Điều động ông Duy Hoàng Dương để bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội

Sáng 15/10, Thành ủy Hà Nội công bố các quyết định về công tác cán bộ, điều động, phân công nhân sự tại Sở Tư pháp, Văn phòng Thành ủy và Đảng ủy xã Kim Anh.

Theo quyết định, ông Duy Hoàng Dương, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố, được điều động đến công tác tại Sở Tư pháp để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp thành phố.

Ông Đỗ Xuân Huân thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh; ông Đỗ Minh Tuấn thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới.

Ông Huân và ông Tuấn được điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy, làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thành phố Hà Nội.

Cũng theo quyết định, ông Nguyễn Anh Quân thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phan Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số nông nghiệp và môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Kim Anh nhiệm kỳ 2026-2031.