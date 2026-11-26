Thời gian vừa qua, giá cà phê Arabica và Robusta được niêm yết trên các sở giao dịch quốc tế chính đã liên tiếp sụt giảm, riêng Robusta rơi về vùng thấp nhất trong 3 năm, đồng thời kéo giá nội địa Việt Nam (nước chiếm 90-95% sản lượng Robusta) lùi về vùng 70.000 - 72.000 đồng/kg, thấp nhất kể từ tháng 1/2024.

Xu hướng giá giảm có thể do thị trường bước vào chu kỳ dư thừa nguồn cung. Tuy nhiên, đi sâu vào các dữ liệu và sự kiện, đà giảm sâu vừa qua không thuần túy xuất phát từ cán cân cung cầu, mà còn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động tỷ giá sau cuộc bầu cử Tổng thống Brazil từ cuối tháng 10.

Áp lực kéo theo từ giá cà phê Arabica

Sau chiến thắng của ông Luiz Inácio Lula da Silva trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil ngày 25/10, đồng nội tệ Real của nước này chịu áp lực do lo ngại nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng. Tính đến 24/11, đồng tiền này đã mất giá khoảng 14,3% so với USD, thúc đẩy các nhà sản xuất Brazil gia tăng bán hàng xuất khẩu, qua đó tạo thêm áp lực lên giá cà phê Arabica và Robusta.

Trên thị trường kỳ hạn, các quỹ quản lý tiền tệ - nhóm đóng vai trò là lực đỡ cho giá cà phê - đã giảm mạnh vị thế mua ròng cà phê Arabica xuống còn 9.023 hợp đồng, đồng thời chuyển sang bán ròng Robusta với 21.164 hợp đồng, mức sâu nhất trong gần 4 năm.

Diễn biến giá cà phê và tỷ giá. Nguồn: MXV.

Biến động tỷ giá tại Brazil không chỉ tác động đến cà phê Arabica mà còn tạo áp lực lên Robusta thông qua tương quan giá giữa hai loại cà phê. Khi giá cà phê Arabica giảm mạnh, lợi thế giá tương đối của Robusta bị thu hẹp, khiến các nhà rang xay có thêm động lực điều chỉnh tỷ lệ phối trộn để tối ưu chi phí.

Bên cạnh đó, Brazil ngày càng gia tăng vai trò trong sản xuất Conilon (Robusta). Đồng nội tệ Real suy yếu vì vậy không chỉ thúc đẩy bán cà phê Arabica mà còn có thể khuyến khích các nhà sản xuất Brazil đẩy mạnh tiêu thụ Conilon, gia tăng cạnh tranh với nguồn cung Robusta từ Việt Nam.

Lượng cà phê Arabica chờ kiểm định trên sở ICE Mỹ.

Áp lực bán không chỉ thể hiện qua vị thế trên thị trường kỳ hạn mà còn qua lượng cà phê Brazil đưa vào hệ thống kho ICE (Intercontinental Exchange). Từ sau khi kết quả bầu cử được công bố đến ngày 24/11, lượng cà phê chờ kiểm định tại ICE US tăng từ 31.076 bao lên 236.582 bao, tương đương 661,3%. Lượng hàng gia tăng trong bối cảnh đồng Real suy yếu cho thấy các nhà sản xuất Brazil đang đẩy mạnh đưa cà phê vào hệ thống kho, qua đó làm tăng nguồn cung có khả năng giao nhận và gây sức ép lên giá Arabica.

Bên cạnh lượng cà phê đưa vào kho ICE, số liệu xuất khẩu trước đó cũng cho thấy nguồn cung từ hai nước sản xuất lớn đang gia tăng. Tại Brazil, xuất khẩu cà phê tháng 10 đạt 5,33 triệu bao, tăng 28,4% so với cùng kỳ và lập kỷ lục cao nhất từ năm 1990. Trong khi đó, tại Việt Nam, nguồn cung cũng bắt đầu gia tăng khi thị trường bước vào giai đoạn thu hoạch niên vụ 2026-2027. Theo số liệu Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê tháng 10 đạt 108.821 tấn, tăng 53,2% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu cà phê của Brazil và Việt Nam. Nguồn: MXV tổng hợp.

Hoạt động bán hàng gia tăng tại Brazil, nguồn cung vụ mới từ Việt Nam và các quỹ đầu cơ thu hẹp vị thế mua đã kéo giá cả Arabica lẫn Robusta đi xuống. Tính từ phiên giao dịch đầu tiên sau bầu cử đến ngày 24/11, giá Arabica giảm khoảng 13,5%, xuống còn 5.789 USD/tấn; trong khi Robusta mất 11,9%, lùi về 2.813 USD/tấn.

Mùa vụ không lý giải hết đà giảm của cà phê Robusta

Mặc dù giá cà phê Robusta chịu áp lực trong tháng 11 là diễn biến thường thấy khi Việt Nam bước vào cao điểm thu hoạch, nhưng mức giảm hiện tại vượt xa tương quan thông thường giữa sản lượng và giá qua các niên vụ.

