Điều dưỡng là một phần không thể thiếu của công tác điều trị cho người bệnh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu tại lễ mít-tinh và hội nghị khoa học. (Ảnh: MINH HOÀNG)

Ngày 24/10, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Lễ mít-tinh kỷ niệm 36 năm thành lập Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam, 35 năm thành lập Phòng Điều dưỡng và Chăm sóc người bệnh, kết hợp Hội nghị Khoa học quốc tế Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai lần thứ IV.

Sự kiện là dịp tri ân các thế hệ đã cống hiến cho nghề điều dưỡng, đồng thời mở ra định hướng phát triển chuyên nghiệp, hiện đại, lấy chất lượng chăm sóc và an toàn người bệnh làm trung tâm.

Hội nghị Khoa học quốc tế Điều dưỡng có 156 đề tài được lựa chọn, trình bày tại các phiên khoa học chuyên đề. Ngay sau phiên khai mạc sáng 24/10, bốn phiên hội thảo được tổ chức với các chủ đề: Chính sách quản lý chất lượng; Quản lý đào tạo điều dưỡng, hội nhập quốc tế; Tư vấn vận động hiến ghép mô, tạng, kinh nghiệm triển khai trong nước và quốc tế; Vaccine cho mọi người: Chủ động phòng bệnh, nâng cao chất lượng sống.

Nhiều kinh nghiệm trong công tác điều dưỡng được các đại biểu trong nước và quốc tế trao đổi, chia sẻ tại hội nghị khoa học. (Ảnh: BVCC)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, một ca điều trị thành công cần chẩn đoán đúng, quyết định điều trị chính xác. Nhưng để người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch, phục hồi và trở về với gia đình, cần sự theo dõi liên tục, phát hiện kịp thời diễn biến bất thường, chăm sóc tỉ mỉ và phối hợp chặt chẽ của điều dưỡng. Điều dưỡng không đứng bên lề thành công điều trị mà là một phần không thể thiếu của thành công ấy.

Bệnh viện Bạch Mai đang bước vào thời kỳ phát triển mới, khi khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, y học chính xác và nhu cầu chăm sóc ngày càng cao đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện trong quản trị bệnh viện.

“Chúng ta không thể đánh giá sự phát triển chỉ bằng số giường bệnh, số thiết bị hay số kỹ thuật cao. Thước đo cuối cùng phải là chất lượng điều trị, an toàn người bệnh, hiệu quả sử dụng nguồn lực và niềm tin của nhân dân”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Người đứng đầu Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu xây dựng hệ thống điều dưỡng thống nhất, chuyên nghiệp tại cả hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai, bảo đảm người bệnh tại Hà Nội hay Ninh Bình đều được tiếp cận cùng chuẩn mực an toàn và tinh thần phục vụ. Đội ngũ điều dưỡng giàu kinh nghiệm tại cơ sở Hà Nội trực tiếp hỗ trợ đào tạo, kèm cặp và chuyển giao năng lực cho cơ sở Ninh Bình, không chỉ về kỹ thuật mà cả phương pháp làm việc, văn hóa chất lượng và trách nhiệm nghề nghiệp.

Đồng thời biến an toàn người bệnh thành văn hóa nghề nghiệp, lấy cải tiến liên tục làm phương thức làm việc và xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho đội ngũ điều dưỡng.

Nhiều báo cáo về công tác điều dưỡng được trao đổi tại hội nghị khoa học. (Ảnh: BVCC)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ cho rằng, thiết bị có thể đầu tư, công nghệ có thể tiếp nhận, nhưng đội ngũ có năng lực, bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp chỉ hình thành từ chiến lược đào tạo bền bỉ. Bệnh viện sẽ tăng cường đào tạo tại giường bệnh, mô phỏng tình huống, đánh giá năng lực thực chất, bồi dưỡng ngoại ngữ và kỹ năng nghiên cứu. Mặt khác đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và xây dựng văn hóa phục vụ mang bản sắc Bạch Mai.

Theo Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), vị thế nghề nghiệp, cơ chế đãi ngộ và nhận thức xã hội là những rào cản đối với điều dưỡng. Việc chuyển đổi tên gọi từ "y tá" sang "điều dưỡng" là chưa đủ; điều quan trọng là khẳng định vai trò chuyên môn và đóng góp thực chất của điều dưỡng đối với kết quả điều trị, an toàn và sự hài lòng của người bệnh.

Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế). (Ảnh: Quang Minh)

Tiến sĩ Hà Anh Đức nhấn mạnh, đổi mới cần bắt đầu từ những vấn đề cụ thể trong thực hành chăm sóc; cải tiến chất lượng hướng tới các chuẩn mực quốc tế; đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và khả năng thích ứng để đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Ở góc độ tổ chức nghề nghiệp, Thạc sĩ Phạm Đức Mục, Chủ tịch Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam nhấn mạnh, sự ra đời của Hiệp hội năm 1990 và Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai năm 1991 đã tạo nền tảng quan trọng cho quá trình chuyên nghiệp hóa nghề điều dưỡng.

Sau 36 năm, Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam đã phát triển với gần 120.000 hội viên. Sự phát triển này thể hiện sự trưởng thành về năng lực nghiên cứu và sự kết hợp giữa khoa học với nghệ thuật chăm sóc của đội ngũ điều dưỡng.

Chủ tịch Hiệp hội Điều dưỡng đề nghị các nghiên cứu thời gian tới tập trung đánh giá hiệu quả can thiệp lâm sàng, các gói chăm sóc và hiệu quả kinh tế trong điều dưỡng, qua đó làm rõ hơn giá trị của hoạt động chăm sóc người bệnh.