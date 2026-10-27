Điều gì đang giữ chân cổ phiếu HPG của Hoà Phát?

Kết phiên giao dịch ngày 27/10, HPG tăng 0,48% dừng tại 21.000 đồng/cp. Trong khi đó, xét ở các doanh nghiệp cùng ngành, NKG của CTCP Thép Nam Kim tăng 2,1% dừng tại 12.500 đồng/cp. HSG CTCP của Tập đoàn Hoa Sen tăng 0,9%; VGS của CTCP Ống thép Việt - Đức VG PIPE tăng 2,1%.

Sự chênh lệch thể hiện rõ hơn khi nhìn vào diễn biến giá trong một tháng qua. HSG tăng khoảng 11%, NKG tăng 24%, VGS tăng gần 23%, trong khi HPG chỉ tăng 1,69%.

Dữ liệu trên cho thấy, đà phục hồi của HPG tương đối chậm so với các cổ phiếu trong ngành. So với giai đoạn đầu năm HPG đang giảm 10%, như vậy nhà đầu tư lỡ mua HPG ở vùng giá cao, hiện vẫn chưa thể bù đắp khoản thua lỗ.

Cổ phiếu HPG hiện đang là cổ phiếu có lượng cổ phiếu niêm yết lớn với hơn 8,4 tỷ cổ phiếu lưu hành. Mỗi phiên trung bình trong tháng trên 18 triệu cổ phiếu được trao tay. Khối lượng giao dịch lớn giúp HPG sở hữu thanh khoản lớn lên tới hàng trăm tỷ đồng mỗi phiên.

Ảnh minh hoạ

Trong bối cảnh đầu tư công được đẩy mạnh, nhu cầu xây dựng tăng cao, cổ phiếu ngành thép sở hữu nhiều lợi thế. Dù vậy, diễn biến trên cho thấy kỳ vọng vĩ mô chưa chuyển hóa thành sức bật giá tương xứng trong giai đoạn vừa qua.

Hiện tại, HPG chưa công bố báo cáo hợp nhất quý 3, tuy nhiên kết quả các mảng kinh doanh của doanh nghiệp lại tương đối thuận lợi. Trong quý 3, sản lượng bán hàng thép xây dựng và thép cuộn chất lượng cao đạt hơn 1,3 triệu tấn, tăng 2% so với quý 2 và tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Phôi thép đạt 383.000 tấn, tăng 42% so với quý trước.

Thép cuộn cán nóng đạt trên 2 triệu tấn, tăng 8% so với quý 2 và 64% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thị trường xuất khẩu vươn tới 26 quốc gia, vùng lãnh thổ, đóng góp 24,6% sản lượng của doanh nghiệp.

Lũy kế 9 tháng, Hòa Phát sản xuất 10,7 triệu tấn thép thô, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng bán hàng HRC, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và phôi thép đạt 10,3 triệu tấn, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

Với mảng nông nghiệp, Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) lãi 948 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm, hoàn thành 94% kế hoạch năm. Trong đó, động lực chính đến từ chăn nuôi heo, tổng lượng xuất bán trong quý 3 đạt hơn 151.000 con, tăng 47% so với quý 2; sản lượng trứng gà đạt hơn 87 triệu quả, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2025 và hơn 1% so với quý 3.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, HPA hoàn thành lần lượt 70% kế hoạch doanh thu và 94% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Những số liệu này cho thấy nền tảng hoạt động của Hòa Phát vẫn có những điểm sáng. Hiện tại, HPG vẫn chưa công bố báo cáo quý 3. Dù vậy, động lực tăng trưởng của HPG được kỳ vọng đến từ tiêu thụ nội địa trong bối cảnh đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh; lực kéo từ sự hồi phục thị trường bất động sản khi các Luật Đất đai, Luật Nhà ở & Luật kinh doanh sẽ giúp tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho thị trường. Bên cạnh đó, nhiều dự án và các mảng kinh doanh khác được nhận định sẽ đóng góp tích cực doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tăng trưởng sản lượng chưa đủ để khẳng định lợi nhuận sẽ cải thiện tương ứng. Theo nhận định của VCBS, giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí vận chuyển và diễn biến giá thép sẽ quyết định một phần quan trọng đến biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Cụ thể, đồng yên Nhật tăng giá có thể khiến phế liệu nhập khẩu từ Nhật Bản trở nên đắt đỏ hơn khi quy đổi sang đồng Việt Nam, giá dầu diesel vượt 28.000 đồng/lít tạo áp lực lên chi phí vận chuyển đường bộ và đường thủy. Bên cạnh đó, chu kỳ giá thép và áp lực cạnh tranh tại các thị trường xuất khẩu hay nguy cơ bị điều tra chống bán phá giá có thể gia tăng sẽ là áp lực với HPG trong giai đoạn tới.