Điều gì chờ đợi Manchester City sau khi bị tố vi phạm 114 trên 115 cáo buộc?

Để hiểu tường tận vì sao Manchester City lại rơi vào hoàn cảnh này, chúng ta cần phải biết được bức tranh toàn cảnh xuất phát từ quyết định của Premier League, bởi nếu như nửa xanh thành Manchester thực sự bị tuyên là có tội, cán cân kinh tế và sức mạnh của Premier League sẽ đứng trước một bước ngoặt rất lớn, mà người hâm mộ bình thường khó có thể hình dung.

Manchester City đang đối mặt với một cuộc chiến pháp lý kéo dài (ảnh: Premier League)

Các cáo buộc chống lại Man City bắt nguồn từ một loạt email được trang web Football Leaks phát hiện và tạp chí Der Spiegel của Đức công bố vào năm 2018. Nội dung email bao gồm các cuộc trao đổi giữa các Giám đốc điều hành cấp cao của Man City, nhằm che giấu số tiền tài trợ thực sự. Dù vậy, The Citizens đã liên tục phủ nhận tính xác thực của các email bị rò rỉ.

Tài liệu từ Football Leaks là cơ sở cho hành động của UEFA nhằm chống lại Man City. UEFA từng tuyên bố, Man City có vi phạm và áp dụng lệnh cấm tham dự Champions League trong 2 năm. Sau đó quyết định của UEFA bị Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) hủy bỏ, vì cáo buộc đã hết thời hạn theo luật giới hạn 5 năm của UEFA.

Tuy nhiên, khác với UEFA, Premier League không có luật giới hạn 5 năm, và vào tháng 12/2018, giải đấu danh giá nhất xứ sở sương mù đã bắt đầu điều tra “The Citizens”. Sau đó, văn bản cáo buộc Man City vi phạm 115 quy định tài chính đã được đưa ra, theo Mục W trong quy định của Giải đấu vào tháng 2/2023. Hồ sơ được chuyển cho Ủy ban độc lập của Ngoại hạng Anh xử lý, dẫn đến một phiên điều trần kéo dài 42 ngày vào năm 2024.

Theo Ủy ban độc lập Ngoại hạng Anh, nguyên nhân khiến thời gian ra quyết định bị kéo dài, do quyết định được đưa ra không chỉ dựa trên các tài liệu thu tập được từ phiên điều trần, mà còn đến từ lời khai của các nhân chứng cũng như các chuyên gia tại phiên điều trần. Mà số lượng lời khai thu thập được có thể lên tới 7.000 trang, cùng với các văn bản được trình bày cực kì chi tiết tới từ các bên liên quan về những bằng chứng, và rất nhiều vấn đề mà Ủy ban độc lập của Premier League phải xử lý trong quá trình tố tụng.

Ngay sau khi giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh đưa ra thông cáo, phía Manchester City cũng đã có những động thái đáp trả mạnh mẽ. Đội bóng chủ sân Etihad khẳng định sở hữu những bằng chứng, mà họ cho là không thể bác bỏ để chứng minh CLB không vi phạm các quy định. Chủ tịch Man City, ông Khaldoon Al Mubarak, đưa ra tuyên bố trên trang web chính thức của CLB, khẳng định đội bóng vô tội và giải thích rằng quá trình này vẫn còn “một chặng đường dài”. Đây là tuyên bố chính thức thứ hai của Man City kể từ khi thông tin về phán quyết dự kiến có tội xuất hiện. Tuyên bố đầu tiên cũng thừa nhận rằng, “quy trình vẫn đang diễn ra và còn những nội dung quan trọng cần được hoàn tất”.

Một trong những trọng tâm trong lập luận của Man City được cho là nguồn gốc của các khoản tài trợ bị Premier League xem là không hợp lệ. CLB tin rằng những doanh nghiệp tài trợ liên quan thuộc Chính phủ Abu Dhabi, chứ không phải chủ sở hữu Abu Dhabi United Group (ADUG), qua đó có thể bác bỏ kết luận cho rằng, Man City đã sử dụng nguồn tiền của chủ sở hữu dưới hình thức tài trợ.

Đội chủ sân Etihad đối mặt với một tương lai ảm đạm nếu như không thể kháng cáo thành công (ảnh: Premier League)

Nếu như không thể kháng cáo thành công, nửa xanh thành Manchester sẽ phải đối mặt với một tương lai vô cùng ảm đạm. Theo quy định khoản W của Premier League, các án phạt gồm khiển trách, phạt tiền, trừ điểm hoặc thậm chí loại khỏi giải. Ủy ban cũng có thể kết hợp nhiều hình thức xử phạt hoặc đưa ra biện pháp khác, miễn hình phạt được xem là tương xứng với mức độ vi phạm.

Việc trừ điểm có thể được áp dụng ở thời điểm ra quyết định hoặc hồi tố, qua đó về lý thuyết có thể ảnh hưởng đến kết quả các mùa giải trước. Cuộc chiến pháp lý này có thể kéo dài nhiều năm. Theo Fred Snowball, đối tác hãng luật Macfarlanes, quy định cho phép Man City trước tiên kháng cáo, sau đó trong một số trường hợp có thể tiếp tục đưa tranh chấp ra trọng tài. Xa hơn nữa, vụ việc cũng có thể được đưa ra tòa án Anh.

Vì thế, dù vòng kháng cáo đầu tiên có thể hoàn tất trong vài tháng, việc giải quyết toàn bộ vụ án cùng các tranh chấp phát sinh có thể mất nhiều năm. Nếu kháng cáo ban đầu thất bại, quyết định của hội đồng kháng cáo về nguyên tắc là chung thẩm...