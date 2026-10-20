'Điêu đứng' vì con gái gửi tặng 39 triệu đồng cho BJ của 'buổi phát trực tuyến Excel'

Vấn đề trẻ vị thành niên quyên góp số tiền lớn đang gây tranh cãi tại Hàn Quốc, sau khi có thông tin một học sinh tiểu học đã gửi tặng 2 triệu won (khoảng 39 triệu đồng) cho một người dẫn chương trình trực tuyến (BJ).

Gần đây, trên một diễn đàn trực tuyến đã xuất hiện bài viết với tiêu đề: "Con gái học tiểu học của tôi đã gửi 2 triệu won cho một BJ trên nền tảng phát trực tuyến theo phong cách Excel".

Tác giả, tạm gọi là A, chia sẻ: "Tay tôi hiện đang run đến mức khó có thể gõ phím", đồng thời cho biết mình vừa phát hiện con gái đã quyên góp 2 triệu won cho một BJ. Theo lời A, con gái họ vẫn tiếp tục gửi tiền quyên góp sau khi được BJ đó gọi tên và dành sự chú ý. Bày tỏ sự bàng hoàng, A cho biết: "2 triệu won đâu phải là một số tiền nhỏ".

A cho biết khi liên hệ với nền tảng này để yêu cầu hoàn tiền thì được thông báo rằng, điều đó không khả thi theo chính sách của công ty, đồng thời được khuyên nên trình báo sự việc với cảnh sát. A cũng cho biết, hiện đang tìm hiểu các tình tiết dẫn đến việc con gái mình thực hiện một khoản thanh toán lớn như vậy.

Theo Điều 5 của Bộ luật Dân sự hiện hành của Hàn Quốc, về nguyên tắc, bất kỳ hành vi pháp lý nào do người chưa thành niên thực hiện mà không có sự đồng ý của người đại diện hợp pháp đều có thể bị tuyên vô hiệu.

“Hướng dẫn về quà tặng ảo trả phí trong hoạt động phát sóng trực tuyến cá nhân”, do cơ quan quản lý có thẩm quyền ban hành, quy định rằng, các nền tảng phải xác minh xem người đại diện/ giám hộ hợp pháp có đồng ý hay không khi trẻ vị thành niên thực hiện giao dịch mua hàng, đồng thời, mọi khoản thanh toán được thực hiện mà không có sự đồng ý đó đều phải được phép hủy bỏ.

Tuy nhiên, các hướng dẫn này chỉ mang tính tự nguyện đối với các nhà cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp cụ thể này, vẫn chưa rõ cô bé đã sử dụng phương thức thanh toán nào hoặc liệu em có nhận được sự đồng ý từ người đại diện hợp pháp hay không?

Khi biết tin về vụ việc, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự bàng hoàng. Một số người nhận xét: "Thật kinh khủng khi một học sinh tiểu học lại xem loại nội dung như thế này”. Những người khác nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp bảo vệ chặt chẽ hơn, xét đến việc trẻ vị thành niên có thể dễ dàng tiếp cận các chương trình phát sóng trực tuyến và chi những khoản tiền lớn cho quà tặng ảo.