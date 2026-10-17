Điều gì đang xảy ra với Vinicius tại Real Madrid?

Từ khoảnh khắc thăng hoa đến chiếc thẻ đỏ

Vinicius tưởng như đã tìm lại niềm vui tại Bernabeu trong trận Real Madrid thắng Villarreal 1-0 tại vòng 8 La Liga 2026. Được tung vào sân từ phút 52, và chỉ 10 phút sau, anh đã đưa được bóng vào lưới. Các cầu thủ Real Madrid vỡ òa, còn Vinicius Jr chạy về phía khán đài, hôn lên logo trên ngực áo ăn mừng.

Nhưng VAR đã đảo ngược tất cả. Trọng tài xác định Vinicius Jr giật tóc Nathan Saliba của Villarreal. Bàn thắng bị từ chối, còn tiền đạo người Brazil nhận thẻ đỏ.

“Thật đáng tiếc, bởi đó là những phút thi đấu tốt nhất của anh ấy từ đầu mùa”, những người thân cận với Vinicius chia sẻ với The Athletic.

Pha ăn mừng giải tỏa áp lực của Vinicius trước khi bị VAR từ chối bàn thắng trong trận gặp Villarreal. Ảnh: Getty

Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã chính thức công bố án treo giò 4 trận đối với Vinicius. Để cố gắng giảm nhẹ án phạt cho tiền đạo người Brazil, Real Madrid đã ngay lập tức nộp đơn khiếu nại. Tuy nhiên, Ủy ban Kháng cáo của RFEF đã đưa ra phán quyết bác bỏ hoàn toàn đơn kháng cáo của đội bóng Hoàng gia và giữ nguyên án phạt. Điều này đồng nghĩa với việc, tiền đạo người Brazil chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận El Clasico ngày 25-10.

Tính đến trước trận gặp Villarreal, Vinicius Jr mới ghi một bàn tại La Liga, trong chiến thắng 4-1 trước Real Sociedad ngày 26-8. Phong độ thiếu ổn định khiến anh chưa đáp ứng kỳ vọng, nhất là khi đang hưởng mức lương thuộc nhóm cao nhất câu lạc bộ.

Những rạn nứt kéo dài tại Bernabeu

Khi gia nhập Real Madrid năm 2018, Vinicius Jr được kỳ vọng trở thành ngôi sao mới sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo. Tốc độ, kỹ thuật rê bóng giúp cầu thủ trẻ người Brazil nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ. Tuy nhiên, anh từng trải qua giai đoạn dài gặp khó khăn trong khâu dứt điểm, khiến một bộ phận cổ động viên và giới chuyên môn nghi ngờ khả năng của anh.

Dưới thời huấn luyện viên (HLV) Carlo Ancelotti, Vinicius cải thiện khả năng ghi bàn, trở thành nhân tố chủ chốt trên hàng công và góp công lớn giúp Real Madrid vô địch Champions League 2 mùa giải 2021-2022 và 2023-2024. Đặc biệt tại mùa giải 2023-2024, anh ghi 24 bàn và có 11 pha kiến tạo.

Trong giai đoạn ấy, Vinicius cũng liên tục đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc tại các sân vận động Tây Ban Nha. Real Madrid từng công khai bảo vệ cầu thủ này, đặc biệt sau vụ việc nghiêm trọng tại sân Mestalla của Valencia hồi tháng 5-2023.

Tuy nhiên, sau khi để vuột Quả bóng vàng năm 2024 vào tay Rodri của Manchester City, Vinicius trải qua giai đoạn sa sút. Từ tháng 1 đến tháng 5-2025, anh chỉ ghi ba bàn sau 16 trận tại La Liga. Real Madrid cũng bị Arsenal loại ở tứ kết Champions League mùa giải đó.

Vinicius từng là cầu thủ xuất sắc nhất Champions League mùa giải 2023-2024. Ảnh: Getty

Quá trình đàm phán hợp đồng mới rơi vào bế tắc khi hợp đồng cũ dự kiến hết hạn vào tháng 6-2027. Arsenal thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ, còn một bộ phận cổ động viên cho rằng Real Madrid nên bán cầu thủ này nếu nhận được đề nghị phù hợp.

Tuy nhiên, tháng 8-2026, Vinicius Jr ký hợp đồng mới đến năm 2032, với mức lương được cải thiện đáng kể. Quyết định giữ chân anh không nhận được sự đồng thuận từ tất cả người hâm mộ. Một bộ phận cho rằng ban lãnh đạo quá ưu ái cầu thủ người Brazil khi những đóng góp trên sân chưa tương xứng với kỳ vọng.

