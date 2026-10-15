Điều dưỡng luôn 'kề vai sát cánh', đồng hành cùng sự sống của người bệnh

Ngày 15/10, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức Hội thảo khoa học Điều dưỡng năm 2026 với chủ đề: "An toàn trong thực hành chăm sóc người bệnh". Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày thành lập Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam (26/10/1990 – 26/10/2026).

Trong bối cảnh y học hiện đại ngày càng hướng tới chăm sóc sức khỏe chủ động, toàn diện và liên tục, vai trò của đội ngũ điều dưỡng không chỉ dừng lại ở việc thực hiện các kỹ thuật chăm sóc mà còn gắn liền với bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng điều trị.

Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Thái Giang - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Chủ tịch Hội đồng Điều dưỡng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: N.Phương

Là lực lượng trực tiếp đồng hành cùng người bệnh trong suốt quá trình điều trị, điều dưỡng đảm nhiệm nhiều công việc quan trọng, từ theo dõi diễn biến sức khỏe, thực hiện các kỹ thuật chăm sóc, giáo dục sức khỏe đến hỗ trợ phục hồi sau điều trị. Đồng thời, điều dưỡng còn là cầu nối giữa bác sĩ, người bệnh và gia đình, góp phần bảo đảm quá trình chăm sóc được liên tục, hiệu quả.

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Thái Giang - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Chủ tịch Hội đồng Điều dưỡng nhấn mạnh, trong hệ thống y tế, đội ngũ điều dưỡng là lực lượng nòng cốt, chiếm số lượng đông đảo nhất, trực tiếp kề vai sát cánh và đồng hành cùng sự sống của người bệnh 24/7.

"Nếu như bác sĩ đưa ra phác đồ chẩn đoán và điều trị chính xác, thì điều dưỡng chính là người hiện thực hóa phác đồ đó bằng sự tận tụy, tỉ mỉ, kỹ năng lâm sàng thành thạo và lòng nhân ái. Chính sự an toàn, niềm tin và sự hài lòng của người bệnh là thước đo giá trị cao nhất cho chất lượng chăm sóc của người điều dưỡng Bệnh viện 108", Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Thái Giang nói.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự hội thảo. Ảnh: N.Phương

Với mục tiêu lấy an toàn người bệnh làm trung tâm, hội thảo tập trung cập nhật những tiến bộ y khoa quốc tế, đồng thời chia sẻ các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn được đúc kết từ hoạt động chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Thông qua trao đổi chuyên môn, các chuyên gia hướng tới việc nâng cao năng lực thực hành điều dưỡng, chuẩn hóa quy trình chăm sóc, tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn và giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố y khoa. Đây cũng là dịp thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong công tác điều dưỡng.

Điểm đáng chú ý, hội thảo được tổ chức với các phần trình bày hoàn toàn bằng tiếng Anh, quy tụ nhiều báo cáo chuyên môn có tính thực tiễn của các báo cáo viên trong và ngoài nước. Các nội dung khoa học tập trung vào những vấn đề thiết thực trong chăm sóc người bệnh, đặc biệt là an toàn trong thực hiện kỹ thuật xâm lấn, phòng ngừa nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh hồi sức và đánh giá sức khỏe tâm thần sau ghép tạng.

Các báo cáo cho thấy phạm vi thực hành điều dưỡng ngày càng đa dạng. Ảnh: N.Phương

Một số báo cáo điển hình như: Ứng dụng lâm sàng của catheter tĩnh mạch trung tâm đặt từ ngoại vi và lợi ích đối với an toàn người bệnh; Hệ thống tiêm truyền kín - Xu hướng toàn cầu trong phòng ngừa nhiễm khuẩn và bảo vệ nhân viên y tế; Hiệu quả của việc hút dịch trên bóng chèn khí quản ở bệnh nhân thở máy tại Khoa Hồi sức truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Đánh giá lo âu, trầm cảm và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân sau ghép gan tại Việt Nam; Phòng ngừa viêm phổi liên quan đến máy thở và vai trò của điều dưỡng…

Các báo cáo cho thấy phạm vi thực hành điều dưỡng ngày càng đa dạng, đòi hỏi đội ngũ điều dưỡng không ngừng cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn và vận dụng các bằng chứng khoa học vào thực tiễn chăm sóc.

Qua đó, những kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu trong nước, quốc tế được chia sẻ, góp phần thúc đẩy thực hành điều dưỡng an toàn, hiệu quả, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc và lấy người bệnh làm trung tâm.