nhất có thể trong khi chân chỉ đeo tất, vừa đi vừa lắp thêm một mũi tên vào dây cung.

Cameron Hanes, tác giả cuốn sách Vượt qua giới hạn. Ảnh: Facebook nhân vật.

Con vật không đi xa khỏi vị trí tôi bắn trúng nó và, dù vẫn đứng vững, nhưng đầu nó đã gục xuống. Đó là một cú bắn đầy thách thức ở cự ly 84 mét, nhưng tôi đã ở trong chế độ săn mồi khi kéo căng dây cung và buông tay. Phát bắn lần này cũng trúng đích hoàn hảo. Con nai đực ngã xuống, giãy giụa vài cái, rồi cái chết đến với nó rất nhanh. Tôi thật sự nhẹ nhõm.

Khi tiếp cận được con Tight Bull, tôi thấy mũi tên đầu tiên bắn vào chiều hôm trước đã cắm sâu khoảng 13 inch, xuyên qua đỉnh xương bả vai, và tác động một lực đủ mạnh để gây ra tổn thương nghiêm trọng. Mũi tên không trúng vào các cơ quan nội tạng trọng yếu do vị trí bắn hơi cao, nhưng xương bả vai phía bên này đã bị gãy do mũi tên xuyên qua, còn đầu mũi tên thì găm chặt vào xương bả vai phía bên kia.

Hai bả vai của nó gần như bị ghim lại với nhau, đó là lý do tại sao nó không di chuyển nhanh được. Tuy nhiên, một khi nó bắt đầu chạy và lượng adrenaline tăng cao, nếu tôi không hạ gục nó bằng một phát bắn bồi thêm đó, rất có thể nó đã chạy được hàng dặm đường.

Hãy nhớ rằng, tôi sử dụng cây cung có lực kéo rất lớn, ở mức mà 95% thợ săn bằng cung sẽ cho là ngớ ngẩn và không cần thiết, chủ yếu vì họ không đủ mạnh để kéo nổi dây cung. Họ hoàn toàn có thể làm được nếu chịu khó tập luyện, nhưng chẳng mấy ai tập luyện nó để phục vụ cho việc săn bắn bằng cung cả.

Với lực kéo 90 pound (khoảng 41 kg), mũi tên của tôi có sức công phá cực mạnh, nhờ vậy mà phát bắn đầu tiên của tôi đã xuyên thủng xương bả vai của chiến binh già dặn đó. Mặc dù con nai không chảy máu ồ ạt, nhưng vết thương đủ nặng để tôi lần theo và cuối cùng hạ gục được nó.

Nếu dùng một cây cung yếu hơn, tôi chắc chắn sẽ không thể tìm thấy nó. Tôi có thể khẳng định điều này. Mũi tên đầu tiên sẽ không thể xuyên qua được xương bả vai, chỉ cắm sâu vào người con thú khoảng hai inch, rồi rơi ra khi con nai bỏ chạy, và tôi sẽ mất dấu con vật này mãi mãi.

Ngồi bên cạnh con Tight Bull vừa hạ gục, lòng tôi trào dâng một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn chút ngậm ngùi. Tâm trí tôi mâu thuẫn: tôi đã đạt được mục tiêu, nhưng việc cướp đi sinh mạng của một con vật oai hùng cũng mang đến một nỗi buồn man mác. Song tôi cũng thấy một niềm tự hào trang trọng khi biết rằng, khoảnh khắc con nai ngã xuống cũng là lúc nó duy trì sự sống cho tôi và gia đình tôi trong nhiều tháng.

Tôi dành chút thời gian để tỏ lòng thành kính với sinh mệnh của con vật tôi vừa hạ gục.

Cảm ơn vì nguồn dinh dưỡng này, hỡi loài vật dũng mãnh. Thịt của mày sẽ tiếp thêm năng lượng cho tao và đôi gạc của mày sẽ được treo trên tường nhà tao, đảm bảo rằng cuộc đời mày được tôn vinh chừng nào tao còn sống.