Mâu thuẫn giữa Vinicius và HLV Xabi Alonso mùa giải trước càng khiến tình hình phức tạp. Tiền đạo này không đồng tình với một số ý tưởng chiến thuật, trong đó Kylian Mbappe thường được đặt ở vị trí trung tâm trên hàng công. Đỉnh điểm là trận El Clasico, Vinicius tức giận sau khi bị thay ra và tuyên bố muốn rời đội bóng.

Một bộ phận cổ động viên cho rằng thái độ của anh đã ảnh hưởng đến tập thể và làm suy yếu dự án của HLV Alonso. Khi nhà cầm quân này bị sa thải hồi tháng 1-2026, Vinicius trở thành một trong những mục tiêu bị chỉ trích nhiều nhất tại Bernabeu.

Đáng chú ý, tiếng la ó vẫn tiếp diễn ngay cả khi phong độ của anh được cải thiện dưới thời HLV Alvaro Arbeloa. Những người ủng hộ cho rằng anh chưa được ghi nhận tương xứng, trong khi người chỉ trích yêu cầu cầu thủ thể hiện sự ổn định và đặt lợi ích tập thể lên trên cái tôi cá nhân.

Mùa hè vừa qua, ca phẫu thuật thẩm mỹ vùng cằm của Vinicius Jr cũng làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng xã hội. Một số người suy đoán thủ thuật này ảnh hưởng đến phong độ, thậm chí xuất hiện thuyết âm mưu cho rằng người thi đấu trong màu áo Real Madrid là một người đóng thế. Tất nhiên, chẳng có bằng chứng xác thực cho những giả thuyết ấy.

Phong độ vẫn là câu trả lời quan trọng nhất

HLV Jose Mourinho đang cố gắng bảo vệ Vinicius. Khi được hỏi về những tiếng la ó tại Bernabeu, nhà cầm quân này nhắc đến một câu tục ngữ của người Bồ Đào Nha: “Người ta chỉ ném đá vào những cây có quả”. Theo ông, Vinicius đã đóng góp nhiều cho Real Madrid và người hâm mộ muốn nhìn thấy phiên bản tốt nhất của anh.

Ở trận gặp Real Sociedad cuối tháng 8, HLV Mourinho cũng chủ động để Vinicius đón nhận những tràng pháo tay từ khán đài khi được thay ra. Ông cho rằng cầu thủ cần cảm nhận tình cảm của người hâm mộ sau một mùa giải phải chịu nhiều tiếng la ó.

Thực tế, phản ứng của khán giả Bernabeu không hoàn toàn một chiều. Vinicius có thể bị huýt sáo khi bỏ lỡ cơ hội, nhưng cũng được cổ vũ khi ghi bàn. Sau chiến thắng trước Villarreal hôm 10-10, hàng chục cổ động viên còn vây quanh xe của anh khi rời sân vận động, hô vang tên cầu thủ người Brazil.

HLV Mourinho vẫn đặt niềm tin ở Vinicius và luôn bảo vệ anh. Ảnh: Reuters

Người hâm mộ vẫn ghi nhận tài năng và đóng góp của Vinicius, nhưng sự kiên nhẫn đang bị thử thách. Tại Real Madrid, thành tích trong quá khứ không thể thay thế yêu cầu về phong độ hiện tại. Những ngôi sao như Cristiano Ronaldo hay Karim Benzema cũng từng phải đối mặt với sự khắt khe từ các khán đài Bernabeu.

Sau trận gặp Villarreal, Vinicius đăng lời xin lỗi các cổ động viên và đồng đội trên Instagram. Anh nhiều khả năng tiếp tục được HLV Mourinho trao cơ hội ở Champions League trong thời gian chờ án phạt tại đấu trường quốc nội.

Tương lai gần của Vinicius phụ thuộc nhiều vào khả năng tìm lại hiệu quả thi đấu, cải thiện sự ổn định và kiểm soát cảm xúc. Những tiếng la ó có thể lắng xuống khi anh ghi bàn, kiến tạo đều đặn trở lại. Ngược lại, nếu phong độ tiếp tục thất thường, những tranh cãi khó sớm chấm dứt.

Vinicius vẫn là một ngôi sao lớn của Real Madrid. Điều anh cần lúc này là chứng minh giá trị bằng màn trình diễn trên sân cỏ và tìm lại sự gắn kết với người hâm mộ.