Điều động ông Lê Trường Sơn giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Đồng Nai

Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh và Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út trao quyết định và tặng hoa đồng chí Lê Trường Sơn – tân Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Ngày 10/11, Thường trực Thành ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Sự kiện do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh chủ trì hội nghị.

Tham dự còn có các ông, bà: Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Võ Tấn Đức - Phó Bí thư Thành ủy; Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Thái Bảo - Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố và lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TP Đồng Nai.

Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai quyết định điều động ông Lê Trường Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đến công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy kể từ ngày 10/11, thời gian giữ chức vụ 5 năm.

Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy chúc mừng ông Lê Trường Sơn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh chúc mừng và tin tưởng ông Lê Trường Sơn sẽ làm tốt công việc và cho biết, trong giai đoạn hiện nay, khối lượng công việc của ngành Tổ chức xây dựng Đảng rất lớn, trong đó những ngày này đang tập trung hoàn thiện đề án vị trí việc làm và biên chế cho giai đoạn 2027 - 2031, do đó Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị ông Lê Trường Sơn tiếp nhận ngay công việc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Trường Sơn – tân Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Đồng Nai, cảm ơn sự quan tâm và tín nhiệm của Bí thư Thành ủy, của các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã giao nhiệm vụ rất quan trọng này.

Ông Lê Trường Sơn – tân Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Đồng Nai phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Lê Trường Sơn nhấn mạnh: “Chúng tôi ý thức và nhận thức rằng, Ban Tổ chức Thành ủy là cơ quan rất quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi thành phố Đồng Nai đang thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng khi trở thành thành phố, trong đó có việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21/7 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065”.

Ông Sơn cho biết sẽ cố gắng nỗ lực để nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ của Ban Tổ chức Thành ủy, cùng với tập thể cán bộ lãnh đạo của ban làm tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất về công tác tổ chức xây dựng Đảng.