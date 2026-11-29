Tuần thăng trầm của đồng USD

Có thể nói tuần qua là một tuần đầy thăng trầm đối với đồng USD.

Theo đó, đồng USD đã bật tăng mạnh trong ngày đầu tuần (thứ Hai 23/11) sau khi Tập đoàn công nghệ Nvidia tuyên bố đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO. Đây là một cú đảo chiều đầy bất ngờ, diễn ra sau khi Huang từng từ chức vì những tiết lộ về các mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Động thái này đã khơi dậy sự hưng phấn đối với lĩnh vực AI, châm ngòi cho đợt tăng giá mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán, với việc giá trị vốn hoá thị trường của Nvidia đã tăng thêm khoảng 950 tỷ USD chỉ trong một đêm.

“Thật khó để khẳng định sự trở lại của Jensen Huang trong vai trò CEO Nvidia có ý nghĩa gì đối với toàn bộ cơn sốt đầu tư AI. Tuy nhiên, nhìn vào diễn biến thị trường chứng khoán, có vẻ như các nhà đầu tư rất hào hứng với sự trở lại này, và thị trường đang đặt niềm tin trở lại vào câu chuyện về AI”, Carol Kong - Chiến lược gia tiền tệ tại Commonwealth Bank of Australia nhận định.

Theo chuyên gia này, việc Huang quay trở lại vị trí CEO của Nvidia được xem như “là một tín hiệu tích cực cho câu chuyện về AI – vốn là trụ cột quan trọng trong luận điểm về sự vượt trội của nền kinh tế Mỹ, yếu tố từng hỗ trợ cho sức mạnh của đồng USD”.

Hệ quả là Chỉ số USD Index – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt – bật tăng mạnh trong ngày thứ Hai, có thời điểm đã tăng lên cao nhất trong 20 tháng là 104,50 điểm.

Tuy nhiên đồng bạc xanh lại quay đầu giảm mạnh trở lại trong hai ngày sau đó, đánh mất toàn bộ những thành quả đạt được trong ngày thứ Hai, với việc chỉ số USD Index đã khép lại ngày thứ Tư (25/11) ở mức 103,82, ngang bằng với mức giá đóng cửa cuối tuần trước.

Sự suy yếu của đồng USD diễn ra ngay cả khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất dâng cao sau khi báo cáo của Cục Kinh tế kỹ thuật thuộc Bộ Thương mại Mỹ được công bố cho thấy, lạm phát tại Mỹ tiếp tục nóng lên với việc chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cơ bản - thươc đo lạm phát ưa thích của Fed - tăng tốc lên 3,2% trong tháng 10 từ mức 3,1% của tháng 10.

Nguyên nhân khiên đồng USD suy yếu là do đà tăng mạnh mẽ của các cổ phiếu AI – vốn được thúc đẩy bởi thông tin Jensen Huang trở lại vị trí CEO của Nvidia – bắt đầu hạ nhiệt.

Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cũng đặt câu hỏi liệu đồng bạc xanh có đang tăng quá nhanh và quá xa hay không. Lý do là đồng tiền này thời gian qua được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất khi tăng trưởng kinh tế vẫn duy trì mạnh mẽ và lạm phát vẫn ở mức cao, vượt xa mục tiêu 2% của Fed.

Tuy nhiên, theo Elias Haddad - Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại Brown Brothers Harriman, “lợi thế tăng trưởng của Mỹ so với khu vực đồng euro, Vương quốc Anh và Nhật Bản đã thu hẹp hơn nữa trong tháng 11”, điều này có thể gây áp lực lên đồng đôla.

Sau khi chỉ biến động trong biên độ hẹp trong ngày thứ Năm (26/11) do nhiều thị trường đóng cửa nghỉ Lễ Tạ ơn, đồng USD lại phục hồi trở lại trong ngày cuối tuần (thứ Sáu 27/11) khi các nhà đầu tư quay trở lại sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn và đổ xô vào các cổ phiếu liên quan đến AI – nhóm vốn đã chịu nhiều tổn thất trong mấy ngày trước đó.

