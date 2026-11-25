Theo thông tin PNJ công bố, ngày 22-11, doanh nghiệp nhận đơn từ nhiệm của 3 thành viên độc lập HĐQT, gồm ông Mai Hữu Tín, ông Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và bà Tiêu Yến Trinh.

Các đơn được gửi theo nguyện vọng cá nhân và sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có hiệu lực sau khi được thông qua.

PNJ đang chứng kiến làn sóng từ nhiệm từ loạt lãnh đạo chủ chốt. Ảnh: Internet

Cùng thời điểm, ông Nguyễn Khoa Hồng Thành - Giám đốc cao cấp phụ trách Marketing, cũng xin thôi nhiệm vụ.

Trước đó, PNJ đã ghi nhận 4 trường hợp rời vị trí quản lý cấp cao, gồm ông Nguyễn Minh Hải - Giám đốc cao cấp phụ trách Tài chính; ông Đào Trung Kiên - Giám đốc cao cấp phụ trách Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động; ông Nguyễn Chí Kiên - Giám đốc cao cấp phụ trách Nguồn nhân lực và bà Trương Hoài Anh - Giám đốc cao cấp phụ trách Khách hàng và Bán lẻ.

Phần lớn các trường hợp được doanh nghiệp thông tin là từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Đáng chú ý là những thay đổi nhân sự diễn ra trong giai đoạn PNJ đang phải xử lý khó khăn phát sinh từ hoạt động kinh doanh và chính sách thu đổi sản phẩm.

Trong cuộc trao đổi đăng trên website chính thức ngày 20-11, Tổng Giám đốc Phan Quốc Công thừa nhận tình hình tài chính của doanh nghiệp đang hết sức khẩn cấp. Doanh số chưa đủ bù đắp chi phí vận hành, khiến công ty tiếp tục thua lỗ hằng tháng.

Theo ông Công, PNJ hiện có khoảng 17.000 tỷ đồng hàng tồn kho, trong đó gần 7.000 tỷ đồng là kim cương và trang sức kim cương có tốc độ luân chuyển chậm. Một phần hàng hóa còn được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay nên không thể chuyển ngay thành tiền để đáp ứng nghĩa vụ thanh toán.

Khó khăn càng gia tăng sau sự cố liên quan đến hoạt động giám định của PNJ Lab hồi tháng 7-2026, khiến lượng khách hàng mang kim cương và trang sức kim cương đến bán lại tăng mạnh. Doanh nghiệp cho biết không thể tiếp tục đáp ứng đầy đủ việc thanh toán mua lại bằng tiền theo chính sách T+120 như trước, đồng thời phải xây dựng phương án xử lý nghĩa vụ với khách hàng phù hợp nguồn lực thực tế.

Kết quả kinh doanh cho thấy áp lực mà PNJ đang đối mặt. Trong quý III-2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế lỗ gần 258 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 496 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt khoảng 32.704 tỷ đồng, tăng 28%, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 471 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21-10, PNJ thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, với doanh thu dự kiến 39.057 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến âm 6.271 tỷ đồng. Khoản lỗ dự kiến chủ yếu liên quan đến việc trích lập dự phòng 7.071 tỷ đồng cho nghĩa vụ thu đổi hàng hóa có thể phát sinh trong tương lai.

Doanh nghiệp cũng thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Bài toán đặt ra với PNJ lúc này không chỉ là sắp xếp nhân sự thay thế, mà còn phải khôi phục niềm tin khách hàng, cải thiện dòng tiền và đưa hoạt động kinh doanh trở lại ổn định.