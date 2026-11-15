Điều gì đang thúc đẩy làn sóng M&A dầu khí tại Mỹ?

Tính cả các giao dịch trong tháng 10, tổng giá trị M&A thượng nguồn của Mỹ từ đầu năm 2026 đạt 80,5 tỷ USD, vượt đáng kể tổng giá trị cả năm 2025.

EIR cho biết hoạt động M&A trong quý III được thúc đẩy bởi các xu hướng chính: doanh nghiệp đại chúng mở rộng trữ lượng, nhà đầu tư quốc tế gia tăng đầu tư vào tài sản khí tự nhiên và các tổ chức tài chính tập trung vào những mỏ đang khai thác lâu năm.

Năm thương vụ M&A thượng nguồn lớn nhất tại Mỹ trong quý III/2026 gồm: Magnolia Oil & Gas mua WildFire Energy với giá trị 4,06 tỷ USD; Diversified Energy mua Birch Permian với giá 1,8 tỷ USD; SOCAR mua tài sản của Comstock Resources với giá 1,65 tỷ USD; Matador Resources mua Paloma Permian với giá 1,27 tỷ USD; và POSCO International mua tài sản của Chord Energy với giá 550 triệu USD.

Theo báo cáo của Enverus Intelligence Research (EIR), hoạt động giao dịch tiếp tục tăng tốc trong tháng 10, với thêm 18 tỷ USD giá trị thương vụ. (Ảnh: AP)

Trong tháng 10, thị trường tiếp tục ghi nhận hai thương vụ lớn giữa các doanh nghiệp đại chúng: EQT mua lại Range Resources bằng cổ phiếu với giá trị 13,8 tỷ USD và Crescent Energy mua tài sản Eagle Ford của Devon Energy với giá 4,2 tỷ USD.

Giao dịch tư nhân - Đại chúng và sức hút của Permian, Eagle Ford

Các thương vụ giữa doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp đại chúng chiếm khoảng 2/3 tổng giá trị M&A được công bố trong quý III/2026. Động lực chính đến từ việc các quỹ đầu tư tư nhân tranh thủ mức giá dầu cao để thoái vốn, trong khi các doanh nghiệp đại chúng tiếp tục tìm kiếm nguồn trữ lượng mới.

Bể Permian chiếm khoảng 1/3 tổng giá trị giao dịch được công bố trong quý, tiếp tục là khu vực có hoạt động M&A ổn định nhất tại Mỹ. Sức hút của Permian không chỉ nằm ở các mỏ đã được xác định rõ tiềm năng mà còn ở những tầng địa chất mới có khả năng mở rộng trữ lượng và sản lượng.

Trong khi đó, giá dầu cao cũng thúc đẩy hoạt động M&A tại bể Eagle Ford. Khu vực này đang hướng tới mức tổng giá trị giao dịch hằng năm cao nhất kể từ năm 2018.

EIR cho biết sức hấp dẫn của Eagle Ford còn đến từ tiềm năng khai thác bổ sung tại các khu vực đã phát triển trước đây. Các doanh nghiệp có thể khoan lại, hoàn thiện lại giếng cũ hoặc khoan giếng mới với công nghệ hiện đại để thu hồi thêm dầu.

Theo Andrew Dittmar, chuyên gia phân tích chính của EIR, khi nguồn trữ lượng suy giảm, các doanh nghiệp thăm dò và khai thác (E&P) đang tìm cách ứng dụng công nghệ và khai thác những tầng địa chất mới để gia tăng nguồn tài nguyên dầu khí. Những tiềm năng này ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong việc định giá và ra quyết định M&A.

M&A khí tự nhiên: Nhà đầu tư quốc tế tiếp tục mở rộng hiện diện

Dù giá khí tự nhiên Henry Hub ở mức thấp, hoạt động M&A trong lĩnh vực khí tự nhiên vẫn duy trì sức hút, đặc biệt đối với các nhà đầu tư quốc tế.

SOCAR, công ty dầu khí quốc gia Azerbaijan, mua cổ phần trong tài sản của Comstock Resources tại bể Haynesville. Theo EIR, các nhà đầu tư quốc tế đang ngày càng chiếm ưu thế trong hoạt động M&A tại khu vực này, nhờ nhu cầu tiếp cận nguồn khí Mỹ phục vụ xuất khẩu LNG.

Vị trí gần hành lang xuất khẩu LNG đang phát triển dọc vịnh Mỹ khiến Haynesville trở thành điểm đến ưu tiên. Tuy nhiên, giá tài sản cao và số lượng mục tiêu đầu tư còn hạn chế có thể khiến nhà đầu tư mở rộng sang các khu vực khác.