“Sự phục hồi nhờ hoạt động mua vào khi giá giảm ở nhóm cổ phiếu công nghệ đang thúc đẩy tâm lý ưa chuộng rủi ro trên khắp các thị trường”, Elias Haddad của Brown Brothers Harriman cho biết.

Theo đó, chỉ số USD Index đã khép lại tuần qua ở mức 104,04, tương đương tăng 0,25% trong ngày cuối tuần và cũng tăng chừng đó trong tuần qua.

Fed và cổ phiếu AI tiếp tục chi phối

Theo các nhà phân tích, diễn biến của đồng USD trong tuần tới vẫn rất khó lượng và đang chịu sự chi phối chủ yếu bởi biến động của thị trường chứng khoán liên quan đến AI. Bởi ngay cả kỳ vọng Fed tăng lãi suất cũng đang chịu ảnh hưởng khá lớn bởi làn sóng đầu tư vào AI.

“Thị trường ngoại hối đã bớt tập trung vào thị trường năng lượng và chuyển sự chú ý sang thị trường chứng khoán”, Daragh Maher, trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản kỹ thuật số kiêm chiến lược gia cấp cao về ngoại hối tại HSBC nhận định.

Tuy nhiên theo chuyên gia này, điều đó cũng gây ra không ít khó khăn. Đồng USD thường được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động, nhưng đồng tiền này cũng nhạy cảm với các dòng vốn đổ vào lĩnh vực AI, khiến việc phân tích các biến động thị trường đôi khi trở nên khó khăn.

“Cùng một tín hiệu từ thị trường chứng khoán có thể dẫn đến những phản ứng hoàn toàn khác biệt trên thị trường ngoại hối”, Daragh Maher nói thêm.

Quả vậy, với vai trò là tài sản an toàn, đồng USD thường có xu hướng tăng giá mỗi khi tâm lý lo ngại rủi ro xuất hiện, dẫn tới làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán. Thế nhưng những biến động gần đây trên thị trường chứng khoán làm dấy lên lo ngại về việc Fed có thể thắt chặt chính sách đến mức nào mà không gây tổn hại cho nền kinh tế.

Bên cạnh đó, làn sóng đầu tư vào lĩnh vực AI đã thúc đẩy đồng USD bằng cách thu hút vốn vào Mỹ và nâng cao kỳ vọng về tăng trưởng. Vì thế làn sóng bán tháo cổ phiếu AI sẽ tạo áp lực lớn đến đồng USD. Chưa kể, việc bán tháo các cổ phiếu AI còn ảnh hưởng tới đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ, tới kỳ vọng Fed tăng lãi suất…

Trong khi đó, giới chuyên môn cũng đang đặt câu hỏi, liệu việc ông Huang trở lại vị trí CEO của Nvidia có thể mang lại sự khởi sắc cho các cổ phiếu công nghệ trong bao lâu. Nhất là khi các biện pháp kiểm soát đầu tư vào lĩnh vực này được dự báo sẽ chặt chẽ hơn sau chiến thắng của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ mới đây.

Về kỳ vọng Fed tăng lãi suất, theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đang dự báo xác suất 99% về một đợt tăng lãi suất vào tháng 12. Theo các nhà phân tích, kỳ vọng này vẫn tiếp tục nâng đỡ đồng USD trong ngắn hạn. Tuy nhiên, lộ trình lãi suất sau đó của Fed thế nào mới là yếu tố quyết định.

Mặc dù hiện nhiều công ty môi giới toàn cầu đang dự báo Fed sẽ tăng lãi suất tại 3 cuộc họp liên tiếp vào tháng 12 và tháng 1, tháng 3 năm tới. Tuy nhiên kỳ vọng vẫn chỉ là kỳ vọng và nó có thể thay đổi nếu lạm phát giảm hoặc làn sóng đầu tư vào AI – yếu tố đang hỗ trợ tích cực cho đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ - chững lại.

Các dữ liệu quan trọng sẽ được công bố vào tuần tới, bao gồm báo cáo việc làm tháng 11 của Mỹ, sẽ là cơ sở để đánh giá thêm về định hướng chính sách của Fed.