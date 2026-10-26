Điều dưỡng trong thời đại công nghệ số

Điều dưỡng cùng bác sĩ thăm khám người bệnh tại phòng bệnh, cập nhật thông tin và lưu trữ kết quả thăm khám trên bệnh án điện tử bằng iPad.

7 giờ sáng tại khoa Nội III, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, điều dưỡng Nguyễn Văn Tài bắt đầu những công việc quen thuộc: kiểm tra thông tin bệnh nhân trên hồ sơ bệnh án điện tử, thăm hỏi tình trạng sức khỏe, theo dõi các chỉ số và hướng dẫn người bệnh thực hiện những yêu cầu trong quá trình điều trị...

“Trước đây, khi chưa triển khai bệnh án điện tử, chúng tôi phải dành khá nhiều thời gian cho việc ghi chép hồ sơ, tổng hợp thông tin và hoàn thiện các thủ tục chuyên môn. Bây giờ, nhờ ứng dụng công nghệ số, việc cập nhật, tra cứu thông tin người bệnh thuận tiện hơn, các thao tác cũng nhanh chóng hơn. Vì vậy, chúng tôi có thêm thời gian để theo dõi sát tình trạng sức khỏe, hỏi han, động viên và hướng dẫn người bệnh trong quá trình điều trị”, điều dưỡng Nguyễn Văn Tài chia sẻ.

Điều dưỡng Nguyễn Văn Tài, khoa Nội III, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa hỗ trợ bệnh nhân.

Tại các khoa điều trị nội trú của các bệnh viện, công việc của điều dưỡng là theo dõi diễn biến sức khỏe, ghi nhận các chỉ số, cập nhật thông tin chăm sóc, thực hiện y lệnh và bàn giao đầy đủ tình trạng người bệnh giữa các ca trực.

Trước đây, nhiều nội dung phải được ghi chép thủ công trên hồ sơ, sổ theo dõi và các biểu mẫu khác nhau. Sau mỗi lượt chăm sóc, điều dưỡng lại dành thời gian hoàn thiện thông tin, tổng hợp diễn biến và chuẩn bị cho công việc tiếp theo. Với số lượng người bệnh đông, khối lượng ghi chép có thể chiếm một phần đáng kể thời gian trong ca trực.

Hiện nay, cùng với quá trình chuyển đổi số tại các cơ sở y tế, việc ứng dụng phần mềm quản lý bệnh viện và bệnh án điện tử đang từng bước thay đổi quy trình này. Chỉ với những thao tác trên máy tính, điều dưỡng có thể tra cứu thông tin bệnh án, cập nhật diễn biến sức khỏe, theo dõi quá trình sử dụng thuốc và ghi nhận các hoạt động chăm sóc. Việc số hóa quy trình không chỉ giúp giảm thời gian ghi chép, hạn chế sai sót trong quá trình trao đổi thông tin mà còn tạo điều kiện để người điều dưỡng dành nhiều thời gian hơn cho người bệnh.

Việc số hóa quy trình tạo điều kiện để điều dưỡng dành nhiều thời gian hơn cho người bệnh.

Thạc sĩ Dương Văn Minh, Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: “Chuyển đổi số đang làm thay đổi phương thức tổ chức và quản lý công việc điều dưỡng. Vì vậy, bên cạnh nâng cao trình độ chuyên môn, chúng tôi chú trọng hướng dẫn nhân viên sử dụng phần mềm, cập nhật dữ liệu đầy đủ, đúng quy trình và phối hợp tốt giữa các vị trí công tác. Mục tiêu cuối cùng không phải chỉ là số hóa hồ sơ, mà là nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo đảm an toàn và mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh”.

Điều dưỡng tại Đơn nguyên Tâm bệnh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình chăm sóc, điều trị bệnh.

Dẫu công nghệ đã hiện diện trong nhiều khâu của hoạt động khám, chữa bệnh, vẫn có những công việc không thể thay thế bằng máy móc. Đó là sự kiên nhẫn khi chăm sóc người bệnh, lời động viên dành cho người đang lo lắng, sự ân cần với người cao tuổi hay những cử chỉ sẻ chia giúp bệnh nhân vững tin hơn trong hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Bà Nguyễn Thị Minh, xã Hoằng Lộc, bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, chúng tôi nhận được sự chăm sóc rất chu đáo của các điều dưỡng. Không chỉ cấp phát, hướng dẫn sử dụng thuốc, theo dõi sức khỏe, các điều dưỡng còn thường xuyên hỏi han và động viên người bệnh. Những lúc đau đớn, mệt mỏi, chỉ một lời hỏi thăm hay sự giúp đỡ kịp thời cũng khiến chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn.”

Điều dưỡng Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Hà Trung hỗ trợ sản phụ làm thủ tục đăng ký khai sinh, thường trú và thẻ bảo hiểm y tế ngay tại khoa điều trị.

Ngày Điều dưỡng Việt Nam 26/10 là dịp để tri ân những người đang ngày đêm âm thầm chăm sóc, nâng đỡ người bệnh trên hành trình tìm lại sức khỏe. Trong thời đại công nghệ số, người điều dưỡng đang từng bước đổi mới phương thức làm việc, chủ động tiếp cận tri thức và làm chủ những công cụ hiện đại để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành Y tế. Nhưng dù công nghệ có phát triển đến đâu, giá trị của nghề điều dưỡng vẫn bắt nguồn từ sự tận tâm, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm. Bởi đằng sau mỗi dữ liệu được cập nhật, mỗi quy trình được số hóa và mỗi tiến bộ của y học, điều người bệnh cần vẫn là sự chăm sóc an toàn, chu đáo và sẻ chia.