Một ví dụ là POSCO International (Hàn Quốc), khi lần đầu tham gia sở hữu tài sản thượng nguồn tại Mỹ thông qua việc mua các tài sản Marcellus không vận hành của Chord Energy tại Pennsylvania. Với những tài sản nằm xa bờ vịnh Mỹ, năng lực đường ống và các cam kết vận chuyển sẽ là yếu tố quan trọng để bảo đảm hiệu quả tiêu thụ khí.

Bên cạnh nhà đầu tư quốc tế, các doanh nghiệp Mỹ cũng đang đẩy mạnh hợp nhất trong lĩnh vực khí tự nhiên. Thương vụ EQT mua Range Resources trị giá 13,8 tỷ USD đánh dấu sự trở lại của các giao dịch hợp nhất quy mô lớn giữa những nhà khai thác khí đại chúng, kể từ thương vụ Chesapeake Energy sáp nhập Southwestern Energy đầu năm 2024.

Sau sáp nhập, EQT trở thành nhà khai thác khí tự nhiên lớn nhất Mỹ, với sản lượng vượt 9 tỷ feet khối tương đương mỗi ngày. Thương vụ giúp EQT bổ sung nguồn sản lượng giàu chất lỏng, tăng quy mô hoạt động và tận dụng hiệu quả hệ thống hạ tầng trung nguồn hiện có.

EIR đánh giá thương vụ chủ yếu hướng đến lợi thế quy mô, cộng hưởng vận hành và duy trì chi phí cung ứng khí thấp, đồng thời mở rộng khả năng đáp ứng nhu cầu khí trong khu vực và duy trì khoảng 15% mức độ tiếp xúc với thị trường LNG.

Triển vọng thời gian tới

EIR dự báo hoạt động M&A thượng nguồn Mỹ sẽ tiếp tục duy trì đà tăng nếu giá dầu ở mức cao.

Permian vẫn còn một số mục tiêu mua lại tiềm năng, trong khi các tầng địa chất mới tiếp tục thu hút nhà đầu tư. Williston có thể chứng kiến hoạt động giao dịch tăng trở lại sau một năm tương đối trầm lắng, khi các nhà đầu tư tư nhân tận dụng điều kiện thị trường thuận lợi để thoái vốn.

Tại Utica, mức độ hợp nhất còn thấp tạo dư địa cho các thương vụ sáp nhập lớn giữa các doanh nghiệp E&P Mỹ. Trong lĩnh vực khí tự nhiên, nhà đầu tư quốc tế nhiều khả năng tiếp tục tìm kiếm cơ hội tiếp cận nguồn khí Mỹ, trong khi các doanh nghiệp đại chúng đẩy mạnh hợp nhất và bán tài sản không cốt lõi.

Theo EIR, nguồn trữ lượng cốt lõi ngày càng thu hẹp sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động hợp nhất doanh nghiệp. Các công ty sở hữu trữ lượng chất lượng cao và có giá trị vốn hóa lớn có thể tận dụng cổ phiếu của mình để mở rộng quy mô thông qua M&A.

Trước đà tăng mạnh trong quý III/2026, thị trường M&A thượng nguồn dầu khí Mỹ từng trải qua giai đoạn suy giảm.

Trong quý II/2026, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt 9,1 tỷ USD, giảm 76% so với quý trước và 33% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức thấp thứ ba theo quý kể từ năm 2020. Tuy nhiên, hơn 40% giá trị công bố trong quý đến từ phiên đấu giá quyền thuê đất dầu khí tại New Mexico của Cục Quản lý đất đai Mỹ (BLM), mang về hơn 4 tỷ USD.

Trong quý III/2025, giá trị M&A cũng giảm xuống 9,7 tỷ USD, đánh dấu quý suy giảm thứ ba liên tiếp. Giá dầu thô duy trì ở mức thấp, khoảng 60-65 USD/thùng, khiến nhiều bên mua trì hoãn giao dịch, đặc biệt đối với các tài sản dầu khí tư nhân có tỷ trọng dầu cao.

Sự phục hồi trong quý III và tháng 10/2026 cho thấy giá dầu cao, nhu cầu khí tự nhiên dài hạn và xu hướng mở rộng trữ lượng đang trở thành những động lực chính thúc đẩy thị trường M&A thượng nguồn dầu khí Mỹ.

Nh.Thạch