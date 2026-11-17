Lịch sử có thể xem đây là bước ngoặt của ngành AI, khi sự bùng nổ công nghệ bước sang giai đoạn đề cao trách nhiệm giải trình. Các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn, còn lãnh đạo không thể đứng ngoài trách nhiệm đối với những quyết định và hành động của mình. Ảnh: Bloomberg.

Chiến dịch kêu gọi đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia đã thu hút gần 180.000 chữ ký, với sự tham gia của Elon Musk, nhiều nhân viên và cổ đông.

Tuy nhiên, điều này sẽ vấp phải nhiều trở ngại đáng kể, CNBC nhận định.

Những lo ngại về quản trị doanh nghiệp

Hội đồng quản trị Nvidia đã chấp thuận đơn từ chức của Huang và bổ nhiệm một CEO tạm quyền. Nếu đảo ngược quyết định này chỉ sau vài ngày, Nvidia có thể phải đối mặt với những câu hỏi về tính độc lập và nhất quán trong quy trình quản trị doanh nghiệp.

Các thành viên hội đồng quản trị sẽ phải giải thích vì sao những yếu tố từng dẫn đến quyết định từ chức nay không còn là trở ngại đối với việc Huang tiếp tục lãnh đạo công ty. Họ cũng có thể phải chứng minh rằng cuộc điều tra độc lập, nếu có, đã được tiến hành mà không chịu bất kỳ sự can thiệp nào.

Việc đưa Huang trở lại mà không có một quy trình rõ ràng có thể khiến các nhà đầu tư tổ chức lo ngại, ngay cả khi các nhà đầu tư cá nhân ban đầu hoan nghênh thông tin này. Hội đồng quản trị Nvidia phải cân nhắc giữa giá trị chiến lược mà Huang mang lại và nguy cơ khiến công ty bị nhìn nhận là không đủ khả năng thực thi các tiêu chuẩn quản trị của chính mình.

Jensen Huang thông báo từ chức CEO Nvidia hôm 12/11.

Anthony Scaramucci, nhà sáng lập công ty quản lý đầu tư thay thế SkyBridge, từng giữ chức giám đốc truyền thông Nhà Trắng, bác bỏ khả năng Huang trở lại vị trí CEO.

Ông cho rằng các cuộc điều tra liên quan đến Huang là trở ngại mà một chiến dịch vận động công khai không thể giải quyết.

“Những ông trùm công nghệ muốn Jensen trở lại. Điều đó sẽ không xảy ra”, Scaramucci viết trên mạng xã hội X. Ông lập luận rằng hội đồng quản trị Nvidia không thể tái bổ nhiệm một CEO khi những hành vi của người này vẫn đang bị điều tra.

Trong bài đăng khác, Scaramucci bác bỏ việc so sánh trường hợp của Huang với CEO OpenAI Sam Altman, người trở lại công ty chỉ vài ngày sau khi bị bãi nhiệm vào năm 2023.

Altman bị bãi nhiệm do bất đồng nội bộ về quản trị doanh nghiệp, trong khi Huang đang đối mặt với các cuộc điều tra về hành vi của mình. Điều này khiến khả năng hội đồng quản trị nhanh chóng đảo ngược quyết định trở nên khó khăn hơn nhiều.

Áp lực về an ninh quốc gia và kiểm soát xuất khẩu

Nvidia nằm ở trung tâm cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Các bộ xử lý tiên tiến nhất của công ty chịu sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ theo biện pháp hạn chế xuất khẩu.

Do đó, tranh cãi xoay quanh việc Huang rời vị trí CEO không chỉ được xem xét dưới góc độ cá nhân hay quản trị doanh nghiệp, mà còn có thể liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia và tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu.

Theo Bloomberg, hôm 15/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công khai kêu gọi hội đồng quản trị Nvidia tìm kiếm ứng viên bên ngoài để thay thế Huang.

“Với những gì đang diễn ra bên trong công ty, họ cần một sự thay đổi mạnh mẽ”, ông nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

Ông yêu cầu tập đoàn Nvidia làm rõ nghi vấn sử dụng các công ty trung gian để né tránh quy định kiểm soát xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhấn mạnh cần làm rõ trách nhiệm của Nvidia trong việc tuân thủ các biện pháp hạn chế xuất khẩu công nghệ, thay vì chỉ tập trung vào những bê bối đời tư liên quan đến cựu CEO Jensen Huang.

Theo ông, Nvidia cần chứng minh tập đoàn có xây dựng được văn hóa tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ hay không, đặc biệt trong hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc.

“Tôi muốn tiếp tục đặt câu hỏi về văn hóa tại Nvidia, liệu công ty có đang thúc đẩy những thương vụ có dấu hiệu bất hợp pháp nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận hay không? Tôi nghĩ chúng ta cần có câu trả lời từ hội đồng quản trị và các luật sư độc lập trong vòng 10 ngày tới”, ông nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

Ý kiến trái chiều

Các nhóm chat ở Thung lũng Silicon cũng đang sôi sục vì bê bối của Huang, theo Wall Street Journal.

Sáng 12/11, sau khi Huang từ chức, các nhóm trò chuyện của Tara Sharp - cựu giám đốc điều hành của Google và là người sáng lập một công ty khởi nghiệp về AI - với những nữ lãnh đạo khác trong ngành công nghệ liên tục nhận được tin nhắn.

Các đồng nghiệp của cô bày tỏ sự phẫn nộ và thất vọng khi một số lãnh đạo nam trong ngành vẫn lợi dụng quyền lực để theo đuổi quan hệ tình cảm với nhân viên cấp dưới. Ngoài hai phụ nữ được đồn đoán trước đó là Alice Huang và Kimberly Powell, cựu CEO Nvidia được cho là từng có quan hệ tình cảm thân mật với một nhân viên khác tại công ty. Reuters không tiết lộ danh tính nhân viên thứ hai này.

Bê bối tình ái của Jensen Huang liên quan đến hai phụ nữ là Alice Huang và Kimberly Powell.

Những người phụ nữ trong nhóm chat cũng cảm thấy vỡ mộng vì Huang từng xây dựng hình ảnh một người đáng tin cậy. Lee chia sẻ: “Có rất nhiều sự thất vọng. Mọi người nói: ‘Ngay cả Jensen cũng vậy sao?’”.

Một số lãnh đạo doanh nghiệp dường như đồng tình với việc Huang rời vị trí. Cựu CEO Goldman Sachs Group Lloyd Blankfein đăng trên mạng xã hội X: “Như De Gaulle từng nói: ‘Nghĩa trang đầy những người đàn ông từng được cho là không thể thay thế’”.

Aileen Lee, nhà đầu tư tại Cowboy Ventures, có phần hoài nghi hơn về lý do nhiều người kêu gọi Huang trở lại.

“Jensen đã giúp rất nhiều người kiếm được khoản tiền lớn và họ muốn ông tiếp tục làm điều đó. Thật đáng chú ý khi dường như mọi người đang đối xử với Jensen khác với cách họ phản ứng trước những cáo buộc sai phạm khác”, bà nói.

Khoảnh khắc CEO Nvidia Jensen Huang hôn má Alice Huang Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Jensen Huang và Alice Huang hôn nhẹ lên má nhau sau bữa tối cùng các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 5/2025. Sau đó, hai người cùng lên một chiếc xe và rời đi.

Minh An