Cụ thể, sản lượng niên vụ 2026-2027 được USDA dự báo chỉ tăng 2,5% so với niên vụ trước, trong khi giá Robusta tháng 11/2026 đã lùi về vùng 2.850-2.900 USD/tấn, thấp hơn khoảng 39-40% so với mức bình quân cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy yếu tố mùa vụ chưa đủ giải thích đà giảm, mà còn có sự cộng hưởng từ đồng Real Brazil suy yếu, các quỹ gia tăng vị thế bán và triển vọng nguồn cung cải thiện.

Sản lượng cà phê Việt Nam và giá Robusta trong tháng 11.

Bên cạnh áp lực nguồn cung, nhu cầu thu mua suy yếu cũng góp phần khiến giá cà phê thiếu lực hỗ trợ. Sau thời gian dài giá nguyên liệu duy trì ở mức cao, các nhà rang xay quốc tế có xu hướng thận trọng hơn trong việc bổ sung tồn kho, đồng thời trì hoãn các quyết định mua mới để chờ nguồn cung từ vụ thu hoạch mới tại Việt Nam và diễn biến giá có lợi hơn. Khi hoạt động thu mua chậm lại đúng thời điểm nguồn cung vụ mới gia tăng, áp lực tiêu thụ hàng hóa càng lớn và tạo thêm sức ép giảm giá.

Rủi ro nguồn cung Brazil chặn đà giảm giá?

Cho dù áp lực bán vẫn chi phối thị trường trong ngắn hạn nhưng diễn biến tỷ giá và những rủi ro về năng suất và chất lượng hạt tại các vùng trồng lại cho thấy giá cà phê khó có thể duy trì đà giảm kéo dài trong trung hạn.

Ngày 19/11, Ngân hàng Trung ương Brazil đã bán ra một tỷ USD để hỗ trợ đồng nội tệ - đánh dấu lần can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối đầu tiên kể từ năm 2024. Nếu đồng Real dần ổn định trở lại, lợi thế quy đổi tỷ giá của các nhà xuất khẩu Brazil sẽ thu hẹp, qua đó làm giảm động lực bán ra ở vùng giá thấp.

Với cà phê Arabica Brazil, dù sản lượng và xuất khẩu có thể tăng trong niên vụ hiện tại, chất lượng cà phê vẫn đối mặt với nhiều rủi ro. Tình trạng thiếu hụt carbohydrate dự trữ sau vụ trước, kết hợp với mưa lớn kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10, đã ảnh hưởng đến quá trình phân hóa mầm hoa và thụ phấn, khiến hoa nở không đồng đều, gia tăng hiện tượng quả non khô đen và đốt hoa không đậu quả.

Kết quả kiểm định cà phê Brazil trên sở ICE. Nguồn: MXV tổng hợp.

Những vấn đề về chất lượng cũng phần nào thể hiện qua kết quả kiểm định cà phê Brazil tại hệ thống kho ICE. Tính từ tháng 9 đến ngày 24/11, khoảng 569.566 bao cà phê Brazil đã được đưa đến ICE, trong đó 332.984 bao đã hoàn tất kiểm định. Đáng chú ý, lượng cà phê đạt chuẩn trong tháng 11 tăng gần 5 lần so với tháng 10, lên 132.238 bao.

Tuy nhiên, tỷ lệ hàng không đạt chuẩn vẫn ở mức cao, từ 27,6% trong tháng 9 lên 41,6% trong tháng 10 và 34% trong tháng 11. Điều này cho thấy dù tồn kho đạt chuẩn đang phục hồi, tỷ lệ hàng bị loại cao vẫn ảnh hưởng đến khả năng bổ sung nguồn cung giao nhận trong trung hạn.

Đối với cà phê Robusta Việt Nam, triển vọng vụ 2026-2027 cũng kém tích cực hơn kỳ vọng. Theo ghi nhận từ đại diện ngành cà phê tại Đắk Lắk, sản lượng thực tế có thể chỉ tương đương vụ trước do điều kiện thời tiết bất lợi. Tỷ lệ quả xanh còn cao và độ chín không đồng đều cùng với tình trạng nhiều vườn bung hoa sớm trước thời điểm thu hoạch chính 3-4 tháng, ngay trong nửa đầu tháng 11, làm gia tăng rủi ro đối với niên vụ 2027-2028.

Ở góc độ thị trường tài chính, việc các quỹ quản lý tiền tệ (Managed money) thu hẹp vị thế mua xuống mức thấp nhất trong nhiều năm khiến dư địa bán ra có thể dần thu hẹp. Nếu xuất hiện các yếu tố hỗ trợ đủ mạnh, việc các quỹ quay lại mở vị thế mua có thể thúc đẩy đà phục hồi của giá.

Minh Tâm