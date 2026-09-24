Điều gì đang thay đổi cách người trẻ chọn xe tay côn đô thị?

Video: Ra mắt Yamaha Exciter 155 VVA – TCS thế hệ mới.

Trong nhịp sống đô thị ngày một đa dạng, việc lựa chọn một chiếc xe côn tay không chỉ dừng lại tại khả năng vận hành hay một diện mạo thể thao. Khi mỗi ngày có thể là một hành trình khác nhau, người dùng cũng kỳ vọng nhiều hơn ở một mẫu xe: đủ phấn khích khi cần bứt phá, nhưng đồng thời linh hoạt, thuận tiện và dễ thích nghi với những nhu cầu di chuyển thực tế. Đây cũng là xu hướng đang định hình thế hệ xe côn tay đô thị mới khi mà sự chủ động trong trải nghiệm và khả năng thích ứng trở thành điểm cộng không thể bỏ lỡ

Khi "chất" của xe côn tay không còn chỉ nằm ở tốc độ

Xe côn tay từ trước đến nay được yêu thích nhờ cảm giác lái chủ động, thiết kế thể thao và tinh thần chinh phục. Đối với nhiều người dùng, sức hút của dòng xe này còn đến từ khả năng trực tiếp làm chủ thao tác vận hành, từ việc sang số, tăng tốc cho đến cảm nhận phản hồi của xe trên từng cung đường. Tuy nhiên, nhu cầu di chuyển hiện đại đang thay đổi. Người dùng không chỉ chạy những cung đường dài hay tìm kiếm khả năng tăng tốc, mà còn sử dụng xe trong nhiều tình huống đô thị khác nhau.

Vừa mạnh mẽ và vừa thuận tiện là những tiêu chí mới của xe côn tay đô thị.

Vì vậy, tính “linh hoạt” đang trở thành một tiêu chí mới bên cạnh sức mạnh và thiết kế. Chiếc xe cần đủ mạnh khi cần bứt phá, nhưng cũng phải đủ thuận tiện để sử dụng hàng ngày. Nói cách khác, người dùng không nhất thiết phải lựa chọn giữa cảm giác lái thể thao và sự thuận tiện trong đời sống đô thị, mà kỳ vọng một mẫu xe có thể đáp ứng đồng thời cả hai nhu cầu. Từ đó, một chuẩn mực mới cho xe côn tay đô thị dần hình thành: thích ứng đa dạng và mang lại trải nghiệm sử dụng liền mạch. Và Yamaha Exciter 155 VVA – TCS là lời giải hoàn hảo cho bài toán côn tay đô thị mới ấy.

Yamaha Exciter 155 VVA – TCS: Bứt phá trải nghiệm, làm chủ mọi hành trình

Yamaha Exciter 155 VVA – TCS được chính thức ra mắt vào tháng 7/2026, nắm bắt những nhu cầu đang ngày càng được chú trọng trong phân khúc xe côn tay đô thị cao cấp. Mẫu xe mang đến trải nghiệm lái toàn diện, liền mạch nhưng vẫn giữ được cảm xúc thường chỉ thấy ở những dòng xe công suất lớn. Sự kết hợp giữa hiệu năng vận hành, thiết kế thể thao và các trang bị hỗ trợ hướng đến việc giúp người lái chủ động hơn trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau.

Yamaha Exciter mới được nâng công suất lên 18,5 PS và bổ sung hệ thống kiểm soát lực kéo TCS.

Xe sử dụng động cơ 155,1cc VVA, cho công suất 18,5 PS tại 9.500 vòng/phút. Công nghệ van biến thiên giúp xe tăng tốc mượt ở mọi dải tua. Bên cạnh đó, bánh răng dẫn động 48T mới góp phần tăng khả năng bứt tốc ở các cấp số cao, mang lại cảm giác vận hành phấn khích và phù hợp với tinh thần thể thao của mẫu xe côn tay hiện đại.

Bộ ly hợp A&S kết hợp hộp số 6 cấp giúp thao tác sang số nhẹ nhàng. Sự kết hợp này không chỉ hỗ trợ quá trình chuyển số mượt mà hơn, mà còn góp phần duy trì cảm giác kiểm soát liền mạch khi người lái liên tục thay đổi tốc độ và nhịp vận hành trong những hành trình khác nhau.

Diện mạo Yamaha Exciter 155 VVA – TCS sắc nét, mạnh mẽ, đậm tinh thần supersport.

Thiết kế khí động học với mặt nạ trước và kính chắn gió mới giúp tối ưu luồng không khí. Nhờ đó cho thấy sự ổn định khi di chuyển ở tốc độ cao, đồng thời duy trì diện mạo đậm chất supersport, thể hiện rõ định hướng thể thao trong thiết kế tổng thể.

Bộ khuếch âm thanh mới kết hợp hộp lọc gió dung tích lớn tạo ra âm thanh hút gió đặc trưng của dòng xe thể thao. Âm thanh này góp phần tăng thêm cảm xúc trong mỗi lần tăng ga, mang đến trải nghiệm lái giàu tính tương tác và gợi liên tưởng đến những mẫu mô tô phân khối lớn.

Bên cạnh thiết kế thể thao, Yamaha Exciter 155 VVA – TCS cũng sở hữu tiện ích thuận tiện cho mọi hành trình.

Không dừng lại ở hiệu năng vận hành, Yamaha cũng bổ sung nhiều tính năng tiện ích và kết nối trên mẫu xe mới. Xe sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số đa chức năng, hỗ trợ hiển thị thông tin vận hành theo thời gian thực. Kết nối thông minh Y-On thông qua SCCU hiển thị trực quan các thông tin vận hành. Màn hình cũng cho phép kết nối điện thoại để theo dõi hành trình, nhận thông báo cuộc gọi và tin nhắn, tạo nên sự kết nối liền mạch giữa người lái và xe.

Ngoài ra, xe được trang bị Smart Key trên Phiên bản Cao cấp, Phiên bản SP và Phiên bản Giới hạn, cổng sạc 12V và bình xăng dung tích 5,4 lít. Những trang bị này góp phần đáp ứng các nhu cầu thiết thực trong quá trình sử dụng, từ thao tác với xe, bổ sung năng lượng cho thiết bị cá nhân cho đến hỗ trợ những hành trình kéo dài hơn, giúp người lái có thể tập trung hơn vào việc điều khiển xe và tận hưởng hành trình, thay vì phải bận tâm quá nhiều đến những chi tiết phát sinh trong quá trình di chuyển.