Điều gì ẩn chứa đằng sau chiếc 'bụng bia' của 'nam thần' Leonardo DiCaprio

Vóc dáng gần đây của 'ngôi sao' Hollywood Leonardo DiCaprio đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng. Khi những hình ảnh cho thấy nam diễn viên xuất hiện với phần bụng mỡ đặc trưng của đàn ông trung niên khác hẳn với thân hình săn chắc, cơ bắp trước đây một số người thậm chí đã bày tỏ lo ngại về sức khỏe của anh. Đặc biệt bức ảnh chụp DiCaprio khi anh đến thăm một bãi biển trên đảo Lanai (Hawaii) cùng bạn gái, người mẫu Ý Vittoria Ceretti vào ngày 17/10 (giờ địa phương) lại lần nữa 'thổi bùng' lên cuộc tranh luận sôi nổi.

DiCaprio để lộ phần thân trên khi đang tận hưởng thời gian dưới nước. Trái ngược với vóc dáng săn chắc của Ceretti, anh để lộ phần mỡ thừa khá rõ ở vùng bụng. Sau khi bức ảnh được công bố, đã có nhiều phản ứng khác nhau về vóc dáng của DiCaprio. Fox News đã thảo luận về các vấn đề sức khỏe liên quan đến kiểu hình thể "dad bod" (tạm dịch: "dáng người kiểu ông bố"), một thuật ngữ mô tả vóc dáng của những người đàn ông trung niên có phần bụng nhô ra và thân hình đầy đặn hơn, giống như DiCaprio trong bức ảnh này. Fox News lưu ý rằng, mặc dù "không thể đánh giá sức khỏe của một người chỉ dựa vào vẻ bề ngoài", nhưng sự tích tụ mỡ nội tạng, loại mỡ nằm xung quanh các cơ quan trong ổ bụng lại làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý, bao gồm bệnh tim và tiểu đường.

Có nhiều yếu tố góp phần làm tăng lượng mỡ bụng. Khi con người già đi, mức độ hoạt động thể chất thường giảm xuống và khối lượng cơ bắp cũng suy giảm. Nếu lượng calo nạp vào vượt quá năng lượng tiêu hao, cơ thể sẽ bắt đầu tích trữ mỡ. Do đó, việc kiểm soát cả thói quen ăn uống lẫn chế độ tập luyện quan trọng hơn nhiều so với việc chỉ tập trung vào mục tiêu giảm cân.

Cleveland Clinic giải thích rằng, dư thừa mỡ nội tạng có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, nồng độ cholesterol cao và lượng đường trong máu cao, cũng như dẫn đến các biến cố sức khỏe nghiêm trọng như đau tim, đột quỵ và tiểu đường típ 2. Viện Quốc gia về Bệnh Tiểu đường, Tiêu hóa và Bệnh thận Hoa Kỳ (NIDDK) cũng lưu ý rằng đối với nam giới, vòng eo vượt quá 40 inch (khoảng 101,6 cm) có thể làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe liên quan đến béo phì.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyến nghị người trưởng thành nên dành ít nhất 150 phút mỗi tuần cho các hoạt động aerobic cường độ vừa phải, kết hợp với các bài tập tăng cường cơ bắp, ít nhất hai ngày mỗi tuần. Việc kết hợp các hoạt động aerobic như đi bộ hoặc đạp xe với các bài tập rèn luyện sức mạnh như squat (đứng lên ngồi xuống) và chống đẩy có thể giúp kiểm soát lượng mỡ trong cơ thể và duy trì khối lượng cơ bắp.